Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Cea mai slabă națională din preliminarii: 10/10 și golaveraj 2-53! "Pirații", doar două victorii în zece ani - Antena Sport

Home | Fotbal | Preliminarii Campionatul Mondial 2026 | Cea mai slabă națională din preliminarii: 10/10 și golaveraj 2-53! “Pirații”, doar două victorii în zece ani

Cea mai slabă națională din preliminarii: 10/10 și golaveraj 2-53! “Pirații”, doar două victorii în zece ani

Publicat: 15 octombrie 2025, 12:31

Comentarii
Cea mai slabă națională din preliminarii: 10/10 și golaveraj 2-53! Pirații, doar două victorii în zece ani

Jucătorii din Seychelles / Facebook Seychelles Football Federation

Preliminariile pentru Cupa Mondială din 2026 se apropie de final. În Africa, s-au stabilit deja echipele calificate (Egipt, Senegal, Africa de Sud, Capul Verde, Maroc, Coasta de Fildeș, Algeria, Tunisia și Ghana) precum și cele patru selecționate care vor merge la baraj (Gabon, RD Congo, Camerun și Nigeria).

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Tot din Africa vine și cea mai slabă echipă națională din aceste calificări pentru Cupa Mondială. Selecționata din Seychelles, țară insulară în Oceanul Indian, a terminat pe ultimul loc din grupa F cu zece eșecuri din tot atâtea meciuri.

Seychelles, golaveraj 2-53 în preliminarii!

Seychelles a încheiat preliminariile cu un 0-7 acasă în fața Gambiei, iar la final a avut un golaveraj incredibil: 2-53! Înaintea acestui eșec, pe 6 octombrie a pierdut tot cu 0-7, tot acasă, împotriva Coastei de Fildeș.

De-a lungul calificărilor, “Pirații”, așa cum sunt porecliți cei din Seychelles, au înregistrat inclusiv un eșec cu 0-9, în deplasarea din Coasta de Fildeș. Celelalte rezultate au fost 1-3 și 0-5 cu Burundi, 0-3 și 0-4 cu Gabon, 0-5 și 0-5 cu Kenya, precum și un 1-5 cu Gambia!

Locul 203 în clasamentul FIFA și două victorii într-un deceniu!

Seychelles este antrenată de Ralph Jean-Louis, un tehnician local care ocupă funcția din 2023. De când este în funcție, a reușit un singur egal (1-1 cu Lesotho), în rest a pierdut toate celelalte 12 meciuri, inclusiv cele cu adversari mai modești, precum Mauritius, Namibia sau Malawi.

Reclamă
Reclamă

“Pirații” au un lot cotat la circa 1 milion de euro, potrivit Transfermarkt. Cel mai valoros jucător este apărătorul central Warren Mellie, care evoluează la Real Maldive!

● Seychelles ocupă locul 203 în clasamentul FIFA, din 210 echipe. Cel mai bun loc ocupat vreodată a fost 129, în octombrie 2006.

● Din 2016 și până astăzi, Seychelles a reușit doar două victorii: 1-0 cu Sri Lanka, în 2021, și 1-0 cu Bangladesh, în 2023, ambele în deplasare.

Raport devastator al Consiliului Europei: Tratament inuman și degradant în spitalele de psihiatrie din RomâniaRaport devastator al Consiliului Europei: Tratament inuman și degradant în spitalele de psihiatrie din România
Reclamă

● Seychelles este una dintre cele mai mici țări din lume, cu o populație de numai 120.000 de oameni.

Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Cine a fost omul meciului în România - Austria 1-0?

Vezi rezultatele

Loading ... Loading ...
Citește și:
Raport devastator al Consiliului Europei: Tratament inuman și degradant în spitalele de psihiatrie din România
Observator
Raport devastator al Consiliului Europei: Tratament inuman și degradant în spitalele de psihiatrie din România
Când pleacă Mircea Lucescu de la echipa națională! Selecționerul a dat un răspuns ferm: “Am promis de la bun început”
Fanatik.ro
Când pleacă Mircea Lucescu de la echipa națională! Selecționerul a dat un răspuns ferm: “Am promis de la bun început”
12:54
Zeljko Kopic n-a ținut cont de orgolii. Antrenorul a numit jucătorul din Liga 1 pe care l-ar transfera la Dinamo
12:21
Naționalele României și-au aflat adversarele din optimi de la Europeanul pe Echipe. Duel cu “repetiție”
11:55
Sorana Cîrstea s-a calificat și ea în sferturi la Osaka. Două românce, între ultimele opt de la Japan Open
11:25
Gigi Becali scapă de plata a peste 100.000 de euro. Patronul de la FCSB, ajutor de la FIFA
10:59
“Scandalosul atacant a publicat factura”. Ce s-a scris în Ucraina după ce Blănuță a donat bani către armată
10:36
A fost numit selecționerul Statelor Unite la baschet. Alesul, palmares cu 2 titluri și 4 patru finale de NBA
Vezi toate știrile
1 Mircea Lucescu, dat pe spate de un tricolor la meciul cu Austria: “Extraordinar! Parcă era noul Cămătaru” 2 Qatar – Emiratele Arabe Unite 2-1. Olăroiu, pas greşit: “O mare dezamăgire!” Ce şanse mai sunt pentru World Cup 2026 3 Mircea Lucescu i-a cerut scuze unui jucător după România – Austria: “O fac public” 4 “Să zică direct că nu e nevoie de mine!” Răzvan Marin a răbufnit la criticile lui Mircea Lucescu 5 Veste proastă pentru Zeljko Kopic! Alexandru Musi, scos pe targă după 28 de minute în meciul cu Cipru U21 6 Portugalia – Ungaria 2-2, în preliminariile World Cup 2026. Victorii pentru Anglia, Spania și Turcia. Rezultatele serii
Citește și
Cele mai citite
“Hoția secolului”. Naționala lui Kluivert a făcut scandal după ce a fost eliminată din cursa pentru Mondial“Hoția secolului”. Naționala lui Kluivert a făcut scandal după ce a fost eliminată din cursa pentru Mondial
FCSB redevine Steaua? Gigi Becali vrea să cumpere marca de la MApN: „S-ar termina bâlciul!”FCSB redevine Steaua? Gigi Becali vrea să cumpere marca de la MApN: „S-ar termina bâlciul!”
Ce i-a spus Ianis Hagi lui Alaba la finalul partidei. Jucătorul de la Real Madrid s-a conformat imediatCe i-a spus Ianis Hagi lui Alaba la finalul partidei. Jucătorul de la Real Madrid s-a conformat imediat
Decizia luată de MApN după ce Gigi Becali a anunţat că vrea să cumpere marca SteauaDecizia luată de MApN după ce Gigi Becali a anunţat că vrea să cumpere marca Steaua