"Se retrage" Victor Pițurcă a râs de Gigi Becali după FCSB - FC Argeș 0-2: "Dacă zice că a greșit schimbările.." - Antena Sport

Victor Pițurcă a vorbit despre Gigi Becali după FCSB – FC Argeș 0-2. Fostul selecționer a râs de patronul campioanei și este convins că acesta nu se va mai implica la echipă, în situația în care echipa va mai pierde meciuri.
FCSB și-a continuat criza rezultatelor din Liga 1 și în etapa a 7-a. Până în momentul de față, campioana României a adunat o singură victorie în noua stagiune a campionatului intern.
Ce a spus Victor Pițurcă despre Gigi Becali după FCSB – FC Argeș 0-2
Victor Pițurcă a sugerat că Gigi Becali ar trebui să îi lase pe antrenorii echipei, Elias Charalambous și Mihai Pintilii, să efectueze schimbările, având în vedere că, după meci, patronul a declarat că a „greșit” modificările.
De asemenea, fostul selecționer a ironizat pregătirea tactică a celor de la FCSB.
”Dacă zice Gigi că a greșit schimbările… Poate ar fi cazul să-i lase pe antrenori să le facă.
Dacă mai ia o bătaie sau două, se retrage. Îți zic eu că se retrage. Se retrage vreo două-trei săptămâni. N-ați văzut ce bine e pus la punct din punct de vedere tactic? Vai de capul meu!
Probabil pregătirea a fost mai relaxată și de aici au venit aceste palme de care s-au lovit”, a spus Victor Pițurcă, la digisport.ro.
