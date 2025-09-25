S-au aflat ziua și ora derby-ului Dinamo - Rapid. Programul complet al etapei a 13-a din Liga 1 - Antena Sport

Dinamo și Rapid oferă derby-ul etapei cu numărul 13 din Liga 1, iar recent LPF a anunțat programul exact al rundei în cauză. Astfel, în momentul de față se cunosc zilele și orele la care vor evolua fiecare echipă din campionatul intern.
În această etapă, liderul Universitatea Craiova dă peste Unirea Slobozia, în timp ce FCSB o înfruntă pe Metaloglobus în deplasare.
Rapid – Dinamo se joacă duminică
Cele două rivale din București se vor întâlni pe data de 19 octombrie, de la ora 20:30. Pe lângă derby-ul etapei, un alt meci interesant este cel dintre Farul și FC Argeș, care deschide runda.
Universitatea Craiova și FCSB joacă în aceeași zi, sâmbătă. Oltenii dau peste Unirea Slobozia de la 17:30, în timp ce campioana en-titre joacă la Clinceni cu Metaloglobus, de la ora 20:30.
Duelul care închide etapa este cel dintre Petrolul și CFR Cluj, luni de la 20:30.
Programul complet al etapei a 13-a
Vineri, 17 octombrie
Ora 20:30 Farul Constanța – FC Argeș
Sâmbătă, 18 octombrie
Ora 15:00 Universitatea Cluj – FC Botoșani
Ora 17:30 Universitatea Craiova – Unirea Slobozia
Ora 20:30 Metaloglobus București – FCSB
Duminică, 19 octombrie
Ora 17:30 FC Hermannstadt – FK Csikszereda Miercurea Ciuc
Ora 20:30 Dinamo București – FC Rapid
Luni, 20 octombrie
Ora 18:00 UTA Arad – Oțelul Galați
Ora 20:30 Petrolul Ploiești – CFR 1907 Cluj
- Florin Tănase și Mihai Stoica, sancționați de Comisia de Disciplină. Ce pedepse au primit cei doi
- Cel mai nou transfer al lui Dinamo a avut drept model un jucător de la FCSB: “Marca multe goluri”
- Panduru l-a taxat pe Elias Charalambous! Nota primită de antrenorul FCSB-ului după startul dezastruos de sezon
- O echipă din Liga 1 are interdicţie la transferuri pentru 3 perioade de mercato! Tocmai a prezentat un jucător
- Lupescu le-a dat o veste proastă “câinilor” în privinţa noului stadion Dinamo: “Ce am semnat nu mai e valabil”