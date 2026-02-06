Rapid s-a menajat pentru Cupă? Ce spune Petrila: "Ne-am învățat lecția" - Antena Sport

Rapid nu a folosit echipa de bază cu Petrolul, lăsând loc de interpretări că deja giuleştenii pregătesc meciul din Cupă, cu CFR Cluj.
Întrebat pe acest subiect, Petrila a declarat că mai mulţi jucători au fost menajaţi deoarece se joacă “din 3 în 3 zile”.
“E normal ca antrenorul să schimbe puțin echipa, din moment ce sunt multe meciuri din 3 în 3 zile.
Nu trebuie să dăm vina pe omogenitate, chiar dacă au venit acum niște jucători noi. Asta nu trebuie să fie o scuză.
Suntem la Rapid și trebuie să ne obișnuim repede cu presiunea.
Nu știu dacă s-a sacrificat acest meci pentru jocul de Cupă. În atac mai ales, toți fotbaliștii suntem de valoarea apropiată. Dacă joc eu sau joacă Dobre este aceeași chestie.
Ne-am învățat lecția și ne vom pregăti foarte bine pentru acel meci din Cupa României (n.r. cu CFR Cluj)”, a declarat Claudiu Petrila, pentru Digi Sport.
Echipa ploieşteană Petrolul a încheiat la egalitate vineri seara, în deplasare, scor 1-1, cu formaţia Rapid Bucureşti, în etapa a 26-a a Ligii 1. În clasament, Rapid ratează trecerea pe primul loc, rămânând pe doi, cu 49 de puncte, iar Petrolul e pe 12, cu 25 de puncte.
