U Cluj - Universitatea Craiova, 20:00, LIVE TEXT. Oltenii caută revenirea pe primul loc - Antena Sport

Universitatea Craiova are 36 de puncte înaintea acestui meci. Liderul Ligii 1 e în prezent campioana FCSB, care are 39 de puncte. Craiova are în prezent un golaveraj de +4 (7 goluri marcate şi 3 primite), în timp ce FCSB are un golaveraj de +3 (9 goluri marcate, 3 primite în play-off).

A fost scandal după un meci între U Cluj şi Universitatea Craiova

Unul dintre meciurile disputate de Universitatea Craiova cu U Cluj, din acest sezon, s-a încheiat cu un scandal.

Pe 5 februarie, în timpul sezonului regular, Universitatea Craiova se impunea cu 1-0. Preşedintele onorific al oltenilor, Sorin Cârţu, s-a certat cu mai mulţi jucători ai lui U Cluj. Unii acuzau că ar fi fost şi înjuraţi de Sorin Cârţu.