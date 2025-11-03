Florin Prunea l-a făcut praf pe centralul Marcel Bîrsan, după Craiova - Rapid 2-2: "Te scoate din minţi" - Antena Sport

Enervat că centralul Marcel Bîrsan (43 de ani) nu a dictat iniţial penalty la duelul dintre Aioani şi Etim, din careu, antrenorul Universităţii Craiova, Mirel Rădoi, a părăsit nervos banca de rezerve şi s-a dus la vestiare.
Florin Prunea (57 de ani) a catalogat prestaţia lui Marcel Bîrsan ca fiind una “penibilă”. El consideră că Mirel Rădoi are circumstanţe atenuante pentru gestul lui.
“Au fost și cele două faulturi chiar în fața băncii, care nu au fost, la Bancu și la Anzor. N-am nimic cu Bîrsan, dar un astfel de meci trebuie să fie arbitrat de cel mai bun arbitru, cu ecuson FIFA. Bîrsan nu mai este, a fost scos.
A avut o evoluție penibilă Bîrsan. El n-a dat penalty. Nu se leagă. Istvan a fost la ultimele două delegări cu fratele lui. De ce acum, la Liverpool cu Real, îl iei pe Bîrsan? Nu-ți pui niște întrebări, nu te gândești?
Îi dau dreptate lui Mirel! Dacă ai două faze așa de simple, te scoate din minți. Dacă meciul ăsta se termina 2-1 pentru Rapid, ieșea un scandal cât casa cu maniera asta de arbitraj”, a declarat Florin Prunea pentru digisport.ro.
Ilie Dumitrescu (56 de ani) l-a contrazis pe fostul lui coleg din Generaţia de Aur în ceea ce priveşte prestaţia lui Bîrsan. “A fost discret, adică a arbitrat bine. Nu mi s-a părut că a influențat jocul”, a spus Ilie Dumitrescu.
Universitatea Craiova – Rapid 2-2. Oltenii au egalat cu un penalty din prelungiri, dictat cu VAR
Echipa bucureşteană Rapid a încheiat la egalitate duminică seara, în deplasare, scor 2-2, cu gruparea Universitatea Craiova, în etapa a 15-a din Liga 1. După această victorie, echipa lui Costel Gâlcă a trecut pe primul loc al clasamentului.
Craiova a dominat steril primul sfert de oră al meciului, lovind bara prin Cicâldău, în primul minut, şi punându-l la încercare pe Aioani în minutul 11, la şutul lui Tudor Băluţă. Rapid a trecut centrul terenului în minutul 16, suficient însă să înscrie. Petrila a pasat în careu, pentru Christensen, şi norvegianul a deschis scorul. Tot Rapid a avut o ocazie în minutul 27, când Isenko a respins şutul lui Petrila. Craiovenii au replicat prin golul cu capul reuşit de Adrian Rus, doupă minute mai târziu, pentru ca în minutul 35 Paşcanu să salveze de pe linia porţii la mingea trimisă de Carlos Mora.
Cei care au reuşit însă să înscrie au fost tot oaspeţii, printr-un fundaş, Kramer, gol cu o lovitură de cap, în minutul 74. Băsceanu a trimis milimetric pe lână poartă în al patrulea minut al prelungirilor, iar un minut mai târziu Aioani l-a faultat pe Etim în careu şi, după verificarea VAR, Marcel Bîrsan a dictat penalty. Rădoi a plecat spre vestiare, nesuportând parcă tenisunea momentului, dar Nsimba a transformat sigur şi Universitatea Craiova a salvat un punct, 2-2 cu Rapid.
Rapidul a trecut pe primul loc al ierarhiei din Liga 1, cu 32 de puncte. Pe locul secund e FC Botoşani, cu 31 de puncte, iar Universitatea Craiova e a treia, cu 29 de puncte.
- Marius Şumudică: “Nu cred că a făcut Pancu schimbările! CFR s-a sabotat singură”
- Intră milioanele de euro în conturile CFR Cluj. Ioan Varga: “Vine cea mai bună veste”
- Rădoi a acuzat arbitrajul după Craiova – Rapid 2-2: “Trebuie să intervină altcineva”! “Săgeţi” către giuleşteni
- “Frustrarea e mare!” Mihai Rotaru a pus tunurile pe arbitraj, după Universitatea Craiova – Rapid 2-2: “Cerem să fim respectaţi”
- Verdictul specialistului după ce Craiova a primit penalty la ultima fază a meciului cu Rapid. Jucătorul lăudat: „Stofă de stofă”