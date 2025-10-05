Remarcatul lui Andrea Mandorlini, după CFR Cluj - Hermannstadt 2-1: „Aș vrea să-l felicit” - Antena Sport

CFR Cluj a luat trei puncte din disputa cu Hermannstadt, după un meci excelent făcut de Louis Munteanu. „Perla” lui Neluțu Varga a marcat golul egalizator în jocul de duminică și a avut și un assist sclipitor la reușita lui Emerllahu.

Andrea Mandorlini a tras concluziile după fluierul final și a spus cine este remarcatul său. După 12 runde, CFR Cluj are abia două succese în actuala ediție de campionat, fiind încă departe de zona de play-off.

Andrea Mandorlini, încântat după victoria cu Hermannstadt

Louis Munteanu a fost în formă maximă în meciul dintre CFR Cluj și Hermannstadt, iar prestația atacantului a fost una decisivă. „Faraonul” a restabilit egalitatea la disputa din Gruia și tot el a pasat la golul marcat de Emerllahu.

La finalul jocului, Andrea Mandorlini l-a remarcat pe acesta pentru evoluția sa, dar a nominalizat un alt jucător din echipa sa pentru prestația foarte bună.

„Astăzi am arătat dorință și cred că am meritat. Am fost conduși, dar am putut să revenim. Am suferit, dar am arătat și multe lucruri bune. Începem să fim toți în aceeași barcă. Am făcut un meci bun.