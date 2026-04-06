Topal, “săgeţi” către Eugen Neagoe după ce a revenit cu victorie la Petrolul: “Ar fi trebuit să fie în play-off”

Mehmet Topal (40 de ani) a trimis “săgeţi” către fostul antrenor al Petrolului, Eugen Neagoe (58 de ani), după ce a revenit cu victorie pe banca “lupilor galbeni”.

Topal a spus că Petrolul nu ar fi trebuit să se afle în această situaţie, să se lupte pentru salvarea de la retrogradare. Din punctul lui de vedere, Petrolul ar fi trebuit să fie în play-off.

„Am fost uniți cu toții, a fost un debut bun și important. Puteam face și mai mult, însă mă gândesc că vom fi și mai performanți pe viitor. Obiectivul nostru este să revenim la nivelul optim.

Au fost două goluri foarte frumoase. Rareș Pop este undeva la 50-60% din potențialul său. Încercăm să ajungem la un nivel optim de performanță. Cu siguranță va ajunge să aibă o carieră extraordinară, inclusiv la echipa națională a României.

Așa cum am spus și înainte de meci, sunt aici datorită situației echipei. Situația este mai rea decât cea de anul trecut și am venit tocmai din acest motiv. Nici nu ar fi trebuit să ajungă aici echipa, asta este gândirea mea personală. Petrolul ar fi trebuit să fie în play-off și să lupte acolo, însă nu mai putem schimba nimic acum.