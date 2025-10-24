Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Csikszereda – Petrolul 1-1. Ciucanii au ratat un penalty în minutul 90 - Antena Sport

Home | Fotbal | Liga 1 | Csikszereda – Petrolul 1-1. Ciucanii au ratat un penalty în minutul 90

Csikszereda – Petrolul 1-1. Ciucanii au ratat un penalty în minutul 90

Publicat: 24 octombrie 2025, 19:32

Comentarii
Csikszereda – Petrolul 1-1. Ciucanii au ratat un penalty în minutul 90

Imagine din meciul Csikszereda - Petrolul 1-1 / Sport Pictures

Echipa ploieşteană Petrolul a încheiat la egalitate vineri, în deplasare, scor 1-1, cu formaţia Csikszereda, în etapa a 14-a din Liga 1.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Ploieştenii au deschis scorul la Miercurea-Ciuc, dintr-un penalty dictat de arbitrul Horaţiu Feşnic la un henţ al lui Paszka. A transformat Chică-Roşă, în minutul 13, iar după nouă minute Jyry a fost aproape să majoreze avantajul oaspeţilor, dar a şutat slab.

Csikszereda – Petrolul 1-1

Ciucanii au egalat în minutul 41, după o gafă a portarului Bălbărău, de care a profitat Eppel. Gazdele au lovit bara în minutul 61 şi au avut penalty în minutul 90. Szalay a trimis însă în bară şi scorul a rămas egal. Imediat ploieştenii au rămas în zece, după eliminarea lui Roche, iar Csikszereda – Petrolul a fost, în cele din urmă, 1-1.

Cele două echipe sunt vecine în clasament, ambele cu câte 13 puncte, Petrolul e pe 13, iar Csikszereda pe 14.

CSIKSZEREDA: E. Pap – Paszka, Celic, Hegedus, Ferenczi – B. Vegh (S. Szilagyi 85), Veres – Anderson Ceara (Dusinszki 75), Bodo (Bakos 46), Jebari (B. Szabo 61) – Eppel (Szalay 75). ANTRENOR: Robert Ilyeş

Reclamă
Reclamă

PETROLUL: Bălbărău (Krell 46) – Ricardinho, P. Papp, Roche – Jyry (M. Dulca 90+4), Mateiu, Dongmo, Sălceanu – D. Radu (Tolea 65), Doukansy (Onguene 65) – Chică-Roşă (Doumtsios 44). ANTRENOR: Eugen Neagoe

Cartonaşe galbene: Eppel 19 / Y. Roche 88

Cartonaş roşu: Yohan Roche (Petrolul) min. 90+1

Răsturnare de situaţie în cazul tinerilor morţi în Harghita. O nouă ipoteză luată în calcul de anchetatoriRăsturnare de situaţie în cazul tinerilor morţi în Harghita. O nouă ipoteză luată în calcul de anchetatori
Reclamă

Arbitri: Horaţiu Feşnic – Valentin Avram, Alexandru Cerei

Arbitri VAR: Adrian Cojocaru – Stelian Slabu

Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Ce va face FCSB cu Bologna după umilinţa din campionat cu Metaloglobus?

Vezi rezultatele

Loading ... Loading ...
Citește și:
Momentul impactului când camionul se răstoarnă peste o maşină în Iaşi. Moartea a venit într-o secundă
Observator
Momentul impactului când camionul se răstoarnă peste o maşină în Iaşi. Moartea a venit într-o secundă
Ioan Pavel, umilit de stat înainte să moară în accidentul aviatic. Povestea milioanelor blocate de un funcționar neglijent
Fanatik.ro
Ioan Pavel, umilit de stat înainte să moară în accidentul aviatic. Povestea milioanelor blocate de un funcționar neglijent
19:14
Obiceiurile speciale ale lui Erling Haaland: „Oamenii văd mereu meciurile și golurile, dar nu și partea asta”
19:08
EXCLUSIVMarius Niculae, reacţie suprinzătoare după ce “câinii” au fost învinşi de Rapid: “E mai bine pentru Dinamo”
18:51
EXCLUSIV“Putem să batem Bosnia?” Răspunsul lui Marius Niculae înaintea meciului crucial al naţionalei
18:50
FC Argeș – Dinamo LIVE TEXT (20:30). „Câinii” țintesc victoria în duelul încins de la Mioveni. Echipele de start
18:37
Ștefan Baiaram, comparat cu Louis Munteanu după scandalul cu Mirel Rădoi: „Aceleași probleme”
18:15
Max Verstappen, anunț despre lupta la titlu înaintea MP al Mexicului: „Toată lumea credea că McLaren va câștiga cu ușurință”
Vezi toate știrile
1 Mutu refuză să fie comparat cu Chivu: “Când duceam Rapid în play-off, nu întrebaţi de ce eu sunt acolo și el la Inter Unde16?” 2 UEFA a explicat în premieră de ce a șters Cupa Campionilor din dreptul lui FCSB. Cum a revenit la Steaua trofeul 3 Rupt de beat, un căpitan de la o echipă din România a făcut accident la ora 4.16 dimineaţa. Cum l-au găsit poliţiştii 4 Jucătorii făcuţi praf de Gigi Becali după înfrângerea cu Bologna! Cine e principalul vinovat: “A pierdut meciul” 5 Dinamo vrea să dea marea lovitură! Ce fotbalist de la Steaua vrea să transfere 6 Gigi Becali a dezvăluit marele regret de la FCSB: “I-am dat salariu ca prostul. E un pariu pierdut”
Citește și
Cele mai citite
Andrea Mandorlini, dat afară de la CFR Cluj. Înlocuit cu nume sonor din “Generaţia de Aur”Andrea Mandorlini, dat afară de la CFR Cluj. Înlocuit cu nume sonor din “Generaţia de Aur”
Şi Dan Petrescu a intrat pe lista lui Mureşan. Se bate cu un alt component al “Generaţiei de Aur” pentru banca CFR-uluiŞi Dan Petrescu a intrat pe lista lui Mureşan. Se bate cu un alt component al “Generaţiei de Aur” pentru banca CFR-ului
„Îi vom da”. Gigi Becali, revoluție totală la FCSB. Jucătorii la care e gata să renunțe, după eșecul cu Metaloglobus„Îi vom da”. Gigi Becali, revoluție totală la FCSB. Jucătorii la care e gata să renunțe, după eșecul cu Metaloglobus
Solicitare făcută UEFA pentru excluderea FCSB-ului din competiţii europeneSolicitare făcută UEFA pentru excluderea FCSB-ului din competiţii europene