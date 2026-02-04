Victor Piţurcă a dat verdictul despre Cristi Chivu, după ce a văzut parcursul românului cu Inter! - Antena Sport

Fostul selecţioner al României, Victor Piţurcă (69 de ani), un cunoscut fan al echipei antrenate de Cristi Chivu (45 de ani), Inter, a analizat parcursul de până acum al tehnicianului român de pe banca nerazzurrilor.

Cristi Chivu e lider cu Inter în Serie A, cu 55 de puncte după 23 de etape, cu 5 peste locul 2, ocupat de AC Milan. Inter se luptă în această seară, de la ora 22:00, pentru semifinalele Cupei Italiei, cu Torino.

Victor Piţurcă, despre Cristi Chivu: “Face o treabă bună”

“Adevărul este că în ultimul timp nu am mai dialogat. Cristi a avut un program foarte încărcat și nu îmi permit eu să-i dau sfaturi în ceea ce o privește pe Inter. El cunoaște foarte bine clubul, jucătorii și știe ce are de făcut. Eu am spus de la început că va face treabă.

În ceea ce privește rezultatele mai puțin bune împotriva unor cluburi puternice din Champions League, acolo se face diferența la lotul de jucători. Când joci cu Liverpool și Arsenal se vede. S-a pierdut pe greșeli de arbitraj, dar și din cauza ghinionului.

Cristi mai are de muncit la Inter. Cert este că face o treabă bună până acum, lucruri extraordinare. Nu este ușor să fii lider în Serie A. Va face treabă și în Champions League, sunt sigur”, a declarat Victor Pițurcă pentru digisport.ro.