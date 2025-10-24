Reacţia lui Robert Ilyeş după scandările xenofobe ale fanilor Petrolului! - Antena Sport

Antrenorul lui Csikszereda, Robert Ilyeş (51 de ani), a vorbit la finalul meciului echipei sale cu Petrolul, care s-a încheiat cu scorul de 1-1, şi despre scandările xenofobe ale fanilor “lupilor galbeni”.

Robert Ilyeş a dezvăluit că decizia ca Szalay să bată penalty-ul din minutul 90 i-a aparţinut lui. Szalay a trimis în bară, iar ciucanii au scăpat printre degete victoria. Etapa trecută, Paszka a înscris de la punctul cu var cu o scăriţă, dar a fost certat de Ilyes pentru modul în care a bătut penalty-ul.

Robert Ilyeş, după scandările xenofobe ale fanilor Petrolului: “Şi noi suntem români”

“În repriza a doua am controlat jocul, dar, din păcate, am avut foarte puţine şuturi pe spaţiul porţii. Eu am decis să bată Szalay penalty-ul şi nu Paszka. E greşeala mea. Din cauza mea, poate, am pierdut cele două puncte. Îl cunosc foarte bine. Szalay este cel mai bun executant de penalty-uri al echipei. S-a îmbunătăţit jocul nostru, dar nu am reuşit să câştigăm acum. Am un regret.

(n.r.: despre scandările xenofobe) Din păcate, se întâmplă astfel de lucruri. Eu cred că respectăm pe toată lumea, încercăm să fim civilizaţi, să dăm totul pentru ţară, pentru România. Dacă suporterii Petrolului aşa au considerat… Şi noi, restul, suntem cetăţeni români. Când eşti înjurat, nu te simţi bine”, a declarat Robert Ilyeş pentru primasport.ro după Csikszereda – Petrolul 1-1.

