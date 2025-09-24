Ultraşii FCSB nu au glumit când au anunţat că "s-a terminat prietenia". Gheorghe Mustaţă, mesaj direct pentru Becali şi jucători - Antena Sport

Închide meniul
Ultraşii FCSB nu au glumit când au anunţat că “s-a terminat prietenia”. Gheorghe Mustaţă, mesaj direct pentru Becali şi jucători

Publicat: 24 septembrie 2025, 11:24

Ultraşii FCSB nu au glumit când au anunţat că s-a terminat prietenia. Gheorghe Mustaţă, mesaj direct pentru Becali şi jucători

Gheorghe Mustaţă, în timpul unui meci - Profimedia Images

FCSB se află în faţa primului meci din grupa de Europa League, partida din deplasare cu Go Ahead Eagles, iar ultraşii au arătat că nu glumesc atunci când au anunţat că “s-a terminat prietenia”.

FCSB e pe locul 13 în Liga 1, după primele 10 etape disputate. Roş-albaştrii sunt la 16 puncte de liderul Universitatea Craiova, după ce au înregistrat deja cinci eşecuri. Chiar şi aşa, aproape 500 de fani vor fi prezenţi la meciul din Olanda. În funcţie de rezultat, ei vor lua o decizie.

Gheorghe Mustaţă, mesaj dur către jucătorii FCSB

“Suntem cu toții supărați! Tot timpul am fost lângă echipă pe ideea că suntem o familie și că trebuie să ne revenim. Văd că atitudinea unor jucători… Nu știu dacă ne-ar merita! Am fost de acord, am trecut peste, trecem peste, dar dacă ei nu înțeleg la ce echipă joacă sau de cred în faptul că două campionate luate fac totul, se înșeală!

Suporterii nu sunt obișnuiți cu așa ceva, este pentru prima dată în 20 de ani când am luat bătaie la rând în 10 meciuri. Nu este ok din punctul nostru de vedere, al suporterilor! Eu m-am săturat să tot țin suporterii să nu reacționeze într-un alt mod. Ei trebuie să înțeleagă că echipa aceasta este iubită de peste 4 milioane de oameni. Dacă ei iau în batjocură acest lucru, este o problemă!

(n.r. – Ce înseamnă ‘Prietenia se încheie aici’?) Ei știu foarte bine că noi, suporterii, am spus că vrem să fim o familie, să fim prieteni. Suntem prieteni, numai că lucrurile se vor schimba. Dacă ei cred că prietenia pe care o avem dintre galerie și echipă se ia la mișto… Nu cred că mai putem fi prieteni, ci doar în momentul în care câștigă. Noi am fost de acord până acum, nu am înjurat echipa când a pierdut, am acceptat 7, 8, 9 meciuri pierdute… Dar am ajuns aici și vedem că nu se ia atitudine la nivel de conducere și jucători, atunci o luăm noi!

Domnul Becali trebuie să ia atitudine și să facă în așa fel încât să scoată echipa din impas. Așa și MM, dar și noi ca să revenim și să devenim din nou o familie. Noi nu dăm cu piciorul la ce am făcut acum câteva luni, dar nici ei să nu dea cu piciorul la ce am făcut noi. Noi suntem al 12-lea jucător, i-am încurajat și la bine, dar și la rău. Dacă ei o țin numai în rău, nu mai poți să scoți nici suporterul din impas. Trebuie să luăm o decizie împreună și vedem ce e de făcut. Dacă nu se termină discuțiile din vestiar, nu facem nimic! Am ajuns la concluzia, deși nu știu și nu am văzut, că se întâmplă ceva în vestiar”, a declarat Gigi Mustață, citat de fanatik.ro.

 

