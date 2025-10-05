Remarcatul lui Andrea Mandorlini, după CFR Cluj - Hermannstadt 2-1: „Aș vrea să-l felicit” - Antena Sport

Închide meniul
Remarcatul lui Andrea Mandorlini, după CFR Cluj - Hermannstadt 2-1: „Aș vrea să-l felicit"

Remarcatul lui Andrea Mandorlini, după CFR Cluj – Hermannstadt 2-1: „Aș vrea să-l felicit"

Remarcatul lui Andrea Mandorlini, după CFR Cluj – Hermannstadt 2-1: „Aș vrea să-l felicit”

Daniel Işvanca Publicat: 5 octombrie 2025, 19:02

Remarcatul lui Andrea Mandorlini, după CFR Cluj – Hermannstadt 2-1: Aș vrea să-l felicit”

Andrea Mandorlini / SPORT PICTURES

CFR Cluj a luat trei puncte din disputa cu Hermannstadt, după un meci excelent făcut de Louis Munteanu. „Perla” lui Neluțu Varga a marcat golul egalizator în jocul de duminică și a avut și un assist sclipitor la reușita lui Emerllahu.

Andrea Mandorlini a tras concluziile după fluierul final și a spus cine este remarcatul său. După 12 runde, CFR Cluj are abia două succese în actuala ediție de campionat, fiind încă departe de zona de play-off.

Andrea Mandorlini, încântat după victoria cu Hermannstadt

Louis Munteanu a fost în formă maximă în meciul dintre CFR Cluj și Hermannstadt, iar prestația atacantului a fost una decisivă. „Faraonul” a restabilit egalitatea la disputa din Gruia și tot el a pasat la golul marcat de Emerllahu.

La finalul jocului, Andrea Mandorlini l-a remarcat pe acesta pentru evoluția sa, dar a nominalizat un alt jucător din echipa sa pentru prestația foarte bună.

„Astăzi am arătat dorință și cred că am meritat. Am fost conduși, dar am putut să revenim. Am suferit, dar am arătat și multe lucruri bune. Începem să fim toți în aceeași barcă. Am făcut un meci bun. 

Aș vrea să-l felicit pe Coco, a făcut un meci bun, dar și pe Louis. Am făcut un meci bun, încercăm să jucăm cât mai bine și când nu avem mingea”.

Andrea Mandorlini: „Louis Munteanu este unul dintre cei mai buni atacanți din România”

Perioada negativă cu mercato s-a încheiat, iar el (n.r. Louis Munteanu) e aici și dă 100%. Facem orice să se simtă bine și consider că este unul dintre cei mai buni atacanți din România.

Într-un meci sunt multe momente, am jucat bine, dar la început am primit acel gol urât. Meritam să câștigăm, mai ales că am arătat bine în ultimele meciuri”, a declarat Andrea Mandorlini, potrivit digisport.ro.

“Te faci că nu mă cunoşti?” Dialogul dintre Ionel Ganea şi oamenii legii! Fostul fotbalist a pierdut procesul“Te faci că nu mă cunoşti?” Dialogul dintre Ionel Ganea şi oamenii legii! Fostul fotbalist a pierdut procesul
A început nebunia la Napoli! Kevin De Bruyne a aruncat vorbe grele când a fost înlocuit. Conte: “Şi-a ales persoana greşită”A început nebunia la Napoli! Kevin De Bruyne a aruncat vorbe grele când a fost înlocuit. Conte: “Şi-a ales persoana greşită”
După ce a jucat cu Universitatea Craiova şi FCSB, preşedintele de la Oţelul a ales: “Clar, e mai puternică”După ce a jucat cu Universitatea Craiova şi FCSB, preşedintele de la Oţelul a ales: “Clar, e mai puternică”
“Nu mai facem” Jucătorii FCSB-ului s-au revoltat! S-au opus, în frunte cu liderul lor“Nu mai facem” Jucătorii FCSB-ului s-au revoltat! S-au opus, în frunte cu liderul lor