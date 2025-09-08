Ultimele detalii despre Denis Alibec şi Daniel Bîrligea. Cum se simt atacanţii accidentaţi de la FCSB - Antena Sport

Închide meniul
Ultimele detalii despre Denis Alibec şi Daniel Bîrligea. Cum se simt atacanţii accidentaţi de la FCSB

Ultimele detalii despre Denis Alibec şi Daniel Bîrligea. Cum se simt atacanţii accidentaţi de la FCSB

Ultimele detalii despre Denis Alibec şi Daniel Bîrligea. Cum se simt atacanţii accidentaţi de la FCSB

Publicat: 8 septembrie 2025, 15:28

Ultimele detalii despre Denis Alibec şi Daniel Bîrligea. Cum se simt atacanţii accidentaţi de la FCSB

Denis Alibec şi Daniel Bîrligea, înaintea unui meci al FCSB-ului/ Sport Pictures

Elias Charalambous a oferit ultimele detalii despre Denis Alibec şi Daniel Bîrligea. Cei doi atacanţi de la FCSB s-au accidentat încă de dinaintea pauzei datorate meciurilor echipelor naţionale.

Daniel Bîrligea “s-a rupt” în duelul disputat de FCSB cu CFR Cluj, în ultima etapă de campionat. Atacantul a ratat şi convocarea la echipa naţională, din cauza accidentării suferite.

Ultimele detalii despre Denis Alibec şi Daniel Bîrligea

De cealaltă parte, Denis Alibec nu se afla în formă maximă înaintea întreruperii campionatului. Atacantul de 34 de ani a fost rezervă în ultimele două meciuri ale campioanei, în care a fost trimis în teren în reprizele secunde.

Totuşi, Elias Charalambous a oferit veşti bune despre cei doi jucători ai campioanei. Antrenorul cipriot a dezvăluit că Daniel Bîrligea se simte din ce în ce mai bine, însă nu e încă 100% pentru duelul cu Csikszereda, din runda următoare.

De asemenea, în privinţa lui Denis Alibec, Elias Charalambous a transmis că şi el e pe drumul cel bun în privinţa recuperării, mărturisind că pauza i-a prins bine atacantului.

Este mult mai bine (n.r. Daniel Bîrligea). Trebuie să vedem cum se va simți în următoarele zile, pentru a ne da seama dacă va fi pregătit pentru următorul joc. Dar este mult, mult mai bine.

(N.r. Despre Denis Alibec) Nu era la 100% din cauza accidentării, dar această pauză i-a oferit oportunitatea de a se antrena din greu, pentru a intra în cea mai bună formă. I-a prins bine, a putut să lucreze pentru a fi la 100%”, a spus Elias Charalambous.

Denis Alibec nu a avut nicio contribuţie decisivă la vreun gol al FCSB-ului, în cele 164 de minute bifate pe teren. De cealaltă parte, Daniel Bîrligea a marcat patru goluri şi a oferit trei pase decisive, în cele nouă meciuri jucate în toate competiţiile.

Unde se câștigă cel mai bine în România. Topul celor mai bine plătite joburiUnde se câștigă cel mai bine în România. Topul celor mai bine plătite joburi
