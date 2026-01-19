Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Salariul uriaş pe care Olimpiu Moruţan îl va avea în Liga 1 - Antena Sport

Home | Fotbal | Liga 1 | Salariul uriaş pe care Olimpiu Moruţan îl va avea în Liga 1

Salariul uriaş pe care Olimpiu Moruţan îl va avea în Liga 1

Dan Roșu Publicat: 19 ianuarie 2026, 11:38

Comentarii
Salariul uriaş pe care Olimpiu Moruţan îl va avea în Liga 1

Olimpiu Moruţan, în meciul României cu Moldova - Profimedia Images

Olimpiu Moruţan va semna în zilele următoare cu Rapid, iar Dan Şucu i-a oferit un salariu important pentru Liga 1. Asta în contextul în care mijlocaşul de 26 de ani a renunţat la o sumă uriaşă care i-ar fi venit de la Aris.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Olimpiu Moruţan, 40.000 de euro pe lună salariu la Rapid

Conform fanatik.ro, jucătorul cotat la 2 milioane de euro va avea la Rapid un salariu de 40.000 de euro, unul dintre cele mai mari din Liga 1. Totuşi, pentru a evolua în Giuleşti, el a renunţat la un salariu de 62.000 de euro în primul sezon şi de 70.000 de euro în al doilea sezon, pe care i-ar fi încasat dacă rămânea în Grecia.

“Are unul dintre cele mai bune salarii din fotbalul românesc. E un salariu decent, pe care l-a acceptat, vine în țară, vrea să joace la echipa națională. La Aris avea 1.6 milioane pe doi ani, el a renunțat, chiar dacă a făcut o opțiune de doi ani, nu poate să ajungă la suma respectivă, dar a vrut să vină.

A vrut să vină la o echipă dragă, a vorbit și cu Angelescu, știe despre ce e vorba, au insistat rapidiștii atât de mult. Acum, depinde de el. La Aris avea un salariu de 750.000 pentru primul an și 850.000 pentru al doilea. A renunțat la niște bani pentru a juca meci de meci și pentru a prinde echipa națională.

Una e să joci la o echipă care e pe locurile 7-8 și alta e să joci la Rapid, să poți deveni campion, să poți juca în cupele europene. E altceva să te bați la campionat, când acolo te lupți de-abia pentru a ajunge pe locul 5 sau 6″, a spus Becali, conform sursei citate anterior.

Reclamă
Reclamă
  • Moruţan a marcat 14 goluri în Liga 1 pentru Botoşani şi FCSB

Moruţan va ajunge în Giuleşti sub formă de împrumut, până la finalul sezonului şi Rapid va avea o opţiune de prelungire pe încă doi ani.

 

Cea mai rece dimineaţă din ultimii 60 de ani. Când scăpăm de gerCea mai rece dimineaţă din ultimii 60 de ani. Când scăpăm de ger
Reclamă
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Se va califica FCSB în play-off sezonul acesta?
Loading ... Loading ...
Citește și:
Mulţi şoferi agresivi scapă de amenzi chiar din cauza victimelor. Ce greşeli nu trebuie să faci
Observator
Mulţi şoferi agresivi scapă de amenzi chiar din cauza victimelor. Ce greşeli nu trebuie să faci
Mihai Neșu, lovit de reforma Bolojan: fundația fostului jucător de la FCSB, obligată să plătească 36.000 euro impozite
Fanatik.ro
Mihai Neșu, lovit de reforma Bolojan: fundația fostului jucător de la FCSB, obligată să plătească 36.000 euro impozite
11:32
VIDEOIonuț Radu, protagonistul unui nou moment viral la Celta Vigo. Ce idee a avut: “Te dau în judecată”
11:22
Gigi Becali, în faţa unei decizii radicale: “Scăpaţi de mine!”
11:01
Surpriză de proporţii: Giovanni Becali a anunţat transferul lui Olimpiu Moruţan: “98-99% e aranjat”
10:58
Momentul în care Gigi Becali i-a scăpat de închisoare pe ultraşii rivalei Dinamo: “Mă sunau părinţii lor”
10:47
“Îmi cer scuze fotbalului”. Selecționerul Senegalului, după ce și-a scos echipa de pe teren în finala AFCON
10:07
Cel mai nou transfer de la FCSB a aterizat în România și a dat primele declarații: “Un club foarte mare”
Vezi toate știrile
1 Suma uriaşă câştigată de Gabriela Ruse după victoria senzaţională de la Australian Open 2026 2 Dinamo forţează un transfer de senzaţie. Anunţul lui Andrei Nicolescu: “Suntem pe o traiectorie bună” 3 UPDATELIVEBLOG Mercato 2026. Cele mai importante transferuri din iarnă. Pep Guardiola își cedează un jucător în La Liga 4 VIDEOUluitor! Brahim Diaz şi-a bătut joc de penalty-ul cu care Maroc putea câştiga Cupa Africii! Cum a ales să şuteze 5 Gabriela Ruse, victorie mare la Australian Open! Primul succes românesc la AO 2026 6 Dinamo a rezolvat al treilea transfer al iernii! Când va fi prezentat oficial jucătorul
Citește și
Cele mai citite
Prima “victimă” a lui Gigi Becali după FC Argeş – FCSB 1-0: “Reziliem contractul! N-am nevoie de aşa ceva”Prima “victimă” a lui Gigi Becali după FC Argeş – FCSB 1-0: “Reziliem contractul! N-am nevoie de aşa ceva”
Constantin Budescu a dat verdictul despre lupta la titlu: “Nu o să le stea nimeni în cale”Constantin Budescu a dat verdictul despre lupta la titlu: “Nu o să le stea nimeni în cale”
Radu Drăgușin și-a dat acordul pentru un contract până în 2030. Răspunsul dat de TottenhamRadu Drăgușin și-a dat acordul pentru un contract până în 2030. Răspunsul dat de Tottenham
Clubul din Liga 1 a fost scos la vânzare! Preţ: 4 milioane de euro! “Suntem în discuţii”Clubul din Liga 1 a fost scos la vânzare! Preţ: 4 milioane de euro! “Suntem în discuţii”