“Te dărâmă” Decizia luată de Claudiu Niculescu după victoria uriaşă a echipei sale cu Oţelul!

Claudiu Niculescu (49 de ani) a fost foarte fericit după victoria uriaşă a echipei sale, 2-1, cu Oţelul. Niculescu a mărturisit că a fost o perioadă foarte dificilă pentru el şi pentru ceilalţi membri ai staff-ului tehnic după meciul din etapa trecută, pe care Unirea Slobozia l-a pierdut dramatic cu Botoşani.

Niculescu a precizat că a încercat să le ridice moralul jucătorilor săi. Chiar dacă aceştia au învins Oţelul, Niculescu le-a transmis că nu vor avea zile libere.

„Suntem bucuroși, ne-am descătușat. Am avut o săptămână foarte grea în care am muncit mult cu staff-ul pentru a ridica moralul băieților după înfrângerea de săptămâna trecută. Știți foarte bine ce s-a întâmplat. Parcă a fost o situație similară în finala Champions League, Bayern Munchen cu Manchester United în 99.

Am trăit-o și noi pe pielea noastră. Te dărâmă un astfel de moment. Îmi felicit băieții. Au trecut peste și le-am zis toată spătămâna că acest moment ne poate întări. Au reușit să depășească definitv acel moment.

A fost o victorie meritată. Deși și Oțelul a mai avut o ocazie. Nu au pus mari probleme. De asta spun că este o victorie meritată. Am vorbit cu ei în vestiar, i-am felicitat. De mâine, la treabă. Ne așteaptă două săptămâni grele.