Reacţia presei din Ungaria după transferul lui Marius Ştefănescu la FCSB! Ce au scris jurnaliştii maghiari despre Gigi Becali - Antena Sport

Atacantul în vârstă de 25 de ani a semnat deja contractul și se va alătura lotului în cantonamentul echipei din Țările de Jos. Marius, care a evoluat în 191 de partide și a înscris 37 de goluri pentru covăsneni, va purta tricoul cu numărul 15.

Clubul nostru îi urează Bun venit și să aibă parte de cât mai multe succese în tricoul roș-albastru!”, se arată pe pagina de Facebook a campioanei.

Laszlo Dioszegi, dezvăluiri incredibile despre cum a ajuns Marius Ştefănescu la FCSB

Laszlo Dioszegi a venit cu dezvăluiri incredibile despre modul prin care Marius Ştefănescu a ajuns la FCSB. Patronul lui Sepsi Sfântu Gheorghe a recunoscut ce s-a întâmplat la negocieri şi regretă declaraţiile oferite la începutul acestui an.

În momentul în care Ştefănescu a primit acuzaţii dure de la Dan Şucu, Dioszegi a anunţat că niciodată nu îl va lăsa la FCSB. „Îi transmit domnului Becali că eu sunt un secui care dacă zice ceva, nu-și schimbă niciodată părerea. Nici pentru 10 milioane de euro”, spunea conducătorul grupării din Sfântu Gheorghe.

În cele din urmă, Gigi Becali a reuşit să îl transfere pe Ştefănescu la campioana României pentru 1.3 milioane de euro. Laszlo Dioszegi a dezvăluit că nu a avut de ales şi că mijlocaşul de 25 de ani l-a anunţat că se retrage din fotbal dacă nu este lăsat la FCSB. Au fost făcute presiuni şi de staff-ul tehnic.

„Nu trebuia să iau apărarea jucătorului şi să fac o astfel de declaraţie”

„Vă daţi seama ce nopţi şi ce zile am avut. De vreun an ştim că Ştefănescu vrea să plece de la noi. Noi nu ştiam unde vrea să plece, dar mi-a spus că vrea să plece la o echipă mai mare decât noi. Eu am aşteptat oferte, dar din păcate nu a venit nimic la noi.

Chiar regret şi recunosc că am greşit… nu am crezut tot ce s-a vehiculat în acel moment în presă, despre cartonaşele galbene. Eu trebuia să apăr jucătorul şi să apăr clubul. Noi avem o zicală, primul este clubul, al doilea este echipa de fotbal şi al treilea sunt jucătorii individual.