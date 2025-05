"Sunt pământ de flori!" Cea mai dură reacţie după FCSB-Dinamo 3-1. N-a avut milă de "câini" - Antena Sport

Dinamo nu a avut nicio şansă în Derby de România, contra celor de la FCSB. Liderul din Superliga s-a impus cu scorul de 3-1 în faţa echipei lui Zeljko Kopic după ce la pauză conducea cu 3-0. Acum, foştii dinamvişti i-au atacat fără menajamente pe oamenii lui Zeljko Kopic.

Cea mai dură reacţie împotriva oamenilor lui Zeljko Kopic a venit din partea lui Dănuţ Lupu. Fostul decar i-a atacat extrem de dur pe jucătorii dinamovişti.

Atac dur la adresa jucătorilor lui Zeljko Kopic

Dănuţ Lupu a dat de pământ pur şi simplu cu echipa lui Zeljko Kopic. „Dacă vorbim de primele 45 de minute, putem să vorbim doar de FCSB. Dacă vorbim după 90 de minute, poate… Nu mai contează. Au avut posibilitatea… dar… Prima repriză diferență mare. La un moment dat, fanii lui Dinamo iarăși m-au certat în ghilemele, au spus că nu așa. Declarația pe care am spus-o, că le trebuie 5-6 jucători, că altfel nu prind locul 8 la anul. După meciul ăsta au început să-mi dea dreptate!”, a spus Lupu, conform fanatik.ro.

Atacurile lui Lupu nu s-au oprit aici. Spune că Dinamo are mari probleme în momentul în care îi lipsesc trei titulari. „E cea mai slabă echipă și la buget și ca lot de jucători! Da. Dacă luăm așa, acum, mai ales după ultimul meci, da. Dar dacă ne gândim bine, au zece victorii pe FCSB-ului. Eu cred că asta a fost cea mai clară. Și s-a văzut cea mai bine diferența dintre cele două echipe. S-a văzut iarăși că Dinamo, dacă au doi, trei jucători lipsă… sunt pământ de flori. N-au bancă, n-au rezerve momentan„, a spus fostul mijlocaş.

Mai mult, Lupu i-a transmis un mesaj lui Andrei Nicolescu. Spune că Dinamo are nevoie de noi jucători. „Eu sper că domnul Niculescu să reușească să aducă jucători de care Dinamo are nevoie. Eu îmi doresc și cred și am cred în puterea lor. Nicolescu cumva a reușit să aducă și ceea cei cinci, șase jucători. Dinamo, în prima repriză, a vrut să facă anumite lucruri, dar nu i-a ieșit absolut nimic.