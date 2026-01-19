Salariul uriaş pe care Olimpiu Moruţan îl va avea în Liga 1 - Antena Sport

Olimpiu Moruţan va semna în zilele următoare cu Rapid, iar Dan Şucu i-a oferit un salariu important pentru Liga 1. Asta în contextul în care mijlocaşul de 26 de ani a renunţat la o sumă uriaşă care i-ar fi venit de la Aris.

Olimpiu Moruţan, 40.000 de euro pe lună salariu la Rapid

Conform fanatik.ro, jucătorul cotat la 2 milioane de euro va avea la Rapid un salariu de 40.000 de euro, unul dintre cele mai mari din Liga 1. Totuşi, pentru a evolua în Giuleşti, el a renunţat la un salariu de 62.000 de euro în primul sezon şi de 70.000 de euro în al doilea sezon, pe care i-ar fi încasat dacă rămânea în Grecia.

“Are unul dintre cele mai bune salarii din fotbalul românesc. E un salariu decent, pe care l-a acceptat, vine în țară, vrea să joace la echipa națională. La Aris avea 1.6 milioane pe doi ani, el a renunțat, chiar dacă a făcut o opțiune de doi ani, nu poate să ajungă la suma respectivă, dar a vrut să vină.

A vrut să vină la o echipă dragă, a vorbit și cu Angelescu, știe despre ce e vorba, au insistat rapidiștii atât de mult. Acum, depinde de el. La Aris avea un salariu de 750.000 pentru primul an și 850.000 pentru al doilea. A renunțat la niște bani pentru a juca meci de meci și pentru a prinde echipa națională.

Una e să joci la o echipă care e pe locurile 7-8 și alta e să joci la Rapid, să poți deveni campion, să poți juca în cupele europene. E altceva să te bați la campionat, când acolo te lupți de-abia pentru a ajunge pe locul 5 sau 6″, a spus Becali, conform sursei citate anterior.