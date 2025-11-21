Sorin Cârţu, dezvăluiri incredibile despre Mirel Rădoi: "Are un dezechilibru emoțional" De ce nu-i răspunde la telefon - Antena Sport

Mirel Rădoi a plecat de la Universitata Craiova, iar în presă încep să apară informaţii legate de ce se întâmpla cu adevărat la club în ultima perioadă. Sorin Cârţu spune că Mihai Rotaru s-a rugat de tehnician patru ore să nu plece.

Mai mult, Cârţu spune că i-a dat un mesaj lui Mirel Rădoi la plecare, dar tehnicianul nici nu i-a mai răspuns.

„Nici noi n-am descifrat de ce a plecat Rădoi. Nu aș vrea să comenteze foarte mult decizia lui. M-a întristat și m-a nemulțumit, nu aș fi vrut să se întâmple. Au fost încercări să-l întoarcă. L-au rugat acționarii 4 ore, toată noaptea să revină.

Și eu zic că are un dezechilibru emoțional în acest moment. Nu știe să-și echilibreze emoțiile. Toată Craiova a fost cu el. A pierdut meciul cu UTA și publicul tot i-a strigat numele și l-a aclamat. Nu e ușor la Craiova. Era bine văzut. Eu nu m-am aștepta nicio secundă, mai ales că veneam după meciul cu Rapid Viena, poate cea mai bună partidă de până acum.

N-am mai vorbit cu Mirel după ce a plecat. I-am dat un mesaj, nu mi-a răspuns și l-am lăsat. Nu știu dacă este supărat pe club. N-a răspuns, asta este, poate nu l-a citit. Din punctul meu de vedere situația s-ar fi putut regla cu această întrerupere, își lua o săptămână de pauză pentru că oricum dăduse liber la jucători trei zile. Mai stătea o săptămână pe la el prin Dubai o săptămână să se reîncarce pentru ceea ce urma luna asta”, a spus Sorin Cârțu pentru gsp.ro.