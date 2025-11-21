Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Sorin Cârţu, dezvăluiri incredibile despre Mirel Rădoi: "Are un dezechilibru emoțional" De ce nu-i răspunde la telefon - Antena Sport

Home | Fotbal | Liga 1 | Sorin Cârţu, dezvăluiri incredibile despre Mirel Rădoi: “Are un dezechilibru emoțional” De ce nu-i răspunde la telefon

Sorin Cârţu, dezvăluiri incredibile despre Mirel Rădoi: “Are un dezechilibru emoțional” De ce nu-i răspunde la telefon

Radu Constantin Publicat: 21 noiembrie 2025, 13:36

Comentarii
Sorin Cârţu, dezvăluiri incredibile despre Mirel Rădoi: Are un dezechilibru emoțional De ce nu-i răspunde la telefon

Fază Mirel Rădoi - Sorin Cârțu / Colaj Captură Prima Sport + Hepta

Mirel Rădoi a plecat de la Universitata Craiova, iar în presă încep să apară informaţii legate de ce se întâmpla cu adevărat la club în ultima perioadă. Sorin Cârţu spune că Mihai Rotaru s-a rugat de tehnician patru ore să nu plece.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Mai mult, Cârţu spune că i-a dat un mesaj lui Mirel Rădoi la plecare, dar tehnicianul nici nu i-a mai răspuns.

„Nici noi n-am descifrat de ce a plecat Rădoi. Nu aș vrea să comenteze foarte mult decizia lui. M-a întristat și m-a nemulțumit, nu aș fi vrut să se întâmple. Au fost încercări să-l întoarcă. L-au rugat acționarii 4 ore, toată noaptea să revină.

Și eu zic că are un dezechilibru emoțional în acest moment. Nu știe să-și echilibreze emoțiile. Toată Craiova a fost cu el. A pierdut meciul cu UTA și publicul tot i-a strigat numele și l-a aclamat. Nu e ușor la Craiova. Era bine văzut. Eu nu m-am aștepta nicio secundă, mai ales că veneam după meciul cu Rapid Viena, poate cea mai bună partidă de până acum.

N-am mai vorbit cu Mirel după ce a plecat. I-am dat un mesaj, nu mi-a răspuns și l-am lăsat. Nu știu dacă este supărat pe club. N-a răspuns, asta este, poate nu l-a citit. Din punctul meu de vedere situația s-ar fi putut regla cu această întrerupere, își lua o săptămână de pauză pentru că oricum dăduse liber la jucători trei zile. Mai stătea o săptămână pe la el prin Dubai o săptămână să se reîncarce pentru ceea ce urma luna asta”, a spus Sorin Cârțu pentru gsp.ro.

Reclamă
Reclamă
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Vom elimina Turcia la barajul pentru World Cup 2026?
Loading ... Loading ...
Citește și:
De ce lipsesc ouăle din supermarketuri, chiar dacă producem mai mult decât consumăm
Observator
De ce lipsesc ouăle din supermarketuri, chiar dacă producem mai mult decât consumăm
Comunicatul clinicii, după ce Gigi Becali s-a operat și a plecat acasă imediat cum i-a trecut anestezia: „Doar 30 de minute”
Fanatik.ro
Comunicatul clinicii, după ce Gigi Becali s-a operat și a plecat acasă imediat cum i-a trecut anestezia: „Doar 30 de minute”
16:56
VideoAntenaSport Update. Cele mai tari știri ale zilei de 21 noiembrie
16:47
Andrea Mandorlini a spus ce schimbări a adus Cristi Chivu la Inter: „Nimeni nu se aștepta”
16:21
Ce lovitură! Andrei Rațiu a semnat până în 2030
16:11
„Suferă teribil”. Turcii au identificat punctul slab al naționalei lui Mircea Lucescu înaintea barajului de World Cup
16:06
Veste bună pentru Barcelona! Anunțul făcut de Hansi Flick
15:35
Elias Charalambous a răbunfnit: “Când clubul decide că nu mai sunt folositor, plec!”
Vezi toate știrile
1 Afacerea care l-a ruinat pe Cristi Chivu. Pe ce s-au dus zecile de milioane câştigate de român 2 BREAKING NEWSTurcia – România, la barajul pentru Cupa Mondială. Posibil duel cu Slovacia sau Kosovo în finala play-off-ului 3 Prima reacţie a lui Mircea Lucescu după ce a aflat că România joacă împotriva Turciei la barajul pentru World Cup 2026 4 OFICIAL | UEFA a anunţat când se joacă Turcia – România! Oră neobişnuită pentru “tricolori” 5 Dinamo poate face un transfer “exotic” în iarnă. Ar fi o premieră în istoria fotbalului românesc 6 Veste mare pentru România! Unde se poate juca meciul cu Turcia, din barajul World Cup 2026
Citește și
Cele mai citite
Afacerea în care Dan Petrescu a investit averea strânsă din fotbal. Cum a ajuns “Bursucul” la fel de bogat ca HagiAfacerea în care Dan Petrescu a investit averea strânsă din fotbal. Cum a ajuns “Bursucul” la fel de bogat ca Hagi
Afacerea în care Cosmin Olăroiu a investit milioanele arabilor: “Nu mă văd antrenând la 80 de ani, ca Lucescu”Afacerea în care Cosmin Olăroiu a investit milioanele arabilor: “Nu mă văd antrenând la 80 de ani, ca Lucescu”
Acuze fără precedent la adresa Cristinei Neagu. Atacul handbalistei care ne-a adus Liga CampionilorAcuze fără precedent la adresa Cristinei Neagu. Atacul handbalistei care ne-a adus Liga Campionilor
Adrian Mutu a caracterizat cu un singur cuvânt jocul făcut de Ianis Hagi în meciul de coşmar cu Bosnia!Adrian Mutu a caracterizat cu un singur cuvânt jocul făcut de Ianis Hagi în meciul de coşmar cu Bosnia!