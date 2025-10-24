Reacţia lui Robert Ilyeş după scandările xenofobe ale fanilor Petrolului! - Antena Sport

Antrenorul lui Csikszereda, Robert Ilyeş (51 de ani), a vorbit la finalul meciului echipei sale cu Petrolul, care s-a încheiat cu scorul de 1-1, şi despre scandările xenofobe ale fanilor “lupilor galbeni”.
Robert Ilyeş a dezvăluit că decizia ca Szalay să bată penalty-ul din minutul 90 i-a aparţinut lui. Szalay a trimis în bară, iar ciucanii au scăpat printre degete victoria. Etapa trecută, Paszka a înscris de la punctul cu var cu o scăriţă, dar a fost certat de Ilyes pentru modul în care a bătut penalty-ul.
“În repriza a doua am controlat jocul, dar, din păcate, am avut foarte puţine şuturi pe spaţiul porţii. Eu am decis să bată Szalay penalty-ul şi nu Paszka. E greşeala mea. Din cauza mea, poate, am pierdut cele două puncte. Îl cunosc foarte bine. Szalay este cel mai bun executant de penalty-uri al echipei. S-a îmbunătăţit jocul nostru, dar nu am reuşit să câştigăm acum. Am un regret.
(n.r.: despre scandările xenofobe) Din păcate, se întâmplă astfel de lucruri. Eu cred că respectăm pe toată lumea, încercăm să fim civilizaţi, să dăm totul pentru ţară, pentru România. Dacă suporterii Petrolului aşa au considerat… Şi noi, restul, suntem cetăţeni români. Când eşti înjurat, nu te simţi bine”, a declarat Robert Ilyeş pentru primasport.ro după Csikszereda – Petrolul 1-1.
Echipa ploieşteană Petrolul a încheiat la egalitate vineri, în deplasare, scor 1-1, cu formaţia Csikszereda, în etapa a 14-a din Liga 1.
Ploieştenii au deschis scorul la Miercurea-Ciuc, dintr-un penalty dictat de arbitrul Horaţiu Feşnic la un henţ al lui Paszka. A transformat Chică-Roşă, în minutul 13, iar după nouă minute Jyry a fost aproape să majoreze avantajul oaspeţilor, dar a şutat slab.
Ciucanii au egalat în minutul 41, după o gafă a portarului Bălbărău, de care a profitat Eppel. Gazdele au lovit bara în minutul 61 şi au avut penalty în minutul 90. Szalay a trimis însă în bară şi scorul a rămas egal. Imediat ploieştenii au rămas în zece, după eliminarea lui Roche, iar Csikszereda – Petrolul a fost, în cele din urmă, 1-1.
Cele două echipe sunt vecine în clasament, ambele cu câte 13 puncte, Petrolul e pe 13, iar Csikszereda pe 14.
CSIKSZEREDA: E. Pap – Paszka, Celic, Hegedus, Ferenczi – B. Vegh (S. Szilagyi 85), Veres – Anderson Ceara (Dusinszki 75), Bodo (Bakos 46), Jebari (B. Szabo 61) – Eppel (Szalay 75). ANTRENOR: Robert Ilyeş
PETROLUL: Bălbărău (Krell 46) – Ricardinho, P. Papp, Roche – Jyry (M. Dulca 90+4), Mateiu, Dongmo, Sălceanu – D. Radu (Tolea 65), Doukansy (Onguene 65) – Chică-Roşă (Doumtsios 44). ANTRENOR: Eugen Neagoe
Cartonaşe galbene: Eppel 19 / Y. Roche 88
Cartonaş roşu: Yohan Roche (Petrolul) min. 90+1
