Reacţia dinamoviştilor, după ce au fost numiţi "pisici" de rivalii de la Universitatea Craiova! Ce bornă au atins după victorie - Antena Sport

Zeljko Kopic, după Dinamo – Universitatea Craiova 2-1

Zeljko Kopic a avut un discurs ponderat după după Dinamo – Universitatea Craiova 2-1. Antrenorul dinamoviştilor a scos în evidenţă dorinţa echipei sale de a câştiga derby-ul.

„Cred că spiritul nostru, mentalitatea și caracterul ne-au ajutat să luăm cele 3 puncte. Am început bine, Craiova a avut posesia, are calitate, țin bine de minge sub presiune. A fost greu să luăm gol imediat după ce am dat.

Cred că jucătorii mei au arătat cum trebuie să te aperi în inferioritate numerică. E foarte important ca în derby-uri să ne controlăm emoțiile. O să analizăm, o să vedem, e clar că trebuie să ne îmbunătățim în anumite aspecte. Nu e treaba mea ce declară adversarii, eu vreau ca echipa mea să aibă respect pentru toți. Sezonul o să fie foarte greu, sunt multe echipe bune. Noi trebuie să ne continuăm drumul. Nu ştiu nimic în momentul de faţă de transferuri

Foarte important în derby-uri e să controlezi partea emoțională. Dar încă mai trebuie să ne îmbunătățim la unele aspecte”, a spus Zeljko Kopic la digisport.ro.