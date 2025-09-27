Scandal la Petrolul - Rapid. Jandarmii au intervenit și au evacuat mai mulți suporteri - Antena Sport

A fost scandal în prima repriză a partidei dintre Petrolul și Rapid, din etapa a 11-a din Liga 1. Mai mulți suporteri ai „lupilor” au fost scoși din stadion de jandarmi.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

În minutul 24, Rapid a reușit să deschidă scorul prin Alexandru Pașcanu. Fundașul a marcat cu o reluare din fața porții, după lovitura liberă executată de Elvir Koljic.

Scandal la Petrolul – Rapid

După acest moment, fanii de la Tribuna I a arenei „Ilie Oană” au intrat într-un conflict cu mai multe persoane din loja Rapidului. Jandarmii au intervenit imediat pentru ca spiritele să se calmeze.

Mai mulți suporteri au fost evacuați de forțele de ordine, suporteri care se aflau chiar sub loja de unde priveau meciul oficialii celor de la Rapid.

La derby-ul din etapa a 11-a, aproximativ 8500 de fani au umplut tribunele arenei din Ploiești. Dintre aceștia, 800 au fost ai celor de la Rapid.