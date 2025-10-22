Mirel Rădoi, noi declarații despre Mircea Lucescu. Ce a spus înaintea meciului din Europa al Universității Craiova - Antena Sport

Închide meniul
Mirel Rădoi, noi declarații despre Mircea Lucescu. Ce a spus înaintea meciului din Europa al Universității Craiova

Publicat: 22 octombrie 2025, 18:40

Mirel Rădoi, noi declarații despre Mircea Lucescu. Ce a spus înaintea meciului din Europa al Universității Craiova

Mirel Rădoi, la Universitatea Craiova/ Profimedia

Mirel Rădoi a oferit noi declarații despre Mircea Lucescu, înainte ca Universitatea Craiova să se dueleze cu Noah în a doua etapă a grupei de Conference League. Antrenorul oltenilor s-a declarat convins că selecționerul îi va susține echipa în partida cu armenii. 

Mirel Rădoi a mai transmis că nu a fost sunat de Mircea Lucescu după scandalul de săptămâna trecută. Concret, totul a pornit după ce antrenorul oltenilor a răbufnit după ce a aflat că „Il Luce” l-a sunat pe Gigi Becali pentru a-i ura succes înainte de FCSB – Universitatea Craiova 1-0. 

Mirel Rădoi, noi declarații despre Mircea Lucescu 

Totodată, Rădoi a subliniat că Lucescu ar avea un „avantaj” dacă oltenii vor obține un rezultat pozitiv în partida cu Noah, ținând cont că la precedentele acțiuni ale naționalei, „Il Luce” a convocat la mulți jucători de la formația din Bănie. 

„Nu m-a sunat domnul Lucescu și chiar dacă nu o va face, știu că este alături de noi, de echipele românești care joacă în Europa.  

Ar avea un avantaj și dânsul, pentru că jucătorii și-ar ridica nivelul de joc cu fiecare meci internațional pe care-l vor avea în picioare”, a declarat Mirel Rădoi, înainte de Universitatea Craiova – Noah. 

Universitatea Craiova se va duela cu Noah în etapa a doua a grupei de Conference League. Meciul se va disputa joi, de la ora 22:00, și va fi în format live text, pe as.ro. În primul meci din grupă, oltenii au fost învinși în deplasare de Rakow, scor 0-2. 

