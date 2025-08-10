Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Singurii remarcaţi ai lui Gigi Becali, după înfrângerea ruşinoasă a FCSB-ului cu Unirea Slobozia - Antena Sport

Home | Fotbal | Liga 1 | Singurii remarcaţi ai lui Gigi Becali, după înfrângerea ruşinoasă a FCSB-ului cu Unirea Slobozia

Singurii remarcaţi ai lui Gigi Becali, după înfrângerea ruşinoasă a FCSB-ului cu Unirea Slobozia

Publicat: 10 august 2025, 23:52

Comentarii
Singurii remarcaţi ai lui Gigi Becali, după înfrângerea ruşinoasă a FCSB-ului cu Unirea Slobozia

Gigi Becali, în timpul unei conferinţe de presă / Captură AntenaSport

Gigi Becali a avut trei remarcaţi, după ce FCSB a fost învinsă, ruşinos, de Unirea Slobozia, scor 0-1. Campioana a ajuns la trei eşecuri la rând în Liga 1.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Juri Cisotti, Daniel Bîrligea şi Malcom Edjouma au fost cei trei jucători care l-au mulţumit pe Gigi Becali. Toţi aceştia au fost trimişi în teren după pauza duelului din Ghencea.

Singurii remarcaţi ai lui Gigi Becali, după ce FCSB a pierdut ruşinos cu Unirea Slobozia

Deşi a fost aproape de o plecare de la FCSB, Malcom Edjouma a fost remarcat de Gigi Becali după prestaţia din meciul pierdut cu Unirea Slobozia. Francezul a fost trimis în teren în minutul 56, în locul lui Octavian Popescu.

“Singurul jucător căruia nu am niciodată ce să-i reproşez este Cisotti. Nici lui Bîrligea nu am ce să-i reproşez. Bine, nici lui Edjouma nu am ce să-i reproşez. A intrat bine”, a declarat Gigi Becali, conform primasport.ro, după FCSB – Unirea Slobozia 0-1.

FCSB a ajuns la trei înfrângeri la rând în Liga 1, iar joi se va duela cu Drita, pentru un loc în play-off-ul de Europa League. În următoarea etapă, campioana va avea un derby “de foc” cu Rapid.

Reclamă
Reclamă

Gigi Becali a “distrus” doi jucători de la FCSB, după eşecul cu Unirea Slobozia

Gigi Becali a “distrus” doi jucători de la FCSB, după eşecul cu Unirea Slobozia. Campioana a suferit o înfrângere ruşinoasă în Ghencea, scor 0-1, în etapa a cincea de Liga 1.

Gigi Becali a fost nemulţumit de Mihai Lixandru şi Octavian Popescu. Cei doi au fost titulari în duelul cu Unirea Slobozia, fiind înlocuiţi în a doua repriză.

“Lixandru nu îşi revine. Am avut eu o chestie aşa, l-am încercat, l-am încercat. Dacă nu ai mijlocaşi, nu poţi juca fotbal.

Momentul în care avionul din Arad intră în picaj și explodează la contactul cu solul. Explicaţia piloţilorMomentul în care avionul din Arad intră în picaj și explodează la contactul cu solul. Explicaţia piloţilor
Reclamă

Nici George, pe care l-am lăudat. Fotbalul e sport bărbătesc, de război. Nu merge cu frichi-frichi la fotbal. Nu ştiu ce se întâmplă.

Nu mai stau să critic echipa, că avem un meci foarte important joi. Ei au ajuns în situaţia asta, din cauza lor. Ei trebuie să o scoată la capăt”, a declarat Gigi Becali, conform primasport.ro, după FCSB – Unirea Slobozia 0-1.

Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Câte echipe românești se vor califica în cupele europene?
Loading ... Loading ...
Citește și:
Reclamă
CALCUL: Câţi bani acumulează în fondul de pensie privată un român care investeşte 160 de lei pe lună
Observator
CALCUL: Câţi bani acumulează în fondul de pensie privată un român care investeşte 160 de lei pe lună
Video. De ce nu s-a validat din VAR golul lui Chițu din Craiova – Hermannstadt 1-0. Ce prevede regulamentul FIFA + Precedentul Japonia – Spania de la CM 2022
Fanatik.ro
Video. De ce nu s-a validat din VAR golul lui Chițu din Craiova – Hermannstadt 1-0. Ce prevede regulamentul FIFA + Precedentul Japonia – Spania de la CM 2022
23:43
FCSB, cel mai slab start de sezon din ultimii șase ani. Statistică dezastruoasă pentru campioană
23:41
Gigi Becali a “distrus” doi jucători de la FCSB, după eşecul cu Unirea Slobozia: “Nu merge cu frichi-frichi la fotbal”
23:19
FCSB – Unirea Slobozia 0-1. Campioana, a treia înfrângere la rând în campionat! Un dinamovist a “răpus-o”
22:46
Virgil Van Dijk, declaraţie acidă pentru şefii lui Liverpool după eşecul din Supercupa Angliei
22:31
VIDEOCristiano Ronaldo, goluri pe bandă rulantă la Al-Nassr. “Dublă” pentru lusitan în amicalul pierdut de arabi
22:22
Raul Rotund, jucătorul împrumutat de la Dinamo, a deschis scorul în meciul FCSB – Unirea Slobozia!
Vezi toate știrile
1 Fiul regretatului Mihai Leu, Marco, implicat într-un accident grav la raliul organizat în memoria tatălui său! 2 “E cel mai bun din Liga 1” Ilie Dumitrescu, impresionat de un jucător de la Dinamo! 3 Nou-promovata care a cheltuit 90 de milioane € pe transferuri și reprezintă un oraș care nu există 4 Alexandru Băluţă, mesaj de adio pentru FCSB: “Nu pot să plec fără să vă spun asta…” 5 CFR Cluj, al doilea transfer al zilei! Anunțul oficial: “Bun venit!” 6 Suma uriaşă încasată de Alex Băluţă la despărţirea de FCSB! Gigi Becali a făcut totul public
Citește și
Cele mai citite
“Nu mi s-a întâmplat în 25 de ani” Gigi Becali a anunţat o schimbare radicală după Dinamo – FCSB 4-3!“Nu mi s-a întâmplat în 25 de ani” Gigi Becali a anunţat o schimbare radicală după Dinamo – FCSB 4-3!
Gigi Becali s-a decis! Jucătorul care nu mai are nicio şansă de a juca la FCSB: “Iese de pe toate listele”Gigi Becali s-a decis! Jucătorul care nu mai are nicio şansă de a juca la FCSB: “Iese de pe toate listele”
Ion Iliescu a murit! Ce avere a lăsat în urmăIon Iliescu a murit! Ce avere a lăsat în urmă
Cele mai tari transferuri din vara din 2025 | Thomas Partey pleacă de la Arsenal în La Liga. Alexi Pitu a semnatCele mai tari transferuri din vara din 2025 | Thomas Partey pleacă de la Arsenal în La Liga. Alexi Pitu a semnat