„Trebuie să facem un meci perfect”. Costel Gâlcă, reacție categorică înainte de CFR Cluj - Rapid - Antena Sport

„Trebuie să facem un meci perfect”. Costel Gâlcă, reacție categorică înainte de CFR Cluj – Rapid

Publicat: 21 noiembrie 2025, 17:47

Costel Gâlcă, în timpul unei conferințe de presă/ Profimedia

Antrenorul de la Rapid, Costel Gâlcă, a declarat, vineri, într-o conferinţă de presă, că îşi doreşte ca formaţia sa să facă un meci perfect şi să o pună în dificultate pe CFR Cluj. 

Înaintea duelului din etapa a 17-a din Liga 1, Rapid e lider, cu 35 de puncte. CFR Cluj se clasează pe locul 12, cu doar 16 puncte, după tot atâtea meciuri jucate. 

“Toate meciurile jucate până acum au fost grele. Indiferent că se află în prima sau a doua jumătate a clasamentului, echipele sunt bune, echilibrate. CFR trece printr-o perioadă mai puţin bună, a schimbat antrenorul. Am văzut atitudinea jucătorilor la ultimul meci şi pot spune că echipa s-a schimbat în bine, are o energie pozitivă.  

Dar noi ne dorim să facem un meci perfect şi să o punem în dificultate pe CFR Cluj. Vrem să avem acel echilibru defensiv pentru a putea ţine adversarul în jumătatea lui şi să marcăm cât mai multe goluri dacă e posibil”, a afirmat Gâlcă. 

“Duelul va fi cu CFR-ul, nu cu noul antrenor (n.r. – Daniel Pancu). Ştim că CFR are jucători cu experienţă, ei trec printr-un moment mai puţin bun, dar îşi doresc să intre în play-off. Normal că şi antrenorul lor îşi doreşte mult să câştige acest meci, să se impună cât mai repede, să se vadă amprenta lui. Dar important e ce facem noi, încrederea pe care o avem. Campionatul nu s-a terminat, mai avem meciuri importante de jucat”, a adăugat tehnicianul. 

Întrebat dacă va folosi doi jucători Under-21, ţinând cont că Andrei Borza este refăcut după accidentare, iar Cătălin Vulturar traversează o formă bună, Constantin Gâlcă a răspuns: “De ce nu? Pentru noi nu e importantă vârsta, ci ceea ce ei demonstrează la fiecare meci. Important e să avem şi jucători tineri şi să avem un echilibru în acest sens. Iar dacă merită să joace noi vom juca cu doi sau chiar trei jucători Under-21. Toţi jucătorii au încrederea mea, dar trebuie să demonstreze în teren”. 

