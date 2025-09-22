Gheorghe Mustață, ultimatum pentru jucătorii de la FCSB! Peluza Nord ar putea să nu mai vină la meciuri - Antena Sport

Gheorghe Mustață a venit cu un ultimatum pentru jucătorii de la FCSB, înaintea meciului cu Go Ahead Eagles. Liderul Peluzei Nord a dat de înțeles că suporterii ar putea să nu mai vină pe stadion, la următoarele duelului.
Fanii campioanei au ajuns la capătul răbdării, după startul dezastruos de sezon. După 10 etape, FCSB a adunat o singură victorie în Liga 1. De asemenea, echipa lui Gigi Becali a fost eliminată, în mod rușinos, de Shkendija, din turul 2 preliminar al Champions League.
Gheorghe Mustață a venit cu un ultimatum pentru jucătorii de la FCSB
Pe plan european, campioana s-a revanșat în fața suporterilor și a obținut calificarea în grupa principală de Europa League. Totuși, în Liga 1, situația rămâne dezastruoasă.
Astfel, Gheorghe Mustață a venit cu un ultimatum pentru jucători. Acesta a spus că fanii vor fi prezenți la meciul cu Go Ahead Eagles, programat joi, pentru a-i urmări atent pe jucătorii lui Elias Charalambous.
Mustață a mai spus că fanii vor lua o hotărâre după meciul din Olanda, dând de înțeles că aceștia ar putea să nu o mai susțină pe FCSB, din tribune.
“Vom fi acolo, vom fi alături de ei. Vom vedea comportamentul lor. După aia, vom lua o hotărâre.
Avem 490 de bilete pentru meciul din Olanda. Sunt foarte mulți fani în Olanda. Noi am rezervat biletele membrilor cotizanți și a celor din peluză. Ce va rămâne, le vom da suporterilor de acolo.
Nu poți fi supărat pe unul singur. Am văzut că spuneți că dăm în jucători, dar mesajul nostru e clar pentru toată lumea. Nu doar pentru echipă! Toată lumea trebuie să se mobilizeze, inclusiv conducerea, inclusiv patronul. Să meargă la echipă, să stea de vorbă cu echipa. Meme (n.r. Mihai Stoica), la fel!
Noi nu dăm numai în echipă sau numai în conducere. Suntem o familie și cu toții trebuie să ne mobilizăm și să dăm drumul la treabă. Măcar să prindem play-off-ul sau cupele europene. Dacă nu vom prinde play-off-ul, asta înseamnă o rușine!”, a spus Gheorghe Mustață, la fanatik.ro.
