Rădoi a acuzat arbitrajul după Craiova - Rapid 2-2: "Trebuie să intervină altcineva"! "Săgeţi" către giuleşteni - Antena Sport

Mirel Rădoi (44 de ani) a criticat brigada de arbitri, condusă de Marcel Bîrsan (43 de ani), de la derby-ul Universitatea Craiova – Rapid 2-2.

La conferinţa de presă de după partidă, Mirel Rădoi a dat de înţeles că Rapid a fost ajutată de arbitri, prin maniera în care centralul Bîrsan a condus partida.

Mirel Rădoi: “În momentul în care o echipă nu iese din jumătatea ei, trebuie să intervină altcineva”

Rădoi a trimis “săgeţi” şi către giuleşteni, sugerând că aceştia “au fugit” de joc. Rădoi a transmis tranşant că principiile sale sunt clare, să se joace fotbal cât mai mult şi elevii săi să nu apeleze la trageri de timp.

“(n.r. Cum ţi s-a părut arbitrajul? Aveţi jucători care au luat cartonaş galben fără să fi intrat pe teren) În momentul în care o echipă nu iese din jumătatea ei, trebuie să intervină altcineva. Ca să poată să îi ducă 60-70 de metri, iar minge lungă, iar ne întoarcem.

Dar asta e, nu e niciun fel de problemă. Mergem în continuare, iar 60-70 de metri, iar facem 2-2, iar mai pierdem o partidă, dar principiile nu le schimbăm.