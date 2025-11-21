Revenire importantă în tabăra FCSB-ului. E deja la antrenamente, Meme confirmă! - Antena Sport

Închide meniul
Antena
Radu Constantin Publicat: 21 noiembrie 2025, 8:24

Joyskim Dawa s-a accidentat la acţiunea din luna martie a echipei naţionale a Camerunului, iar de atunci nu a mai evoluat deloc pentru FCSB. Meme Stoica vine acum cu veşti bune şi spune că jucătorul a reluat antrenamentele.

„Dawa aleargă şi el. Chiar am avut o discuţie cu Dawa ieri, cum se simte. E posibil să joace în Cupă cu UTA. E bine şi acum, se antrenează cu prima echipă, dar să îl arunci joi să joace pe Maracana chiar nu e o idee prea bună.” , a declarat MM Stoica, pentru Prima Sport.

Pe 3 decmebrie, FCSB va da piept cu UTA Arad în deplasare, într-un duel ce face parte din a doua rundă a fazei grupelor Cupei României. Partida va avea loc de la ora 21:00

Joyskim Dawa a ajuns la FCSB în vara anului 2022, după ce Gigi Becali a achitat suma de 350.000 de euro pentru a-l transfera de la FC Botoşani. Fundaşul central în vârstă de 29 de ani s-a adaptat rapid în angrenajul campioanei României şi a devenit om de bază sub comanda lui Elias Charalambous. El a evoluat în 133 de partide şi a reuşit să marcheze 12 goluri.

