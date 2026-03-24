“Te dărâmă” Decizia luată de Claudiu Niculescu după victoria uriaşă a echipei sale cu Oţelul!

Claudiu Niculescu (49 de ani) a fost foarte fericit după victoria uriaşă a echipei sale, 2-1, cu Oţelul. Niculescu a mărturisit că a fost o perioadă foarte dificilă pentru el şi pentru ceilalţi membri ai staff-ului tehnic după meciul din etapa trecută, pe care Unirea Slobozia l-a pierdut dramatic cu Botoşani.
Niculescu a precizat că a încercat să le ridice moralul jucătorilor săi. Chiar dacă aceştia au învins Oţelul, Niculescu le-a transmis că nu vor avea zile libere.
Claudiu Niculescu a decis! Fără zile libere după victoria echipei sale cu Oţelul
„Suntem bucuroși, ne-am descătușat. Am avut o săptămână foarte grea în care am muncit mult cu staff-ul pentru a ridica moralul băieților după înfrângerea de săptămâna trecută. Știți foarte bine ce s-a întâmplat. Parcă a fost o situație similară în finala Champions League, Bayern Munchen cu Manchester United în 99.
Am trăit-o și noi pe pielea noastră. Te dărâmă un astfel de moment. Îmi felicit băieții. Au trecut peste și le-am zis toată spătămâna că acest moment ne poate întări. Au reușit să depășească definitv acel moment.
A fost o victorie meritată. Deși și Oțelul a mai avut o ocazie. Nu au pus mari probleme. De asta spun că este o victorie meritată. Am vorbit cu ei în vestiar, i-am felicitat. De mâine, la treabă. Ne așteaptă două săptămâni grele.
Nu le-am dat nicio zi liberă. Poate la finalul săptămânii. Vom avea meci amical și miercuri și vineri. Trebuie să muncim. Unii nu au evoluat azi din considerente tactice și trebuie să fie folosiți în meciuri pentru a prinde ritm. Unii dintre ei vin după o accidentare lungă. O victorie care ne dă speranțe că ne putem îndeplini obiectivul: salvarea de la retrogradare.
Am fost inspirat la schimbări. Câteodată sunt, câteodată nu. Asta e treaba noastră. Toți cei care au intrat la pauză au făcut-o bine. Nu sunt supărat nici pe cei schimbați la pauză”, a declarat Claudiu Niculescu, pentru digisport.ro, după Unirea Slobozia – Oţelul 2-1.
Unirea Slobozia – Oţelul 2-1
Unirea Slobozia a învins luni seara, pe teren propriu, scor 2-1, formaţia Oţelul Galaţi, în etapa a doua din play-out-ul Ligii 1.
La Clinceni, gazdele au beneficiat de un penalti încă din minutul 3, când Luan Campos l-a faultat pe Dahan, în careu, şi Renato Espinosa a deschis scorul. Brazilianul Campos şi-a luat revanşa în minutul 21, când a oferit assistul pentru golul egalizator, reuşit de Bană, iar oaspeţii s-au aflat aproape să preia conducerea în minutul 34, când portarul Robert Popa s-a opus la şutul lui Andrezinho.
Partea secundă a adus al doilea gol al ialomiţenilor, marcat de Dulcea, în minutul 54, cu un şut frumos din careu, apoi cele două echipe au jucat pe contre, însă nu s-a mai înscris şi Unirea Slobozia obţine primele puncte din play-out.
Oţelul este pe locul 5, cu 21 de puncte, în timp ce Slobozia are 16 puncte, care o plasează pe poziţia a 7-a.
