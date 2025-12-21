Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Ultimul spectacol din 2025! Câte bilete s-au vândut pentru derby-ul FCSB - Rapid - Antena Sport

Home | Fotbal | Liga 1 | Ultimul spectacol din 2025! Câte bilete s-au vândut pentru derby-ul FCSB – Rapid

Ultimul spectacol din 2025! Câte bilete s-au vândut pentru derby-ul FCSB – Rapid

Daniel Işvanca Publicat: 21 decembrie 2025, 12:58

Comentarii
Ultimul spectacol din 2025! Câte bilete s-au vândut pentru derby-ul FCSB – Rapid

FCSB - Rapid / SPORT PICTURES

FCSB – Rapid este cel mai tare meci al finalului de an în Liga 1, iar partida din etapa cu numărul 21 va avea loc pe Arena Națională din București. Indiferent de rezultatul disputei, giuleștenii vor încheia anul 2025 pe prima poziție în clasament.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Suporterii au luat cu asalt casele de bilete, iar duelul ar putea intra în topul asistențelor din acest sezon. Campioana României încheie în premieră un an calendaristic în afara play-off-ului.

Câte bilete s-au vândut la FCSB – Rapid

FCSB are ocazia de a încheia anul cu moralul sus, dacă va reuși să se impună duminică seară în fața Rapidului, în capul de afiș al rundei cu numărul 21 din Liga 1.

Campioana României vine după victoriile cu Feyenoord Rotterdam și Unirea Slobozia, în timp ce giuleștenii nu au câștigat nici măcar o dată în ultimele trei jocuri oficiale.

Disputa dintre cele două formații va avea loc pe Arena Națională, iar gsp.ro anunță că duminică dimineață se vânduseră aproximativ 24.000 de bilete, din care 6.000 aparțin suporterilor alb-vișinii.

Reclamă
Reclamă

Rapid, fără victorie în ultimele 5 meciuri contra FCSB

Rapidul vrea să își ia revanșa față de suporteri, după ce etapa precedentă a suferit un eșec surprinzător pe teren propriu, în fața celor de la Oțelul Galați.

Statistica nu este de partea giuleștenilor, asta pentru că aceștia nu au câștigat niciodată în fața FCSB-ului în ultimele cinci meciuri directe. Au fost patru rezultate de egalitate (0-0, 0-0, 3-3, 2-2) și o victorie pentru gruparea roș-albastră (2-1).

Capitala ar putea introduce o taxă de 2€ pentru turiști. Reacţia revoltată a unor vizitatori din ItaliaCapitala ar putea introduce o taxă de 2€ pentru turiști. Reacţia revoltată a unor vizitatori din Italia
Reclamă
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Ce echipă va încheia anul pe primul loc în Liga 1?

Vezi rezultatele

Loading ... Loading ...
Citește și:
El este românul care a murit pe cel mai înalt vulcan din lume. Imagini din timpul operaţiunii de recuperare
Observator
El este românul care a murit pe cel mai înalt vulcan din lume. Imagini din timpul operaţiunii de recuperare
Fostul fotbalist de la Dinamo care a suferit două transplanturi de celule stem. S-a confruntat cu stări de rău, iar ce a urmat a fost complet neașteptat
Fanatik.ro
Fostul fotbalist de la Dinamo care a suferit două transplanturi de celule stem. S-a confruntat cu stări de rău, iar ce a urmat a fost complet neașteptat
13:57
Lovitură pentru jucătorul dorit de FCSB și Rapid! S-a accidentat și ar putea rata startul cantonamentului
12:43
Primele vești despre accidentarea lui Isak! Cât ar putea lipsi starul de 145 de milioane de euro al lui Liverpool
12:32
Neymar: “Vom face tot posibilul, chiar imposibilul, pentru a aduce Cupa Mondială în Brazilia”
12:10
Scenariu negru pentru FCSB: “Dacă nu câştigă cu Rapid, nu mai are nicio şansă să intre în play-off”
11:32
Nick Kyrgios revine după 10 luni! La ce turneu a primit wild card
11:24
Cupa Africii pe Națiuni. Ce vedete luptă pentru trofeu și câți fotbaliști sunt din Liga 1. Toate detaliile despre competiție
Vezi toate știrile
1 FCSB a renunţat la el, acum Rapid îl transferă! Fundaşul de naţională, gata să-şi dea acordul 2 Pensia pe care Gigi Becali o primeşte de la statul român. “Ce-mi dați, bă, atâția bani?” 3 Transfer de la Universitatea Craiova la AEK Atena? Cu ce jucător a discutat patronul grecilor 4 Răspunsul lui Denis Drăguş la oferta FCSB. Anunţ surpriză din Turcia 5 Jucătorul lui Dinamo, „distrus” după eșecul cu UTA: „Chiar nu știu ce joacă, sincer vă spun” 6 EXCLUSIVIoan Andone a dat verdictul în privinţa derby-ului FCSB – Rapid: “Eu aşa cred că se va termina”
Citește și
Cele mai citite
Ce a putut scrie pe TikTok monumentalul Claudiu Răducanu după ce şi-a dus soţia în Raiul MilionarilorCe a putut scrie pe TikTok monumentalul Claudiu Răducanu după ce şi-a dus soţia în Raiul Milionarilor
Decăderea unui milionar al României. Cum a nenorocit 20 de milioane de euro. Meme Stoica: “Nu mai știu nimic de el”Decăderea unui milionar al României. Cum a nenorocit 20 de milioane de euro. Meme Stoica: “Nu mai știu nimic de el”
Pensia “ruşinoasă” pe care o primeşte Cornel Dinu. Dovada că România nu-şi respectă legendele: “Dreptate mioritică”Pensia “ruşinoasă” pe care o primeşte Cornel Dinu. Dovada că România nu-şi respectă legendele: “Dreptate mioritică”
Anunţul făcut de UEFA despre Ștefan Târnovanu. Ce lovitură pentru portarul FCSB-uluiAnunţul făcut de UEFA despre Ștefan Târnovanu. Ce lovitură pentru portarul FCSB-ului