Jandarmii au aplicat 12 sancţiuni contravenţionale, în valoare totală de 7.230 de lei, după meciul Dinamo – Universitatea Craiova, scor 0-1, din Liga 1.

De asemenea, în urma încălcării prevederilor legale în vigoare, jandarmii au întocmit un act de sesizare a organelor de urmărire penală, în conformitate cu prevederile art. 253 din Codul Penal al României.

Sancţiuni contravenţionale şi interzis pe stadioane după Dinamo – Craiova 0-1

Totodată, au fost aplicate 5 sancţiuni complementare privind interzicerea accesului la competiţiile sportive pe o perioadă de 6 luni sau 1 an.

În continuare, se fac verificări pentru identificarea şi sancţionarea altor persoane care au încălcat cadrul legal în vigoare.

Universitatea Craiova a învins, joi, în deplasare, cu scorul de 1-0, pe Dinamo, în etapa a doua din play-off-ul Ligii 1. Craiovenii au evoluat cu un jucător mai puţin toată repriza secundă, după eliminarea lui Nicuşor Bancu.