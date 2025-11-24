Se conturează "țeapa" ultimelor sezoane de Liga 1. Kurt Zouma, 99% OUT de la CFR Cluj în iarnă - Antena Sport

Kurt Zouma a fost unul dintre cele mai mari nume aduse în Liga 1 în ultimii ani, însă mutarea sa la CFR Cluj se profilează a fi un mare fiasco. În urmă cu puțin timp, președintele clubului, Iuliu Mureșan, a anunțat că sunt șanse extrem de mari ca fundașul câștigător de Champions League să plece în următoarea perioadă de mercato, date fiind problemele sale fizice și cerințele salariale.

Zouma a ajuns la CFR Cluj la începutul lunii septembrie, iar venirea sa pe “cai mari” în Liga 1 a creat așteptări imense, ținând cont de CV-ul impresionat pe care îl are francezul. Fotbalistul care încasează un salariu de 50.000 de euro pe lună poate pleca însă din Gruia după șase luni, perioadă în care a adunat doar patru meciuri în tricoul “feroviarilor”.

Kurt Zouma, ca și plecat de la CFR Cluj

CFR Cluj se confruntă cu probleme financiare, iar echipa va fi nevoită să renunțe la anumiți jucători pentru a elibera spațiu salarial, iar unul dintre jucătorii care mai mult ca sigur va pleca este Zouma. Fotbalistul care primește pe lună o sumă imensă de bani nu a confirmat la noua sa echipă, deși era considerat lovitura verii din ultimele sezoane. Cel mai probabil, francezul se va dovedi a fi “țeapa” ultimilor ani din România.

Iuliu Mureșan a anunțat că Zouma are probleme fizice, fiind accidentat la ambii genunchi. În plus, președintele din Gruia a recunoscut că echipa are nevoie de fotbaliști apți de joc, iar francezul nu conferă în niciun caz această siguranță.

“E accidentat, (n.r. Poate pleca la iarnă?) eu cred că da. Așa ar fi normal, mai trebuie să discutăm. El e un băiat bun, dar noi n-avem nevoie de băieți buni, avem nevoie de jucători apți fizic. Are probleme la ambii genunchi, e greu să joace fotbal la nivelul ăsta.