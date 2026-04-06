„Rar mai întâlnești așa ceva”. Valeriu Iftime, surprins când a aflat ce a făcut Florin Tănase în Botoșani – FCSB 3-2

Valeriu Iftime a reacționat, după ce s-a aflat gestul de fair-play făcut de Florin Tănase, în duelul câștigat de Botoșani cu FCSB, scor 3-2, în etapa a treia de play-out. Decarul roș-albaștrilor l-a scăpat de eliminare pe Enriko Papa.

Concret, în repriza secundă, Enriko Papa, care avea deja cartonaș galben, a avut o intervenție asupra lui Florin Tănase. În acel moment, decarul FCSB-ului i-a făcut arbitrului George Roman semn că nu a fost fault.

Valeriu Iftime, surprins când a aflat ce a făcut Florin Tănase în Botoșani – FCSB 3-2

Valeriu Iftime l-a lăudat pe Florin Tănase și a transmis că „rar mai întâlnești un asemenea adversar”. Patronul de la Botoșani a transmis că decarul FCSB-ului este un jucător de mare caracter, ținând cont de gestul de fair-play făcut de acesta.

„Da! Florin Tănase de la FCSB l-a scăpat de eliminare pe Enriko Papa de la mine din echipă. Eu am aflat de acest lucru după meci de la jucătorul meu.