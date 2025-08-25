"Se retrage" Victor Pițurcă a râs de Gigi Becali după FCSB - FC Argeș 0-2: "Dacă zice că a greșit schimbările.." - Antena Sport

Închide meniul
"Se retrage" Victor Pițurcă a râs de Gigi Becali după FCSB - FC Argeș 0-2: "Dacă zice că a greșit schimbările.."

Home | Fotbal | Liga 1 | "Se retrage" Victor Pițurcă a râs de Gigi Becali după FCSB – FC Argeș 0-2: "Dacă zice că a greșit schimbările.."

“Se retrage” Victor Pițurcă a râs de Gigi Becali după FCSB – FC Argeș 0-2: “Dacă zice că a greșit schimbările..”

Alex Ioniță Publicat: 25 august 2025, 18:01

Se retrage Victor Pițurcă a râs de Gigi Becali după FCSB – FC Argeș 0-2: Dacă zice că a greșit schimbările..

Colaj Hepta

Victor Pițurcă a vorbit despre Gigi Becali după FCSB – FC Argeș 0-2. Fostul selecționer a râs de patronul campioanei și este convins că acesta nu se va mai implica la echipă, în situația în care echipa va mai pierde meciuri.

FCSB și-a continuat criza rezultatelor din Liga 1 și în etapa a 7-a. Până în momentul de față, campioana României a adunat o singură victorie în noua stagiune a campionatului intern.

Ce a spus Victor Pițurcă despre Gigi Becali după FCSB – FC Argeș 0-2

Victor Pițurcă a sugerat că Gigi Becali ar trebui să îi lase pe antrenorii echipei, Elias Charalambous și Mihai Pintilii, să efectueze schimbările, având în vedere că, după meci, patronul a declarat că a „greșit” modificările.

De asemenea, fostul selecționer a ironizat pregătirea tactică a celor de la FCSB.

”Dacă zice Gigi că a greșit schimbările… Poate ar fi cazul să-i lase pe antrenori să le facă.

Dacă mai ia o bătaie sau două, se retrage. Îți zic eu că se retrage. Se retrage vreo două-trei săptămâni. N-ați văzut ce bine e pus la punct din punct de vedere tactic? Vai de capul meu!

Probabil pregătirea a fost mai relaxată și de aici au venit aceste palme de care s-au lovit”, a spus Victor Pițurcă, la digisport.ro.

“Înfrângere şocantă” Ce au scris scoţienii după FCSB – Argeş 0-2, înaintea returului decisiv cu Aberdeen!

Presa scoţiană a catalogat drept “înfrângere şocantă” eşecul FCSB-ului de pe teren propriu cu FC Argeş, scor 0-2.

Jurnaliştii scoţieni au remarcat faptul că antrenorul campioanei României, Elias Charalambous, a criticat atitudinea fotbaliştilor săi şi a cerut mult mai multă determinare la returul decisiv cu Aberdeen. FCSB – Aberdeen se dispută joi, de la ora 21:30. Campioana României a făcut 2-2 în tur, după ce a condus cu 2-0.

Eliminarea lui Juri Cisotti, din minutul 38 al partidei tur, contestată puternic de cei de la FCSB, a schimbat soarta meciului de la Aberdeen. Bîrligea deschisese scorul, în minutul 32, apoi Olaru a majorat diferenţa, în ciuda eliminării lui Cisotti, în minutul 46. Scoţienii au scos o remiză pe final. După golul lui Polvara din minutul 61, un alt jucător intrat după pauză, Ester Sokler, a înscris cu capul. Aberdeen putea chiar obţine victoria în ultimele minute ale primei manşe cu FCSB.

„Elias Charalambous era furios după ce românii au suferit o înfrângere șocantă în campionat. Antrenorul FCSB-ului, Elias Charalambous, le-a cerut jucătorilor săi să «verse sânge» împotriva celor de la Aberdeen, în această săptămână, după ce echipa a suferit un recul major înaintea confruntării din Europa League.

Scoțienii vor călători în România pentru manșa a doua a barajului, după egalul 2-2 de săptămâna trecută, de la Pittodrie.

Însă, FCSB a suferit o înfrângere șocantă, 0-2, pe teren propriu, în fața nou-promovatei Argeș Pitești, ceea ce l-a determinat pe antrenorul cipriot să-și acuze propriii jucători că au arătat o atitudine greșită, echipa obținând doar o victorie în șapte meciuri de campionat, în acest sezon. Iar acum a cerut o reacție clară împotriva câștigătoarei Cupei Scoției, joi”, au scris jurnaliştii scoţieni de la Daily Record, după FCSB – FC Argeş 0-2.

