Un club din Liga 1 a anunțat un parteneriat cu Villarreal: "Suntem mândri!" - Antena Sport

Un club din Liga 1 a anunțat că a semnat un parteneriat cu Villarrreal. Vestea a fost transmisă prin intermediul unei postări, pe rețelele de socializare.

Este vorba despre UTA Arad, care a dezvăluit și ce beneficii aduce un astfel de parteneriat.

UTA Arad a anunțat un parteneriat cu Villarreal

„Suntem mândri să anunțăm încheierea unui parteneriat cu Villarreal CF, unul dintre cele mai respectate cluburi din Europa! Această colaborare aduce în prim-plan:

Schimb de experiență și idei între antrenorii noștri și cei de la Villarreal CF, cu accent pe metodologii moderne de pregătire.

Cursuri și vizite de specializare pentru staff-ul tehnic al academiei noastre, direct în Spania.