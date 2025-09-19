Şedinţă la FCSB! Giovanni Becali, avertisment pentru un jucător: "Eu şi Gigi vom încerca să îi băgăm minţile în cap" - Antena Sport

Închide meniul
Şedinţă la FCSB! Giovanni Becali, avertisment pentru un jucător: “Eu şi Gigi vom încerca să îi băgăm minţile în cap”

Publicat: 19 septembrie 2025, 14:12

Gigi Becali şi Giovanni Becali / Colaj Profimedia & Antena Sport

Giovanni Becali a anunţat că va avea o discuţie serioasă cu Octavian Popescu şi cu Gigi Becali, patronul celor de la FCSB. Fotbalistul de 22 de ani a ajuns într-o situaţie extrem de complicată. Prestaţiile modeste şi faptul că nu mai îndeplineşte regula U21 l-au făcut să piardă echipa.

Mai mult, tânărul de 22 de ani ar avea probleme şi în viaţa personală, motiv pentru care Giovanni Becali vrea să încerce, cu ajutorul lui Gigi Becali, să îl aducă pe drumul cel bun pe Tavi Popescu.

Giovanni Becali îl bagă în şedinţă pe Octavian Popescu: “Voi avea o întâlnire cu el şi Gigi Becali”

Giovanni Becali este de părere că banii i-au luat minţile lui Octavian Popescu şi va încerca să îi explice că timpul nu are răbdare cu el:

“Voi avea o întâlnire cu el (n.r. – Tavi Popescu) și Gigi Becali și o să încercăm să îi explicăm că timpul trece. Apa curge, pietrele rămân și el trebuie să își rezolve problemele din viața privată.

Eu cred că e fotbalist, își va reveni. A plecat de la 2.000 de euro, la 4-6-8-10, la mașină de 50.000, la apartament. Cât să îi mai dea Gigi? Vom încerca să îi băgăm mințile în cap.

Din păcate, generațiile astea din ultimii ani vor doar să ia. Ce oferă în schimb? Banii vin fără să îți dai seama”, a declarat Giovanni Becali, la fanatik.ro.

  • 1,4 milioane de euro este cota de piaţă a lui Octavian Popescu în acest moment, potrivit transfermarkt.com
  • 11 meciuri a jucat Octavian Popescu în acest sezon, fără să înscrie vreun gol
