Scandal la Petrolul - Rapid. Jandarmii au intervenit și au evacuat mai mulți suporteri - Antena Sport

A fost scandal în prima repriză a partidei dintre Petrolul și Rapid, din etapa a 11-a din Liga 1. Mai mulți suporteri ai „lupilor” au fost scoși din stadion de jandarmi.
În minutul 24, Rapid a reușit să deschidă scorul prin Alexandru Pașcanu. Fundașul a marcat cu o reluare din fața porții, după lovitura liberă executată de Elvir Koljic.
Scandal la Petrolul – Rapid
După acest moment, fanii de la Tribuna I a arenei „Ilie Oană” au intrat într-un conflict cu mai multe persoane din loja Rapidului. Jandarmii au intervenit imediat pentru ca spiritele să se calmeze.
Mai mulți suporteri au fost evacuați de forțele de ordine, suporteri care se aflau chiar sub loja de unde priveau meciul oficialii celor de la Rapid.
La derby-ul din etapa a 11-a, aproximativ 8500 de fani au umplut tribunele arenei din Ploiești. Dintre aceștia, 800 au fost ai celor de la Rapid.
Echipele de start:
Petrolul (3-5-2): Bălbărău – Ricardinho, Papp, Roche – D. Radu, Doukansy, Mateiu, Dongmo, Sălceanu – Chică Roșă, Grozav.
Rezerve: Krell, Guilherme, Prce, B. Marian, Hanca, Boțogan, Jyry, Tolea, Correia, V. Gheorghe, D. Paraschiv, Doumtsios.
Antrenor: Eugen Neagoe
Rapid (4-2-3-1): Aioani – Manea, Pașcanu, Kramer, Braun – Hromada, Keita – R. Pop, Christensen, Petrila – Koljic.
Rezerve: Stolz, Briciu, Bolgado, Bădescu, G. Gheorghe, Vulturar, Grameni, Gojkovic, Dobre, Micovschi, Baroan, Jamor.
Antrenor: Costel Gâlcă
Motivul pentru care Alexandru Dobre a fost lăsat pe bancă în Petrolul – Rapid
Victor Angelescu a declarat că Alexandru Dobre a resimțit un disconfort la ultimul antrenament al Rapidului, de dinaintea partidei cu Petrolul. Mijlocașul e pentru prima dată rezervă în acest sezon.
Totodată, Victor Angelescu a dezvăluit că Alexandru Dobre a fost sunat de suporteri după scandalul de la meciul cu Hermannstadt. Mijlocașul s-a împăcat cu fanii, după ce a fost înjurat copios în Giulești.
„A simțit ceva ieri la antrenament, Costel nu a vrut să riște, pare a fi o contractură. (N.r. S-a împăcat cu suporterii?) L-au contactat suporterii, au vrut să-și ceară scuze, au vorbit, lucrurile sunt normale”, a declarat Victor Angelescu, conform primasport.ro, înainte de Petrolul – Rapid.
