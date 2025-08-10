Singurii remarcaţi ai lui Gigi Becali, după înfrângerea ruşinoasă a FCSB-ului cu Unirea Slobozia - Antena Sport

Gigi Becali a avut trei remarcaţi, după ce FCSB a fost învinsă, ruşinos, de Unirea Slobozia, scor 0-1. Campioana a ajuns la trei eşecuri la rând în Liga 1.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Juri Cisotti, Daniel Bîrligea şi Malcom Edjouma au fost cei trei jucători care l-au mulţumit pe Gigi Becali. Toţi aceştia au fost trimişi în teren după pauza duelului din Ghencea.

Singurii remarcaţi ai lui Gigi Becali, după ce FCSB a pierdut ruşinos cu Unirea Slobozia

Deşi a fost aproape de o plecare de la FCSB, Malcom Edjouma a fost remarcat de Gigi Becali după prestaţia din meciul pierdut cu Unirea Slobozia. Francezul a fost trimis în teren în minutul 56, în locul lui Octavian Popescu.

“Singurul jucător căruia nu am niciodată ce să-i reproşez este Cisotti. Nici lui Bîrligea nu am ce să-i reproşez. Bine, nici lui Edjouma nu am ce să-i reproşez. A intrat bine”, a declarat Gigi Becali, conform primasport.ro, după FCSB – Unirea Slobozia 0-1.

FCSB a ajuns la trei înfrângeri la rând în Liga 1, iar joi se va duela cu Drita, pentru un loc în play-off-ul de Europa League. În următoarea etapă, campioana va avea un derby “de foc” cu Rapid.