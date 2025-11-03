Florin Prunea l-a făcut praf pe centralul Marcel Bîrsan, după Craiova - Rapid 2-2: "Te scoate din minţi" - Antena Sport

Enervat că centralul Marcel Bîrsan (43 de ani) nu a dictat iniţial penalty la duelul dintre Aioani şi Etim, din careu, antrenorul Universităţii Craiova, Mirel Rădoi, a părăsit nervos banca de rezerve şi s-a dus la vestiare.

Florin Prunea (57 de ani) a catalogat prestaţia lui Marcel Bîrsan ca fiind una “penibilă”. El consideră că Mirel Rădoi are circumstanţe atenuante pentru gestul lui.

“Au fost și cele două faulturi chiar în fața băncii, care nu au fost, la Bancu și la Anzor. N-am nimic cu Bîrsan, dar un astfel de meci trebuie să fie arbitrat de cel mai bun arbitru, cu ecuson FIFA. Bîrsan nu mai este, a fost scos.

A avut o evoluție penibilă Bîrsan. El n-a dat penalty. Nu se leagă. Istvan a fost la ultimele două delegări cu fratele lui. De ce acum, la Liverpool cu Real, îl iei pe Bîrsan? Nu-ți pui niște întrebări, nu te gândești?

Îi dau dreptate lui Mirel! Dacă ai două faze așa de simple, te scoate din minți. Dacă meciul ăsta se termina 2-1 pentru Rapid, ieșea un scandal cât casa cu maniera asta de arbitraj”, a declarat Florin Prunea pentru digisport.ro.