Cea mai slabă națională din preliminarii: 10/10 și golaveraj 2-53! "Pirații", doar două victorii în zece ani - Antena Sport

Preliminariile pentru Cupa Mondială din 2026 se apropie de final. În Africa, s-au stabilit deja echipele calificate (Egipt, Senegal, Africa de Sud, Capul Verde, Maroc, Coasta de Fildeș, Algeria, Tunisia și Ghana) precum și cele patru selecționate care vor merge la baraj (Gabon, RD Congo, Camerun și Nigeria).

Tot din Africa vine și cea mai slabă echipă națională din aceste calificări pentru Cupa Mondială. Selecționata din Seychelles, țară insulară în Oceanul Indian, a terminat pe ultimul loc din grupa F cu zece eșecuri din tot atâtea meciuri.

Seychelles, golaveraj 2-53 în preliminarii!

Seychelles a încheiat preliminariile cu un 0-7 acasă în fața Gambiei, iar la final a avut un golaveraj incredibil: 2-53! Înaintea acestui eșec, pe 6 octombrie a pierdut tot cu 0-7, tot acasă, împotriva Coastei de Fildeș.

De-a lungul calificărilor, “Pirații”, așa cum sunt porecliți cei din Seychelles, au înregistrat inclusiv un eșec cu 0-9, în deplasarea din Coasta de Fildeș. Celelalte rezultate au fost 1-3 și 0-5 cu Burundi, 0-3 și 0-4 cu Gabon, 0-5 și 0-5 cu Kenya, precum și un 1-5 cu Gambia!

Locul 203 în clasamentul FIFA și două victorii într-un deceniu!

Seychelles este antrenată de Ralph Jean-Louis, un tehnician local care ocupă funcția din 2023. De când este în funcție, a reușit un singur egal (1-1 cu Lesotho), în rest a pierdut toate celelalte 12 meciuri, inclusiv cele cu adversari mai modești, precum Mauritius, Namibia sau Malawi.