"Terminaţi cu prostiile". Adrian Mutu, reacţie categorică despre situaţia lui Mirel Rădoi de la Craiova: "Să fiţi mai calmi" - Antena Sport

Adrian Mutu a oferit o reacţie categorică despre situaţia lui Mirel Rădoi de la Universitatea Craiova. “Briliantul” a transmis că antrenorul oltenilor are nevoie de susţinere din partea tuturor fanilor.

Mutu a subliniat faptul că o eventuală demitere a lui Rădoi nici nu ar trebui luată în calcul în Bănie, mărturisind că antrenorul a avut rezultate excelente până acum.

Adrian Mutu i-a sfătuit pe olteni să se calmeze şi să-l susţină pe Mirel Rădoi. “Briliantul” s-a declarat convins de faptul că Rădoi poate aduce titlul mult aşteptat în Bănie, doar dacă va avea parte de susţinerea tuturor de la Craiova.

“Sper ca Mirel să nu plece, îmi place ce face el la Craiova, zvonurile acestea nu-şi au rostul. Face o treabă bună, trebuie să i se dea credibilitate, trebuie să fie susţinut. Cred că asta se întâmplă, Mihai Rotaru îl susţine. Mirel e cea mai bună soluţie.

La Craiova ar trebui să staţi mai calmi puţin, lucrurile merg bine, Mirel a avut un parcurs bun. În viaţa unei echipe, mai sunt şi momente mai puţin bune. Dar în general, lucrurile merg bine. A realizat o performanţă care lipsea de mai mulţi ani, calificarea în cupele europene. O grămadă de ani de când la Craiova nu se întâmpla acest lucru. În campionat a avut un parcurs, cel puţin la început, a avut un parcurs bun. Deci cred că vă agitaţi cam tare aici la Craiova şi ar fi bine să-l susţineţi. (N.r. Atacurile vin de la Bucureşti) Atacurile nu vin de la Bucureşti, vin de aici. La Craiova lucrurile nu merg pe o constanţă pozitivă, trebuie să fie unul care-şi bagă coada.