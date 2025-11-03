Rădoi a acuzat arbitrajul după Craiova - Rapid 2-2: "Trebuie să intervină altcineva"! "Săgeţi" către giuleşteni - Antena Sport

Mirel Rădoi (44 de ani) a criticat brigada de arbitri, condusă de Marcel Bîrsan (43 de ani), de la derby-ul Universitatea Craiova – Rapid 2-2.
La conferinţa de presă de după partidă, Mirel Rădoi a dat de înţeles că Rapid a fost ajutată de arbitri, prin maniera în care centralul Bîrsan a condus partida.
Mirel Rădoi: “În momentul în care o echipă nu iese din jumătatea ei, trebuie să intervină altcineva”
Rădoi a trimis “săgeţi” şi către giuleşteni, sugerând că aceştia “au fugit” de joc. Rădoi a transmis tranşant că principiile sale sunt clare, să se joace fotbal cât mai mult şi elevii săi să nu apeleze la trageri de timp.
“(n.r. Cum ţi s-a părut arbitrajul? Aveţi jucători care au luat cartonaş galben fără să fi intrat pe teren) În momentul în care o echipă nu iese din jumătatea ei, trebuie să intervină altcineva. Ca să poată să îi ducă 60-70 de metri, iar minge lungă, iar ne întoarcem.
Dar asta e, nu e niciun fel de problemă. Mergem în continuare, iar 60-70 de metri, iar facem 2-2, iar mai pierdem o partidă, dar principiile nu le schimbăm.
Mirel Rădoi nu a menajat echipa lui Gâlcă: “Vrei să iei campionatul, ai mingea lângă tine, dar nu o iei”
Vrei să iei campionatul, ai mingea lângă tine şi nu vrei să o iei, astea nu mai depind de noi. Noi, ceea ce putem să facem, să îmbunătăţim timpul efectiv de joc, să repunem mingile cât mai repede, să învăţăm jucătorii să nu se tăvălească pe jos, să nu lăsăm doctorul să intre decât dacă e ceva grav, o lovitură la cap. Astea sunt principiile care o să guverneze echipele unde voi fi antrenor”, a declarat Mirel Rădoi la conferinţa de presă de după meciul Universitatea Craiova – Rapid 2-2.
Florin Prunea a catalogat prestaţia lui Marcel Bîrsan drept una “penibilă”, dându-i dreptate lui Mirel Rădoi. Tehnicianul Universităţii Craiova a părăsit, la un moment dat, banca tehnică, în timpul meciului, după ce Bîrsan nu a acordat iniţial lovitură de pedeapsă la duelul din careu dintre Aioani şi Etim. Ulterior Rădoi s-a întors de la vestiare. Bîrsan a acordat, în cele din urmă, penalty, după consultarea VAR.
“A avut o evoluție penibilă Bîrsan. El n-a dat penalty. Îi dau dreptate lui Mirel! Dacă ai două faze așa de simple, te scoate din minți”, a declarat Florin Prunea pentru digisport.ro.
