Edi Iordănescu, scrisoare deschisă după plecarea de la Legia: „O călătorie fascinantă și plină de intensitate” - Antena Sport

Instalat în această vară pe banca celor de la Legia Varșovia, Edi Iordănescu a rezistat aproximativ patru luni la formația din prima ligă a Poloniei.
Tehnicianul a publicat pe pagina oficială de Facebook un mesaj cuprinzător în care a vorbit despre perioada petrecută la clubul de tradiție din Ekstraklasa.
Edi Iordănescu, despre perioada petrecută la Legia: „Voi rămâne un suporter al lor”
După 24 de meciuri, aventura lui Edi Iordănescu pe banca celor de la Legia Varșovia a luat sfârșit. Chiar și așa, fostul selecționer al României și-a trecut în palmares Supercupa Poloniei.
La o săptămână de la plecarea din Polonia, tehnicianul român a scris despre experiența petrecută la gruparea din Ekstraklasa și a avut numai cuvinte de laudă la adresa conducerii și a suporterilor.
„Sunt recunoscător pentru oportunitatea pe care am avut-o de a lucra pentru Legia Varșovia, un club atât de prestigios, cu o tradiție uriașă și fani extraordinari! A fost o călătorie atât complicată, cât și fascinantă, plină de intensitate, chiar dacă mai scurtă decât ne-am fi așteptat cu toții.
Eu și staff-ul meu am lucrat cu toată cunoștința și dedicarea noastră. În fotbal, ca și în viață, uneori adevăratele răspunsuri vin mai târziu și, poate, doar timpul oferă o înțelegere clară a provocărilor care depășesc puterea unui staff tehnic”.
Edi Iordănescu: „A fost o experiență unică”
„Cu siguranță au existat lucruri asupra cărora am avut perspective diferite, dar asta face parte, până la urmă, din complexitatea fotbalului.
Sper că victoria în Supercupa Poloniei împotriva unei echipe rivale și calificarea în grupele Conference League au adus bucurie fanilor și, în același timp, sunt sigur că au ajutat clubul să pășească pe o cale importantă spre stabilitate financiară și succes european în viitor.
Vreau să mulțumesc conducerii și managementului clubului pentru încrederea pe care au avut-o în mine și în echipa mea și le mulțumesc tuturor profesioniștilor care lucrează pentru Legia și care au luptat alături de noi, clipă de clipă, pentru binele clubului și fericirea fanilor.
A fost o experiență unică, trebuie să recunosc, și voi rămâne mereu un suporter al Legiei, dorindu-le tot ce e mai bun jucătorilor cu care am avut șansa să colaborez și sperând că spiritul uimitor care arde în tribunele dedicate Legiei va fi răsplătit foarte curând cu rezultate mari, așa cum, fără îndoială, merită”, a scris Edi Iordănescu, pe contul său oficial de Facebook.
