Jandarmii au aplicat 12 sancţiuni contravenţionale, în valoare totală de 7.230 de lei, după meciul Dinamo – Universitatea Craiova, scor 0-1, din Liga 1.
De asemenea, în urma încălcării prevederilor legale în vigoare, jandarmii au întocmit un act de sesizare a organelor de urmărire penală, în conformitate cu prevederile art. 253 din Codul Penal al României.
Sancţiuni contravenţionale şi interzis pe stadioane după Dinamo – Craiova 0-1
Totodată, au fost aplicate 5 sancţiuni complementare privind interzicerea accesului la competiţiile sportive pe o perioadă de 6 luni sau 1 an.
În continuare, se fac verificări pentru identificarea şi sancţionarea altor persoane care au încălcat cadrul legal în vigoare.
Universitatea Craiova a învins, joi, în deplasare, cu scorul de 1-0, pe Dinamo, în etapa a doua din play-off-ul Ligii 1. Craiovenii au evoluat cu un jucător mai puţin toată repriza secundă, după eliminarea lui Nicuşor Bancu.
- FCSB – UTA Arad LIVE TEXT (19.00) Rădoi caută prima victorie, dar echipa e decimată. Echipele probabile
- „Era momentul să câștigăm” Rednic îi dă sfaturi lui Kopic: „Prea mulți tineri”
- S-au săturat de umilinţe! Ce a făcut galeria lui Dinamo la finalul meciului cu Craiova
- Mihai Pintilii, sfat preţios pentru Mirel Rădoi la FCSB: “Trebuie lucrat mult cu el pe partea asta”
- Dinamo așteaptă „salvarea”, după 5 înfrângeri consecutive: „Să vină Pușcaș!”