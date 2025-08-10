Singurii remarcaţi ai lui Gigi Becali, după înfrângerea ruşinoasă a FCSB-ului cu Unirea Slobozia - Antena Sport

Gigi Becali a avut trei remarcaţi, după ce FCSB a fost învinsă, ruşinos, de Unirea Slobozia, scor 0-1. Campioana a ajuns la trei eşecuri la rând în Liga 1.
Juri Cisotti, Daniel Bîrligea şi Malcom Edjouma au fost cei trei jucători care l-au mulţumit pe Gigi Becali. Toţi aceştia au fost trimişi în teren după pauza duelului din Ghencea.
Singurii remarcaţi ai lui Gigi Becali, după ce FCSB a pierdut ruşinos cu Unirea Slobozia
Deşi a fost aproape de o plecare de la FCSB, Malcom Edjouma a fost remarcat de Gigi Becali după prestaţia din meciul pierdut cu Unirea Slobozia. Francezul a fost trimis în teren în minutul 56, în locul lui Octavian Popescu.
“Singurul jucător căruia nu am niciodată ce să-i reproşez este Cisotti. Nici lui Bîrligea nu am ce să-i reproşez. Bine, nici lui Edjouma nu am ce să-i reproşez. A intrat bine”, a declarat Gigi Becali, conform primasport.ro, după FCSB – Unirea Slobozia 0-1.
FCSB a ajuns la trei înfrângeri la rând în Liga 1, iar joi se va duela cu Drita, pentru un loc în play-off-ul de Europa League. În următoarea etapă, campioana va avea un derby “de foc” cu Rapid.
Gigi Becali a “distrus” doi jucători de la FCSB, după eşecul cu Unirea Slobozia
Gigi Becali a fost nemulţumit de Mihai Lixandru şi Octavian Popescu. Cei doi au fost titulari în duelul cu Unirea Slobozia, fiind înlocuiţi în a doua repriză.
“Lixandru nu îşi revine. Am avut eu o chestie aşa, l-am încercat, l-am încercat. Dacă nu ai mijlocaşi, nu poţi juca fotbal.