Transfer uriaş propus lui Gigi Becali de la o rivală din Liga 1: "Ar trebui să plătească cel puţin 2.000.000 de euro!" - Antena Sport

Transfer uriaş propus lui Gigi Becali de la o rivală din Liga 1. Este vorba de puştiul minune de la Petrolul, Mihnea Rădulescu.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Valeriu Răchită e de părere că Gigi Becali ar da o lovitură uriaşă cu transferul lui Mihnea Rădulescu. Cotat la 300.000 de euro, Mihnea Rădulescu (19 ani) a marcat 4 goluri în acest sezon pentru Petrolul.

Transfer uriaş propus lui Gigi Becali de la o rivală din Liga 1

„(n.r. – Cât ar trebui să dea Gigi pe Rădulescu?) E un copil care va crește. Eu zic că ar trebui să dea cel puțin 2.000.000 de euro. Are 19 ani! Crește! E stângaci! E jucător care are capacitate mare de efort. Dacă Gigi îl ia cu 2 milioane și are marja de progres de acum poate să ia 4-5 pe el”, a spus Valeriu Răchită la fanatik.ro.

Gigi Becali e dispus să ofere 500.000 de euro pentru „perla” de 19 ani a Petrolului. Tot de la ploieşteni, Becali a încercat să-l aducă în lot pe cehul Lukas Zima, unul dintre cei mai apreciați goalkeeaperi din Liga 1. În aceste sens, FCSB a făcut o ofertă de 250.000 de euro pentru portarul „lupilor galbeni”.

Petrolul Ploieşti a refuzat propunerea bucureștenilor, cerând dublu. Lukas Zima are contract cu ploieștenii până în vara lui 2026. Mihai Stoica, președintele Consiliului de Administrație al FCSB-ului, a fost cel care a anunțat că transferul lui Zima a picat.