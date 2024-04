Răspunsul ferm al lui Costel Gâlcă pentru Mihai Rotaru! Condiţia pusă de antrenor: "Este exclus asta!" - Antena Sport

Reclamă

E complicat, e o situație complicată, dar în fotbal se poate întâmpla orice. Să fim realiști, principala favorită la titlu este FCSB. Având în vedere și punctele pe care le au în avans și cum arată FCSB în momentul de față.

Eu pot să ascult, e normal ca patronul să aibă niște informații despre echipe, dar să-și impună un jucător… este exclus!”, a spus Costel Gâlcă pentru sport.ro.

Basarab Panduru l-a recomandat pe Costel Gâlcă la Universitatea Craiova

Antena Sport a dezvăluit lista favoriților lui Mihai Rotaru, iar printre aceștia se află și Costel Gâlcă. Acum, prietenul tehnicianului, Basarab Panduru, a dezvăluit că acesta poate fi o soluție pentru Universitatea Craiova.

„E greu să văd, că au fost antrenori despre care credeam că sunt buni pentru Craiova şi care au plecat de acolo cum au plecat. Nu ştiu dacă cineva mai e bun în momentul ăsta.

El (n.r. – Constantin Gâlcă) poate fi o soluţie. Am văzut că azi a spus că e antrenor şi că trebuie să-şi facă meseria şi întrebat dacă s-ar duce a zis că s-ar duce, că asta e meseria lui. Rădoi am zis că-i bun, Reghecampf am zis că-i bun, dar uite că nu s-a întâmplat nimic bun până la urmă.

Vorbesc cu el (n.r. – Gâlcă), dar nu spun nimic, că aşa e normal. E prietenul meu, discut orice cu el şi vorbesc cu el. Da, l-aş vedea acolo (n.r. – la Universitatea Craiova)”, a spus Basarab Panduru la orangesport.ro.

