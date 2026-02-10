Ștefan Baiaram, în pericol de a fi suspendat! Marius Avram a dat verdictul, după gestul de la meciul cu Dinamo - Antena Sport

Gestul făcut de Ștefan Baiaram la finalul partidei dintre Dinamo București și Universitatea Craiova nu va rămâne nesancționat. Jucătorul din Bănie s-a scuipat cu un spectator al „câinilor” după fluierul final și a fost criticat chiar și de către un oficial al grupării alb-albastre.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

„Perla” lui Mihai Rotaru ar putea fi suspendat de Comisia de Disciplină din cadrul FRF, lucru confirmat chiar și de către fostul arbitru, Marius Avram.

Marius Avram crede că Ștefan Baiaram va fi suspendat

Universitatea Craiova ar putea rămâne fără Ștefan Baiaram la meciul de campionat cu FCSB, după un gest reprobabil al fotbalistului din Bănie, care a scuipat un suporter al lui Dinamo.

Marius Avram a tras un semnal de alarmă și a precizat că acesta are mari șanse să fie suspendat la următorul meci de campionat, gestul său fiind unul sancționabil conform regulamentului.

„Un fotbalist care scuipă un spectator este pasibil de suspendare. Probabil o să scrie observatorul de joc sau cel de arbitri, cineva care a urmărit acolo. Sau al patrulea oficial, care de obicei rămâne pe teren până ies toți jucătorii, tocmai pentru a urmări să nu se întâmple ceva de genul acesta.