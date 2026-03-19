“Dacă joacă la fel, câștigă campionatul”. Basarab Panduru prevede o surpriză imensă în Liga 1

Andrei Nicolae Publicat: 19 martie 2026, 10:52

Basarab Panduru / Captură Orange Sport

Basarab Panduru a vorbit recent în cadrul unei emisiuni despre rezultatele din prima etapă de play-off și a tras o concluzie care poate părea surprinzătoare la prima vedere. Fostul internațional este de părere că dacă FC Argeș își va menține ritmul de joc pe care l-a arătat în victoria cu Universitatea Craiova, va avea toate șansele să câștige campionatul.

Prima etapă de play-off a consemnat un rezultat surprinzător, liderul Universitatea Craiova fiind învins de echipa care a intrat de pe ultimul loc în grupa pentru campionat, FC Argeș. Formația lui Bogdan Andone s-a impus chiar în Bănie cu scorul de 1-0, unica reușită din meci aparținându-i lui Adel Bettaieb.

Panduru știe cum ar putea FC Argeș să devină campioană

La final de rundă, Basarab Panduru a spus că în contextul actual, este dificil de prezis ce rezultate se vor înregistra în viitor în play-off, ținând cont de cât de echilibrat e Top 6-ul actual. Mai mult decât atât, fostul component al Generației de Aur nu s-a ferit să spună că FC Argeș ar putea chiar să câștige titlul din Liga 1 dacă ar juca etapă de etapă cum a făcut-o cu Universitatea Craiova.

Nu mai vezi mâine cine bate pe cine. Cum a jucat Argeşul mi s-a părut un mare fotbal, fizic, cu presiune, cu tot ce vrei. Fizic au stat deosebit. M-a impresionat FC Argeş, Craiova n-a putut face nimic, iar meciul ăla a fost despre FC Argeş, nu despre Craiova.

Dacă joacă la fel, atunci câştigă campionatul, că nu văd să-i bată nimeni dacă joacă la fel. Nu văd cum să treci de ei, când fac presiunea aia om la om nu ai cum să treci de ei“, a spus fostul internațional, potrivit primasport.ro.

În întreaga sa istorie, FC Argeș a câștigat de două ori campionatul, în sezoanele 1971/72, respectiv 1978/79.

