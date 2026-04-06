„Rar mai întâlnești așa ceva”. Valeriu Iftime, surprins când a aflat ce a făcut Florin Tănase în Botoșani – FCSB 3-2

Valeriu Iftime a reacționat, după ce s-a aflat gestul de fair-play făcut de Florin Tănase, în duelul câștigat de Botoșani cu FCSB, scor 3-2, în etapa a treia de play-out. Decarul roș-albaștrilor l-a scăpat de eliminare pe Enriko Papa.
Concret, în repriza secundă, Enriko Papa, care avea deja cartonaș galben, a avut o intervenție asupra lui Florin Tănase. În acel moment, decarul FCSB-ului i-a făcut arbitrului George Roman semn că nu a fost fault.
Valeriu Iftime, surprins când a aflat ce a făcut Florin Tănase în Botoșani – FCSB 3-2
Valeriu Iftime l-a lăudat pe Florin Tănase și a transmis că „rar mai întâlnești un asemenea adversar”. Patronul de la Botoșani a transmis că decarul FCSB-ului este un jucător de mare caracter, ținând cont de gestul de fair-play făcut de acesta.
„Da! Florin Tănase de la FCSB l-a scăpat de eliminare pe Enriko Papa de la mine din echipă. Eu am aflat de acest lucru după meci de la jucătorul meu.
Pe această cale vreau să îi mulțumesc public lui Florin Tănase că a fost un jucător, dar în primul rând a fost un om de mare, mare caracter. Rar mai întâlnești un asemenea adversar. A pus fair-play-ul înainte de interesul echipei sale. Papa de la mine a făcut o alunecare, care în prima fază a părut un atac foarte grosolan.
Însă, Florin Tănase s-a ridicat de pe gazon și i-a spus imediat arbitrului că Papa nu l-a atins. Din tribune mie mi-a fost foarte teamă că arbitrul o să îi dea și pe cel de-al doilea cartonaș galben și implicit pe cel roșu, dar uitați ce caracter a putut să aibă Florin Tănase.
Îl asigur de tot respectul meu, iar el va rămâne pentru totdeauna fotbalistul de la FCSB pe care eu îl voi avea toată viața la inimă. Putea să se văicărească și să se facă un adevărat circ pe gazon, că Papa l-a rupt, dar nu a fost așa. Dacă aș putea, pe loc i-aș da un premiu de fair-play. Rar mai găsești fotbaliști pe teren ca acest băiat”, a declarat Valeriu Iftime, conform prosport.ro.
