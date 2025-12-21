Ultimul spectacol din 2025! Câte bilete s-au vândut pentru derby-ul FCSB - Rapid - Antena Sport

FCSB – Rapid este cel mai tare meci al finalului de an în Liga 1, iar partida din etapa cu numărul 21 va avea loc pe Arena Națională din București. Indiferent de rezultatul disputei, giuleștenii vor încheia anul 2025 pe prima poziție în clasament.
Suporterii au luat cu asalt casele de bilete, iar duelul ar putea intra în topul asistențelor din acest sezon. Campioana României încheie în premieră un an calendaristic în afara play-off-ului.
Câte bilete s-au vândut la FCSB – Rapid
FCSB are ocazia de a încheia anul cu moralul sus, dacă va reuși să se impună duminică seară în fața Rapidului, în capul de afiș al rundei cu numărul 21 din Liga 1.
Campioana României vine după victoriile cu Feyenoord Rotterdam și Unirea Slobozia, în timp ce giuleștenii nu au câștigat nici măcar o dată în ultimele trei jocuri oficiale.
Disputa dintre cele două formații va avea loc pe Arena Națională, iar gsp.ro anunță că duminică dimineață se vânduseră aproximativ 24.000 de bilete, din care 6.000 aparțin suporterilor alb-vișinii.
Rapid, fără victorie în ultimele 5 meciuri contra FCSB
Rapidul vrea să își ia revanșa față de suporteri, după ce etapa precedentă a suferit un eșec surprinzător pe teren propriu, în fața celor de la Oțelul Galați.
Statistica nu este de partea giuleștenilor, asta pentru că aceștia nu au câștigat niciodată în fața FCSB-ului în ultimele cinci meciuri directe. Au fost patru rezultate de egalitate (0-0, 0-0, 3-3, 2-2) și o victorie pentru gruparea roș-albastră (2-1).
