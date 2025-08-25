"Se retrage" Victor Pițurcă a râs de Gigi Becali după FCSB - FC Argeș 0-2: "Dacă zice că a greșit schimbările.." - Antena Sport

Victor Pițurcă a vorbit despre Gigi Becali după FCSB – FC Argeș 0-2. Fostul selecționer a râs de patronul campioanei și este convins că acesta nu se va mai implica la echipă, în situația în care echipa va mai pierde meciuri.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

FCSB și-a continuat criza rezultatelor din Liga 1 și în etapa a 7-a. Până în momentul de față, campioana României a adunat o singură victorie în noua stagiune a campionatului intern.

Ce a spus Victor Pițurcă despre Gigi Becali după FCSB – FC Argeș 0-2

Victor Pițurcă a sugerat că Gigi Becali ar trebui să îi lase pe antrenorii echipei, Elias Charalambous și Mihai Pintilii, să efectueze schimbările, având în vedere că, după meci, patronul a declarat că a „greșit” modificările.

De asemenea, fostul selecționer a ironizat pregătirea tactică a celor de la FCSB.

”Dacă zice Gigi că a greșit schimbările… Poate ar fi cazul să-i lase pe antrenori să le facă.