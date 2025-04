"S-au obişnuit să fim mereu furaţi". Florin Tănase, reacţie dură după Rapid - FCSB 1-2. Ce a spus despre titlu - Antena Sport

Florin Tănase a oferit o reacţie dură, după ce FCSB a învins-o cu 2-1 pe rivala Rapid şi a făcut un pas uriaş către titlu. Atacantul campioanei s-a plâns de arbitrajul partidei şi a transmis că Petrila ar fi trebuit să primească cartonaş roşu.

Totodată, Florin Tănase a mai subliniat că nu înţelege de ce echipa sa a prestat un joc atât de modest în repriza secundă.

Florin Tănase, reacţie dură după Rapid – FCSB 1-2

Tănase a declarat, de asemenea, că FCSB a făcut un pas mare către titlu, însă a tras un semnal de alarmă despre jocul prestat în a doua parte a jocului.

„O victorie importantă. Nu e ușor să câștigi aici. Am făcut o primă repriză bună, apoi ei au controlat jocul, dar nu știu de ce. După primul gol am picat puțin. A fost și greșeala mea. De neexplicat cât de slab am jucat în repriza a doua.

Nu știu ce greșeli… Penalty acolo (n.r. în minutul 70)? Și la noi roșu la Petrila?. S-au obișnuit să fim mereu furați. Nu ați văzut la Craiova ce a fost? Măcel. Vă dați seama ce oameni?