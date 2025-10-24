Csikszereda – Petrolul 1-1. Ciucanii au ratat un penalty în minutul 90 - Antena Sport

Echipa ploieşteană Petrolul a încheiat la egalitate vineri, în deplasare, scor 1-1, cu formaţia Csikszereda, în etapa a 14-a din Liga 1.

Ploieştenii au deschis scorul la Miercurea-Ciuc, dintr-un penalty dictat de arbitrul Horaţiu Feşnic la un henţ al lui Paszka. A transformat Chică-Roşă, în minutul 13, iar după nouă minute Jyry a fost aproape să majoreze avantajul oaspeţilor, dar a şutat slab.

Csikszereda – Petrolul 1-1

Ciucanii au egalat în minutul 41, după o gafă a portarului Bălbărău, de care a profitat Eppel. Gazdele au lovit bara în minutul 61 şi au avut penalty în minutul 90. Szalay a trimis însă în bară şi scorul a rămas egal. Imediat ploieştenii au rămas în zece, după eliminarea lui Roche, iar Csikszereda – Petrolul a fost, în cele din urmă, 1-1.

Cele două echipe sunt vecine în clasament, ambele cu câte 13 puncte, Petrolul e pe 13, iar Csikszereda pe 14.

CSIKSZEREDA: E. Pap – Paszka, Celic, Hegedus, Ferenczi – B. Vegh (S. Szilagyi 85), Veres – Anderson Ceara (Dusinszki 75), Bodo (Bakos 46), Jebari (B. Szabo 61) – Eppel (Szalay 75). ANTRENOR: Robert Ilyeş