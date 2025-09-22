Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Gheorghe Mustață, ultimatum pentru jucătorii de la FCSB! Peluza Nord ar putea să nu mai vină la meciuri - Antena Sport

Home | Fotbal | Liga 1 | Gheorghe Mustață, ultimatum pentru jucătorii de la FCSB! Peluza Nord ar putea să nu mai vină la meciuri

Gheorghe Mustață, ultimatum pentru jucătorii de la FCSB! Peluza Nord ar putea să nu mai vină la meciuri

Publicat: 22 septembrie 2025, 16:51

Comentarii
Gheorghe Mustață, ultimatum pentru jucătorii de la FCSB! Peluza Nord ar putea să nu mai vină la meciuri

Sport Pictures

Gheorghe Mustață a venit cu un ultimatum pentru jucătorii de la FCSB, înaintea meciului cu Go Ahead Eagles. Liderul Peluzei Nord a dat de înțeles că suporterii ar putea să nu mai vină pe stadion, la următoarele duelului.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Fanii campioanei au ajuns la capătul răbdării, după startul dezastruos de sezon. După 10 etape, FCSB a adunat o singură victorie în Liga 1. De asemenea, echipa lui Gigi Becali a fost eliminată, în mod rușinos, de Shkendija, din turul 2 preliminar al Champions League.

Gheorghe Mustață a venit cu un ultimatum pentru jucătorii de la FCSB

Pe plan european, campioana s-a revanșat în fața suporterilor și a obținut calificarea în grupa principală de Europa League. Totuși, în Liga 1, situația rămâne dezastruoasă.

Astfel, Gheorghe Mustață a venit cu un ultimatum pentru jucători. Acesta a spus că fanii vor fi prezenți la meciul cu Go Ahead Eagles, programat joi, pentru a-i urmări atent pe jucătorii lui Elias Charalambous.

Mustață a mai spus că fanii vor lua o hotărâre după meciul din Olanda, dând de înțeles că aceștia ar putea să nu o mai susțină pe FCSB, din tribune.

Reclamă
Reclamă

“Vom fi acolo, vom fi alături de ei. Vom vedea comportamentul lor. După aia, vom lua o hotărâre.

Avem 490 de bilete pentru meciul din Olanda. Sunt foarte mulți fani în Olanda. Noi am rezervat biletele membrilor cotizanți și a celor din peluză. Ce va rămâne, le vom da suporterilor de acolo.

Nu poți fi supărat pe unul singur. Am văzut că spuneți că dăm în jucători, dar mesajul nostru e clar pentru toată lumea. Nu doar pentru echipă! Toată lumea trebuie să se mobilizeze, inclusiv conducerea, inclusiv patronul. Să meargă la echipă, să stea de vorbă cu echipa. Meme (n.r. Mihai Stoica), la fel!

Prezentatoare TV, moartă într-un accident aviatic în Mexic. Voia să ia lecţii de pilotajPrezentatoare TV, moartă într-un accident aviatic în Mexic. Voia să ia lecţii de pilotaj
Reclamă

Noi nu dăm numai în echipă sau numai în conducere. Suntem o familie și cu toții trebuie să ne mobilizăm și să dăm drumul la treabă. Măcar să prindem play-off-ul sau cupele europene. Dacă nu vom prinde play-off-ul, asta înseamnă o rușine!”, a spus Gheorghe Mustață, la fanatik.ro.

Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Trebuia convocat Ianis Hagi pe lista preliminară a stranierilor pentru dubla cu Moldova şi Austria?
Loading ... Loading ...
Citește și:
"Mie mi-a spus că vrea să îmi verifice al treilea picior". Preotul din Năvodari, exclus de la slujire
Observator
"Mie mi-a spus că vrea să îmi verifice al treilea picior". Preotul din Năvodari, exclus de la slujire
Darius Olaru, discuţie cu Gigi Mustaţă: „Bă, tu eşti căpitanul echipei! Trebuie să faceţi ceva în vestiarul ăsta”
Fanatik.ro
Darius Olaru, discuţie cu Gigi Mustaţă: „Bă, tu eşti căpitanul echipei! Trebuie să faceţi ceva în vestiarul ăsta”
18:53
UPDATECeremonia de decernare a Balonului de Aur LIVE TEXT (21:00). Au apărut primele nume din clasament
18:30
Dorinel Munteanu îl critică pe Alex Dobre pentru felul în care a răspuns nemulțumirii suporterilor: „Nu este în regulă”
18:16
Decizia luată de Real Madrid, înainte de gala Balonului de Aur
17:56
Cristi Chivu, anunț important despre un jucător de la Inter după 2-1 cu Sassuolo
17:43
Dinamo – Farul, 21:00, LIVE TEXT. “Câinii” ţintesc locul 2 în Liga 1
17:41
LPF a anunțat programul rundei a 12-a din Liga 1. Când este programat derby-ul FCSB – Universitatea Craiova
Vezi toate știrile
1 Mircea Lucescu a anunţat lista preliminară a stranierilor pentru dubla cu Moldova şi Austria. Marea surpriză a selecţionerului 2 „E adevărat”. Giovanni Becali a confirmat oferta primită de Dan Petrescu. Salariul pe care l-ar putea încasa 3 Alexandru Mitriţă s-a retras de la echipa naţională a României! Scrisoarea de adio 4 Programul stranierilor | Ianis Hagi a jucat 65 de minute în Bașakșehir – Alanyaspor 5 Zeljko Kopic a anunțat absenții pentru Dinamo – Farul. Ce a spus croatul despre criza de la FCSB 6 Ce se întâmplă cu Andrea Mandorlini după CFR – UTA 1-1. Neluțu Varga a făcut anunțul
Citește și
Cele mai citite
Neluţu Varga vrea să-l dea afară pe Andrea Mandorlini de la CFR Cluj. Cine i-ar putea lua locul italinuluiNeluţu Varga vrea să-l dea afară pe Andrea Mandorlini de la CFR Cluj. Cine i-ar putea lua locul italinului
Gabi Tamaş şi Dan Alexa, luaţi cu maşina de poliţie în Asia Express. Ce li s-a putut întâmpla celor doi pe “Drumul Eroilor”Gabi Tamaş şi Dan Alexa, luaţi cu maşina de poliţie în Asia Express. Ce li s-a putut întâmpla celor doi pe “Drumul Eroilor”
Cristi Chivu l-a citat pe Mourinho după Ajax – Inter 0-2: “Nu sunt idiot”. Dialog savuros cu Pandev: “Ai devenit jurnalist”Cristi Chivu l-a citat pe Mourinho după Ajax – Inter 0-2: “Nu sunt idiot”. Dialog savuros cu Pandev: “Ai devenit jurnalist”
Antonio Cassano a fost întrebat de situaţia lui Cristi Chivu şi a răbufnit: “Sunteţi nişte nemernici”Antonio Cassano a fost întrebat de situaţia lui Cristi Chivu şi a răbufnit: “Sunteţi nişte nemernici”