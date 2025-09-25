S-au aflat ziua și ora derby-ului Dinamo - Rapid. Programul complet al etapei a 13-a din Liga 1 - Antena Sport

Închide meniul
S-au aflat ziua și ora derby-ului Dinamo – Rapid. Programul complet al etapei a 13-a din Liga 1

Andrei Nicolae Publicat: 25 septembrie 2025, 11:53

Jucătorii de la Dinamo și Rapid, în timpul unui meci / Sport Pictures

Dinamo și Rapid oferă derby-ul etapei cu numărul 13 din Liga 1, iar recent LPF a anunțat programul exact al rundei în cauză. Astfel, în momentul de față se cunosc zilele și orele la care vor evolua fiecare echipă din campionatul intern.

În această etapă, liderul Universitatea Craiova dă peste Unirea Slobozia, în timp ce FCSB o înfruntă pe Metaloglobus în deplasare.

Rapid – Dinamo se joacă duminică

Cele două rivale din București se vor întâlni pe data de 19 octombrie, de la ora 20:30. Pe lângă derby-ul etapei, un alt meci interesant este cel dintre Farul și FC Argeș, care deschide runda.

Universitatea Craiova și FCSB joacă în aceeași zi, sâmbătă. Oltenii dau peste Unirea Slobozia de la 17:30, în timp ce campioana en-titre joacă la Clinceni cu Metaloglobus, de la ora 20:30.

Duelul care închide etapa este cel dintre Petrolul și CFR Cluj, luni de la 20:30.

Programul complet al etapei a 13-a

Vineri, 17 octombrie

Ora 20:30 Farul Constanța – FC Argeș

Sâmbătă, 18 octombrie

Ora 15:00 Universitatea Cluj – FC Botoșani

Ora 17:30 Universitatea Craiova – Unirea Slobozia

Ora 20:30 Metaloglobus București – FCSB

Duminică, 19 octombrie

Ora 17:30 FC Hermannstadt – FK Csikszereda Miercurea Ciuc

Ora 20:30 Dinamo București – FC Rapid

Luni, 20 octombrie

Ora 18:00 UTA Arad – Oțelul Galați

Ora 20:30 Petrolul Ploiești – CFR 1907 Cluj

