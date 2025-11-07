Edi Iordănescu, scrisoare deschisă după plecarea de la Legia: „O călătorie fascinantă și plină de intensitate” - Antena Sport

Instalat în această vară pe banca celor de la Legia Varșovia, Edi Iordănescu a rezistat aproximativ patru luni la formația din prima ligă a Poloniei.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Tehnicianul a publicat pe pagina oficială de Facebook un mesaj cuprinzător în care a vorbit despre perioada petrecută la clubul de tradiție din Ekstraklasa.

Edi Iordănescu, despre perioada petrecută la Legia: „Voi rămâne un suporter al lor”

După 24 de meciuri, aventura lui Edi Iordănescu pe banca celor de la Legia Varșovia a luat sfârșit. Chiar și așa, fostul selecționer al României și-a trecut în palmares Supercupa Poloniei.

La o săptămână de la plecarea din Polonia, tehnicianul român a scris despre experiența petrecută la gruparea din Ekstraklasa și a avut numai cuvinte de laudă la adresa conducerii și a suporterilor.

„Sunt recunoscător pentru oportunitatea pe care am avut-o de a lucra pentru Legia Varșovia, un club atât de prestigios, cu o tradiție uriașă și fani extraordinari! A fost o călătorie atât complicată, cât și fascinantă, plină de intensitate, chiar dacă mai scurtă decât ne-am fi așteptat cu toții.