Sorin Cârțu, întrebat dacă Alex Băluță ar fi fost potrivit la Universitatea Craiova: "Puțin cam ireparabilă" - Antena Sport

Alexandru Băluță a prins un transfer extrem de interesant după ce a fost “exilat” de Gigi Becali și a ajuns la Los Angeles FC, una dintre cele mai bune echipe din fotbalul nord-american. Mutarea aceasta a atras atenția mai multor persoane, iar Sorin Cârțu, președintele de onoare de la Universitatea Craiova, a primit și el o întrebare cu privire la fostul “leu din Bănie”.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Omul din conducerea oltenilor a fost chestionat dacă nu ar fi fost bine ca Baluță să se întoarcă la Universitatea Craiova după cei doi ani petrecuți la FCSB.

Sorin Cârțu: “Era dificil să vină în Bănie”

Alexandru Băluță și-a găsit în sfârșit echipă după ce Gigi Becali l-a trecut pe “lista neagră” de la FCSB. Românul a prins un transfer extrem de bun la Los Angeles FC, formația care a încheiat sezonul trecut din MLS pe primul loc în Conferința de Vest, dar care a fost eliminată în semifinalele conferinței din play-off.

Fotbalistul de 31 de ani va fi coleg de vestiar cu Hugo Lloris și Heung-min Son după ce a semnat un contract până la finalul anului 2025, cu opțiune de prelungire și pentru sezonul 2026. Mutarea românului a devenit un subiect de discuție și pentru Sorin Cârțu, omul din conducerea Universității Craiova.

Fostul mare jucător din Bănie a fost întrebat dacă Băluță nu ar fi fost bun la Universitatea Craiova, iar răspunsul său a fost legat de conflictul pe care jucătorul de bandă l-ar fi putut avea cu suporterii olteni. Fotbalistul de 31 de ani a evoluat în Bănie între 2014 și 2018, după care a semnat cu FCSB în 2023, un gest considerat un act de trădare de fanii alb-albaștri. Cu toate acestea, Cârțu e de părere că Băluță ar fi putut să intre din nou în inima galeriei.