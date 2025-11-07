Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Edi Iordănescu, scrisoare deschisă după plecarea de la Legia: „O călătorie fascinantă și plină de intensitate” - Antena Sport

Home | Fotbal | Fotbal extern | Edi Iordănescu, scrisoare deschisă după plecarea de la Legia: „O călătorie fascinantă și plină de intensitate”

Edi Iordănescu, scrisoare deschisă după plecarea de la Legia: „O călătorie fascinantă și plină de intensitate”

Daniel Işvanca Publicat: 7 noiembrie 2025, 17:34

Comentarii
Edi Iordănescu, scrisoare deschisă după plecarea de la Legia: O călătorie fascinantă și plină de intensitate”

Edi Iordănescu / Profimedia

Instalat în această vară pe banca celor de la Legia Varșovia, Edi Iordănescu a rezistat aproximativ patru luni la formația din prima ligă a Poloniei.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Tehnicianul a publicat pe pagina oficială de Facebook un mesaj cuprinzător în care a vorbit despre perioada petrecută la clubul de tradiție din Ekstraklasa.

Edi Iordănescu, despre perioada petrecută la Legia: „Voi rămâne un suporter al lor”

După 24 de meciuri, aventura lui Edi Iordănescu pe banca celor de la Legia Varșovia a luat sfârșit. Chiar și așa, fostul selecționer al României și-a trecut în palmares Supercupa Poloniei.

La o săptămână de la plecarea din Polonia, tehnicianul român a scris despre experiența petrecută la gruparea din Ekstraklasa și a avut numai cuvinte de laudă la adresa conducerii și a suporterilor.

„Sunt recunoscător pentru oportunitatea pe care am avut-o de a lucra pentru Legia Varșovia, un club atât de prestigios, cu o tradiție uriașă și fani extraordinari! A fost o călătorie atât complicată, cât și fascinantă, plină de intensitate, chiar dacă mai scurtă decât ne-am fi așteptat cu toții.

Reclamă
Reclamă

Eu și staff-ul meu am lucrat cu toată cunoștința și dedicarea noastră. În fotbal, ca și în viață, uneori adevăratele răspunsuri vin mai târziu și, poate, doar timpul oferă o înțelegere clară a provocărilor care depășesc puterea unui staff tehnic”.

Edi Iordănescu: „A fost o experiență unică”

„Cu siguranță au existat lucruri asupra cărora am avut perspective diferite, dar asta face parte, până la urmă, din complexitatea fotbalului.

Sper că victoria în Supercupa Poloniei împotriva unei echipe rivale și calificarea în grupele Conference League au adus bucurie fanilor și, în același timp, sunt sigur că au ajutat clubul să pășească pe o cale importantă spre stabilitate financiară și succes european în viitor.

Schema prin care ar fi fost delapidați 300 de milioane de euro la combinatul din GalațiSchema prin care ar fi fost delapidați 300 de milioane de euro la combinatul din Galați
Reclamă

Vreau să mulțumesc conducerii și managementului clubului pentru încrederea pe care au avut-o în mine și în echipa mea și le mulțumesc tuturor profesioniștilor care lucrează pentru Legia și care au luptat alături de noi, clipă de clipă, pentru binele clubului și fericirea fanilor.

A fost o experiență unică, trebuie să recunosc, și voi rămâne mereu un suporter al Legiei, dorindu-le tot ce e mai bun jucătorilor cu care am avut șansa să colaborez și sperând că spiritul uimitor care arde în tribunele dedicate Legiei va fi răsplătit foarte curând cu rezultate mari, așa cum, fără îndoială, merită”, a scris Edi Iordănescu, pe contul său oficial de Facebook.

Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Pe ce loc va termina România Grupa H a preliminariilor pentru World Cup 2026?
Loading ... Loading ...
Citește și:
Imagini cheie ridicate de polițiști după accidentul din Capitală. Martorii contrazic declaraţiile oficiale
Observator
Imagini cheie ridicate de polițiști după accidentul din Capitală. Martorii contrazic declaraţiile oficiale
Fiul controversatului Luciano Moggi a intervenit în România pentru a rezolva conflictul dintre Ioan Ovidiu Sabău și un jucător!
Fanatik.ro
Fiul controversatului Luciano Moggi a intervenit în România pentru a rezolva conflictul dintre Ioan Ovidiu Sabău și un jucător!
17:28
VideoOrădenii au venit să îşi ia rămas bun de la Emeric Ienei. Gabi Balint, în lacrimi lângă sicriul fostului antrenor al Stelei
17:26
Marius Șumudică l-a făcut praf pe Ștefan Târnovanu după gafa din Basel – FCSB 3-1: „Greșeală impardonabilă”
17:00
Costel Gâlcă, vești proaste înaintea meciului cu FC Argeș: „Nu poate reveni”
16:55
VideoAntenaSport Update. Cele mai tari știri ale zilei de 7 noiembrie
16:51
Când își va afla România adversara de la barajul pentru World Cup 2026. FIFA a stabilit data tragerii la sorți
16:41
Farul – FC Botoșani (LIVE TEXT 20:30). Deplasare grea pentru liderul Ligii 1
Vezi toate știrile
1 Anunţul făcut de UEFA la miezul nopţii după golul de 4-3 anulat lui Brugge cu Barcelona, în prelungiri 2 LIVE VIDEOSingura sesiune de antrenamente a Marelui Premiu al Braziliei e ACUM 3 Alimentele interzise în dieta lui Mircea Lucescu. Care este secretul longevităţii pentru selecţionerul României 4 Pe ce loc se află Universitatea Craiova, după victoria cu Rapid Viena! Clasamentul din Conference League după 3 etape 5 Gigi Becali a luat decizia finală în privința lui Ștefan Târnovanu, după gafa incredibilă din Basel – FCSB 3-1 6 Mesajul direct al lui Mirel Rădoi pentru Ştefan Baiaram, după Rapid Viena – Craiova 0-1
Citește și
Cele mai citite
Marea companie din România a fost cumpărată de miliardarul ucrainean Rinat AhmetovMarea companie din România a fost cumpărată de miliardarul ucrainean Rinat Ahmetov
Ilie Dumitrescu: “Dumnezeu să-l odihnească!” Prima reacţie după ce a murit o legendă a SteleiIlie Dumitrescu: “Dumnezeu să-l odihnească!” Prima reacţie după ce a murit o legendă a Stelei
“Trebuie arestat” Fanii englezi s-au năpustit asupra lui Istvan Kovacs după ce nu i-a dat penalty lui Liverpool!“Trebuie arestat” Fanii englezi s-au năpustit asupra lui Istvan Kovacs după ce nu i-a dat penalty lui Liverpool!
Anunţul făcut de UEFA la miezul nopţii după golul de 4-3 anulat lui Brugge cu Barcelona, în prelungiriAnunţul făcut de UEFA la miezul nopţii după golul de 4-3 anulat lui Brugge cu Barcelona, în prelungiri