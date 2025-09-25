S-au aflat ziua și ora derby-ului Dinamo - Rapid. Programul complet al etapei a 13-a din Liga 1 - Antena Sport

Jucătorii de la Dinamo și Rapid, în timpul unui meci / Sport Pictures

Dinamo și Rapid oferă derby-ul etapei cu numărul 13 din Liga 1, iar recent LPF a anunțat programul exact al rundei în cauză. Astfel, în momentul de față se cunosc zilele și orele la care vor evolua fiecare echipă din campionatul intern.

În această etapă, liderul Universitatea Craiova dă peste Unirea Slobozia, în timp ce FCSB o înfruntă pe Metaloglobus în deplasare.

Rapid – Dinamo se joacă duminică

Cele două rivale din București se vor întâlni pe data de 19 octombrie, de la ora 20:30. Pe lângă derby-ul etapei, un alt meci interesant este cel dintre Farul și FC Argeș, care deschide runda.

Universitatea Craiova și FCSB joacă în aceeași zi, sâmbătă. Oltenii dau peste Unirea Slobozia de la 17:30, în timp ce campioana en-titre joacă la Clinceni cu Metaloglobus, de la ora 20:30.

Duelul care închide etapa este cel dintre Petrolul și CFR Cluj, luni de la 20:30.