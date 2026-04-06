Topal, “săgeţi” către Eugen Neagoe după ce a revenit cu victorie la Petrolul: “Ar fi trebuit să fie în play-off”

Bogdan Stănescu Publicat: 6 aprilie 2026, 20:42

Mehmet Topal l-a propus la naţională pe Rareş Pop după victoria Petrolului / Sport Pictures

Mehmet Topal (40 de ani) a trimis “săgeţi” către fostul antrenor al Petrolului, Eugen Neagoe (58 de ani), după ce a revenit cu victorie pe banca “lupilor galbeni”.

Topal a spus că Petrolul nu ar fi trebuit să se afle în această situaţie, să se lupte pentru salvarea de la retrogradare. Din punctul lui de vedere, Petrolul ar fi trebuit să fie în play-off.

Mehmet Topal: “Petrolul ar fi trebuit să fie în play-off”

Am fost uniți cu toții, a fost un debut bun și important. Puteam face și mai mult, însă mă gândesc că vom fi și mai performanți pe viitor. Obiectivul nostru este să revenim la nivelul optim.

Au fost două goluri foarte frumoase. Rareș Pop este undeva la 50-60% din potențialul său. Încercăm să ajungem la un nivel optim de performanță. Cu siguranță va ajunge să aibă o carieră extraordinară, inclusiv la echipa națională a României.

Așa cum am spus și înainte de meci, sunt aici datorită situației echipei. Situația este mai rea decât cea de anul trecut și am venit tocmai din acest motiv. Nici nu ar fi trebuit să ajungă aici echipa, asta este gândirea mea personală. Petrolul ar fi trebuit să fie în play-off și să lupte acolo, însă nu mai putem schimba nimic acum.

Aceasta este situația, vom face totul, vom da totul și vom vedea cum vom ieși din această perioadă. Sunt aici până în vară, nu am discutat nimic despre sezonul viitor și nici nu îmi doresc să fac asta acum. Suntem concentrați doar pe următoarele șapte etape”, a declarat Mehmet Topal, pentru digisport.ro, după Petrolul – Csikszereda 2-0.

Petrolul – Csikszereda 2-0. Victorie pentru Mehmet Topal la debutul în noul mandat pe banca “lupilor galbeni”

Echipa ploieşteană Petrolul a învins luni, pe teren propriu, scor 2-0, formaţia Csikszereda, în etapa a treia din play-out-ul Ligii 1.

Cu Mehmet Topal revenit pe banca tehnică, Petrolul a marcat în minutul 3, prin Yoha Roche, dar golul a fost anulat de VAR, din cauza unei poziţii de ofsaid. Gazdele au rămas în atac şi Grozav a trimis puţin pe lângă bară, în minutul 11, pentru ca reacţia ciucanilor să vină destul de târziu, în minutul 32, când Bălbărău a apărat şutul lui Eppel.

Ploieştenii au deschis însă scorul în minutul 42, prin  Marco Dulca, şut superb, fără preluare, din marginea careului. Bălbărău a respins şutul lui Eppel, în minutu 54, dar gazdele şi-au mărit avantajul în minutul 70. Rareş Pop a pornit într-o acţiune personală, din propria jumătate de teren, a pătruns în careul oaspeţilor şi a înscris la colţul lung.

Chică-Roşă a irosit o şansă uriaşă de gol, în minutul 86, iar Petrolul – Csikszereda s-a terminat 1-0 şi ploieştenii sunt pe locul 8, cu 19 puncte, la un punct de Csikszereda, care e pe locul 6, cu 20 de puncte.

