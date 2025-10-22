Mirel Rădoi, noi declarații despre Mircea Lucescu. Ce a spus înaintea meciului din Europa al Universității Craiova - Antena Sport

Mirel Rădoi a oferit noi declarații despre Mircea Lucescu, înainte ca Universitatea Craiova să se dueleze cu Noah în a doua etapă a grupei de Conference League. Antrenorul oltenilor s-a declarat convins că selecționerul îi va susține echipa în partida cu armenii.

Mirel Rădoi a mai transmis că nu a fost sunat de Mircea Lucescu după scandalul de săptămâna trecută. Concret, totul a pornit după ce antrenorul oltenilor a răbufnit după ce a aflat că „Il Luce” l-a sunat pe Gigi Becali pentru a-i ura succes înainte de FCSB – Universitatea Craiova 1-0.

Mirel Rădoi, noi declarații despre Mircea Lucescu

Totodată, Rădoi a subliniat că Lucescu ar avea un „avantaj” dacă oltenii vor obține un rezultat pozitiv în partida cu Noah, ținând cont că la precedentele acțiuni ale naționalei, „Il Luce” a convocat la mulți jucători de la formația din Bănie.

„Nu m-a sunat domnul Lucescu și chiar dacă nu o va face, știu că este alături de noi, de echipele românești care joacă în Europa.

Ar avea un avantaj și dânsul, pentru că jucătorii și-ar ridica nivelul de joc cu fiecare meci internațional pe care-l vor avea în picioare”, a declarat Mirel Rădoi, înainte de Universitatea Craiova – Noah.