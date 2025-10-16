Închide meniul
Bucuria româncelor după ce au învins dramatic Serbia şi s-au calificat în sferturile Europeanului pe echipe! - Antena Sport

Home | Tenis de masă | Bucuria româncelor după ce au învins dramatic Serbia şi s-au calificat în sferturile Europeanului pe echipe!
Bucuria româncelor după ce au învins dramatic Serbia şi s-au calificat în sferturile Europeanului pe echipe!

Publicat: 16 octombrie 2025, 20:40

Bernadette Szocs și Eliza Samara, după o victorie / Profimedia Images

Echipa feminină a României de tenis de masă a obţinut o victorie fantastică, dramatică, în meciul din optimi al Campionatului European pe Echipe, împotriva Serbiei. Punctul victoriei a fost adus de Andreea Dragoman, care a învins-o cu 11-6 în setul decisiv pe Aneta Maksuti.

Serbia ne-a condus cu 1-0 şi 2-1, după victoria Sabinei Surjan în decisiv cu Dragoman şi mai apoi după victoria Izabelei Lupulesku împotriva Elizei Samara. Bernadette Szocs a învins-o, între cele două meciuri, pe Aneta Maksuti, cu 3-0 la seturi.

România, victorie dramatică în meciul cu Serbia la Europeanul pe Echipe!

Bernadette Szocs avea să o învingă cu 3-0 la seturi şi pe Sabina Surjan, învingătoarea Andreei Dragoman din primul meci.

Andreea Dragoman a reuşit să o învingă în ultimul meci, cel decisiv, pe Aneta Maksuti, cu 3-2 la seturi. A fost o victorie dramatică a tricolorelor, care s-au descătuşat după duelul cu Serbia. Ele au făcut hora victoriei imediat după meci.

