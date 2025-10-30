"Terminaţi cu prostiile". Adrian Mutu, reacţie categorică despre situaţia lui Mirel Rădoi de la Craiova: "Să fiţi mai calmi" - Antena Sport

Închide meniul
"Terminaţi cu prostiile". Adrian Mutu, reacţie categorică despre situaţia lui Mirel Rădoi de la Craiova: "Să fiţi mai calmi"

Home | Fotbal | Liga 1 | "Terminaţi cu prostiile". Adrian Mutu, reacţie categorică despre situaţia lui Mirel Rădoi de la Craiova: "Să fiţi mai calmi"

“Terminaţi cu prostiile”. Adrian Mutu, reacţie categorică despre situaţia lui Mirel Rădoi de la Craiova: “Să fiţi mai calmi”

Publicat: 30 octombrie 2025, 14:41

Terminaţi cu prostiile. Adrian Mutu, reacţie categorică despre situaţia lui Mirel Rădoi de la Craiova: Să fiţi mai calmi

Adrian Mutu, în timpul unui interviu/ AntenaSport

Adrian Mutu a oferit o reacţie categorică despre situaţia lui Mirel Rădoi de la Universitatea Craiova. “Briliantul” a transmis că antrenorul oltenilor are nevoie de susţinere din partea tuturor fanilor.

Mutu a subliniat faptul că o eventuală demitere a lui Rădoi nici nu ar trebui luată în calcul în Bănie, mărturisind că antrenorul a avut rezultate excelente până acum.

Adrian Mutu, reacţie categorică despre situaţia lui Mirel Rădoi de la Craiova

Adrian Mutu i-a sfătuit pe olteni să se calmeze şi să-l susţină pe Mirel Rădoi. “Briliantul” s-a declarat convins de faptul că Rădoi poate aduce titlul mult aşteptat în Bănie, doar dacă va avea parte de susţinerea tuturor de la Craiova.

“Sper ca Mirel să nu plece, îmi place ce face el la Craiova, zvonurile acestea nu-şi au rostul. Face o treabă bună, trebuie să i se dea credibilitate, trebuie să fie susţinut. Cred că asta se întâmplă, Mihai Rotaru îl susţine. Mirel e cea mai bună soluţie.

La Craiova ar trebui să staţi mai calmi puţin, lucrurile merg bine, Mirel a avut un parcurs bun. În viaţa unei echipe, mai sunt şi momente mai puţin bune. Dar în general, lucrurile merg bine. A realizat o performanţă care lipsea de mai mulţi ani, calificarea în cupele europene. O grămadă de ani de când la Craiova nu se întâmpla acest lucru. În campionat a avut un parcurs, cel puţin la început, a avut un parcurs bun. Deci cred că vă agitaţi cam tare aici la Craiova şi ar fi bine să-l susţineţi. (N.r. Atacurile vin de la Bucureşti) Atacurile nu vin de la Bucureşti, vin de aici. La Craiova lucrurile nu merg pe o constanţă pozitivă, trebuie să fie unul care-şi bagă coada.

De multe ori, Craiova nu a obţinut rezultate din cauze proprii. Se întâmplă aici nişte lucruri…ar trebui să fiţi mai calmi şi să-l susţineţi pe Mirel. E pe primele locuri, dacă câştigă două meciuri, poate fi pe primul loc. E o presiune artificală pe Mirel, poate să ducă Craiova spre titlu aşa cum îşi doreşte toată Bănia, dar şi Bănia trebuie să-l ajute, să-l susţină şi să termine cu prostiile astea şi cu vorbele astea inutile, după părerea mea”, a declarat Adrian Mutu, prezent la un eveniment în Craiova.

1 Soţia lui Laurenţiu Popescu a explicat de ce a plâns la autogol: "O perioadă destul de grea pentru noi" 2 EXCLUSIVIoan Suciu, şedinţă de urgenţă de 4 ore cu Denisa Golgotă, după scandalul din gimnastică: "Cel care a greşit o să plătească" 3 Primul transfer al iernii cerut de Costel Gâlcă la Rapid. Anunţul lui Victor Angelescu 4 Surpriza pregătită de FCSB pentru meciul din Cupă cu Bistriţa. Titular în premieră la campioană 5 Mihai Stoica a răbufnit după Gloria Bistriţa – FCSB 1-3: "Ne-au înjurat non-stop la tribuna oficială" 6 Revenire importantă la Rapid pentru derby-ul cu Universitatea Craiova. Titularul lui Costel Gâlcă s-a refăcut
