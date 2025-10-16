Edi Iordănescu, deranjat de declaraţiile lui Mircea Lucescu: "O afrontă către echipă, către mine" - Antena Sport

Edi Iordănescu (47 de ani), fostul selecţioner al României şi actualul antrenor al Legiei Varşovia, a recunoscut că a fost deranjat de declaraţiile selecţionerului Mircea Lucescu (80 de ani), legate de faptul că Generaţia de Suflet a avut succes datorită emoţiei.

Lucescu spunea, după ce a preluat naţionala, că echipa României trebuie să încerce să îşi domine adversarul, lucru pe care nu l-a făcut până când el a devenit selecţioner.

Edi Iordănescu, despre declaraţiile lui Mircea Lucescu: “O discuţie care recunosc că m-a deranjat”

„A fost o discuție care recunosc că m-a deranjat. S-a discutat despre faptul că s-a construit o echipă națională bazată pe emoție. Nu poți să câștigi două grupe, una de calificare împotriva Elveției, o echipă cu foarte multă calitate. Și am câștigat-o detașat, cu 5 puncte, cu cea mai bună apărare și a treia cea mai bună din calificări. Asta a însemnat muncă. Este o afrontă către echipă, către toți cei implicați, toți cei care au muncit în jurul echipei, către mine.

Latura psihologică, mentală, a fost și ea foarte importantă, dar s-a muncit mult, echipa a avut o organizare de joc, disciplină. Au fost sute de ore de studiu, de analiză, iar lucrurile astea ne-au dus la un European. Dar eu știu că atunci când am plecat am lăsat o echipă competitivă, o echipă care avea o filozofie clară de joc, cu identitate.

“Am avut cel mai bun rezultat din istoria României la turneele finale”

Chiar am spus că mai sunt lucruri de îmbunătățit, de corectat, dar lucrurile alea urmau să se facă în etape ulterioare. E normal să am o relație cu cei din Federație, sunt într-o relație de amiciție. Sunt antrenorul care a calificat România la un turneu final după 9 ani. Am performat, am avut cel mai bun rezultat din istoria României la turneele finale (n.r. 3-0 cu Ucraina).