Șefii lui Dinamo au răsuflat ușurați, după ce echipa a prins barajul! Anunță prime pentru jucători: „O mare ușurare!” - Antena Sport

Patriche a marcat al doilea gol al „câinilor”, în minutul 18 al partidei. Cu toate acestea, fundaşul „câinilor” nu a încheiat meciul pe teren, după ce a fost eliminat în minutul 89, pentru al doilea cartonaş galben.

„A ieşit soarele şi pe strada noastră. Am avut şanse mici, dar am crezut. Astăzi s-a văzut. Nu am ştiut nimic, la pauză au vrut să ne spună şi am zis că nu ne interesează.

Îmi pare rău că am luat roşu, nu a fost o reacţie voluntară. Nu ştiu dacă a fost meritat. Asta este, nu mai contează. Îmi pare rău că nu pot să fiu alături de colegi.

Sperăm să iasă bine, ne bucurăm în seara asta, dar de mâine merge înapoi la treabă”, a declarat Răzvan Patriche, la digisport.ro.