Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Ștefan Baiaram, în pericol de a fi suspendat! Marius Avram a dat verdictul, după gestul de la meciul cu Dinamo - Antena Sport

Home | Fotbal | Liga 1 | Ștefan Baiaram, în pericol de a fi suspendat! Marius Avram a dat verdictul, după gestul de la meciul cu Dinamo

Ștefan Baiaram, în pericol de a fi suspendat! Marius Avram a dat verdictul, după gestul de la meciul cu Dinamo

Daniel Işvanca Publicat: 10 februarie 2026, 20:28

Comentarii
Ștefan Baiaram, în pericol de a fi suspendat! Marius Avram a dat verdictul, după gestul de la meciul cu Dinamo

Ștefan Baiaram / Colaj Antena Sport

Gestul făcut de Ștefan Baiaram la finalul partidei dintre Dinamo București și Universitatea Craiova nu va rămâne nesancționat. Jucătorul din Bănie s-a scuipat cu un spectator al „câinilor” după fluierul final și a fost criticat chiar și de către un oficial al grupării alb-albastre.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

„Perla” lui Mihai Rotaru ar putea fi suspendat de Comisia de Disciplină din cadrul FRF, lucru confirmat chiar și de către fostul arbitru, Marius Avram.

Marius Avram crede că Ștefan Baiaram va fi suspendat

Universitatea Craiova ar putea rămâne fără Ștefan Baiaram la meciul de campionat cu FCSB, după un gest reprobabil al fotbalistului din Bănie, care a scuipat un suporter al lui Dinamo.

Marius Avram a tras un semnal de alarmă și a precizat că acesta are mari șanse să fie suspendat la următorul meci de campionat, gestul său fiind unul sancționabil conform regulamentului.

„Un fotbalist care scuipă un spectator este pasibil de suspendare. Probabil o să scrie observatorul de joc sau cel de arbitri, cineva care a urmărit acolo. Sau al patrulea oficial, care de obicei rămâne pe teren până ies toți jucătorii, tocmai pentru a urmări să nu se întâmple ceva de genul acesta.

Reclamă
Reclamă

Deci cineva sigur cred că a menționat în raport pentru că a văzut toată țara. Nu cred că au lăsat nescris. Eu zic că sigur va fi (n.r. suspendat). Nu e ok pentru un jucător să scuipe un spectator. Cred că vor fi repercusiuni. Dacă au scris în raport sigur va fi suspendat”, a declarat Marius Avram, potrivit digisport.ro.

Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Ar trebui dat afară Cristiano Bergodi de la U Cluj, după comportamentul grosolan de la finalul meciului cu CFR Cluj?
Loading ... Loading ...
Citește și:
ANIMAŢIE. Accident cu 3 morţi, după ce oamenii de afaceri Sorin Iacob şi Vlad Ciuburciu s-au ciocnit frontal
Observator
ANIMAŢIE. Accident cu 3 morţi, după ce oamenii de afaceri Sorin Iacob şi Vlad Ciuburciu s-au ciocnit frontal
Cine era, de fapt, soția milionarului din Vaslui care a murit într-un accident tragic. Femeia, însărcinată, e plânsă de colegi
Fanatik.ro
Cine era, de fapt, soția milionarului din Vaslui care a murit într-un accident tragic. Femeia, însărcinată, e plânsă de colegi
22:26
„Greu de jucat așa”. Costel Gâlcă, prima reacție după ce Rapid a fost eliminată din Cupa României: „Obiectiv ratat”
22:24
Iuliu Mureșan, prima reacție după calificarea CFR-ului în sferturi: „Dacă avem acest spirit, greu ne încurcă cineva”
22:00
VIDEOAl Ittihad – Al Gharafa 7-0. Umilință uriașă pentru echipa lui Florinel Coman, în Liga Campionilor Asiei
21:57
CFR Cluj – Rapid 1-1. Giuleștenii au fost eliminați din competiție! Echipa lui Daniel Pancu merge în sferturi cu FC Argeș.
21:52
Ar fi dezastru pentru Cristiano Bergodi! Marius Avram: “Mă aştept la asta”
21:35
Suporterii CFR-ului, mobilizare exemplară după incidentele de la meciul cu ”U”. Decizia luată de fanii „feroviari”
Vezi toate știrile
1 Gigi Becali a anunțat transferul unui atacant la FCSB: „Ne-am înțeles. Să nu audă Șucu” 2 Mihai Stoica a găsit atacant pentru FCSB: “Exact profilul pe care îl vrea Gigi” 3 OFICIAL | Noul jucător de la FCSB a fost trecut pe lista LPF 4 Adrian Mititelu, ajutor pentru Gigi Becali și FCSB înaintea „dublei” cu Universitatea Craiova. Decizia luată 5 Univ. Craiova a luat decizia în privința lui Baiaram după ultimul scandal: “Nici la copilul meu nu accept” 6 Prima reacţie a lui Ştefan Baiaram după ce a scuipat un fan: “Nu regret nimic”
Citește și
Cele mai citite
Adrian Mihalcea i-a anunțat transferul la Universitatea Craiova, după Csikszereda – UTA 2-0: „A fost ultimul lui meci”Adrian Mihalcea i-a anunțat transferul la Universitatea Craiova, după Csikszereda – UTA 2-0: „A fost ultimul lui meci”
“Îi reziliezi contractul!” N-a stat pe gânduri după ce a văzut cum Cristiano Bergodi a sărit la bătaie“Îi reziliezi contractul!” N-a stat pe gânduri după ce a văzut cum Cristiano Bergodi a sărit la bătaie
Salariu dublat pentru un titular de la FCSB, după victoria cu Botoșani. Anunțul lui Gigi Becali: „Asta e promisiunea”Salariu dublat pentru un titular de la FCSB, după victoria cu Botoșani. Anunțul lui Gigi Becali: „Asta e promisiunea”
Ce i-a cerut Dennis Politic lui Gigi Becali după ce a plecat de la FCSB şi a debutat cu assist la HermannstadtCe i-a cerut Dennis Politic lui Gigi Becali după ce a plecat de la FCSB şi a debutat cu assist la Hermannstadt