Sorin Cârțu, întrebat dacă Alex Băluță ar fi fost potrivit la Universitatea Craiova: "Puțin cam ireparabilă" - Antena Sport

Sorin Cârțu, întrebat dacă Alex Băluță ar fi fost potrivit la Universitatea Craiova: “Puțin cam ireparabilă”

Andrei Nicolae Publicat: 27 august 2025, 17:34

Alex Băluță - Sorin Cârțu / Colaj Profimedia + Hepta

Alexandru Băluță a prins un transfer extrem de interesant după ce a fost “exilat” de Gigi Becali și a ajuns la Los Angeles FC, una dintre cele mai bune echipe din fotbalul nord-american. Mutarea aceasta a atras atenția mai multor persoane, iar Sorin Cârțu, președintele de onoare de la Universitatea Craiova, a primit și el o întrebare cu privire la fostul “leu din Bănie”.

Omul din conducerea oltenilor a fost chestionat dacă nu ar fi fost bine ca Baluță să se întoarcă la Universitatea Craiova după cei doi ani petrecuți la FCSB.

Sorin Cârțu: “Era dificil să vină în Bănie”

Alexandru Băluță și-a găsit în sfârșit echipă după ce Gigi Becali l-a trecut pe “lista neagră” de la FCSB. Românul a prins un transfer extrem de bun la Los Angeles FC, formația care a încheiat sezonul trecut din MLS pe primul loc în Conferința de Vest, dar care a fost eliminată în semifinalele conferinței din play-off.

Fotbalistul de 31 de ani va fi coleg de vestiar cu Hugo Lloris și Heung-min Son după ce a semnat un contract până la finalul anului 2025, cu opțiune de prelungire și pentru sezonul 2026. Mutarea românului a devenit un subiect de discuție și pentru Sorin Cârțu, omul din conducerea Universității Craiova.

Fostul mare jucător din Bănie a fost întrebat dacă Băluță nu ar fi fost bun la Universitatea Craiova, iar răspunsul său a fost legat de conflictul pe care jucătorul de bandă l-ar fi putut avea cu suporterii olteni. Fotbalistul de 31 de ani a evoluat în Bănie între 2014 și 2018, după care a semnat cu FCSB în 2023, un gest considerat un act de trădare de fanii alb-albaștri. Cu toate acestea, Cârțu e de părere că Băluță ar fi putut să intre din nou în inima galeriei.

Nu știu ce să spun, nu vreau să comentez. Era dificil să vină în Bănie. Era puțin cam ireparabilă faza că a fost la FCSB. Nu pot să spun ce s-ar fi întâmplat. Nu a fost interes, nu am auzit de vreo discuție.

Alex era un jucător bun, și când a jucat la Universitatea Craiova. El avea armele necesare să se facă iubit din nou de public“, a spus Sorin Cârțu, potrivit digisport.ro.

