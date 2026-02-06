Rapid s-a menajat pentru Cupă? Ce spune Petrila: "Ne-am învățat lecția" - Antena Sport

Rapid nu a folosit echipa de bază cu Petrolul, lăsând loc de interpretări că deja giuleştenii pregătesc meciul din Cupă, cu CFR Cluj.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Întrebat pe acest subiect, Petrila a declarat că mai mulţi jucători au fost menajaţi deoarece se joacă “din 3 în 3 zile”.

“E normal ca antrenorul să schimbe puțin echipa, din moment ce sunt multe meciuri din 3 în 3 zile.

Nu trebuie să dăm vina pe omogenitate, chiar dacă au venit acum niște jucători noi. Asta nu trebuie să fie o scuză.

Suntem la Rapid și trebuie să ne obișnuim repede cu presiunea.