Un club din Liga 1 a anunțat un parteneriat cu Villarreal: "Suntem mândri!" - Antena Sport

Un club din Liga 1 a anunțat un parteneriat cu Villarreal: “Suntem mândri!”

Alex Ioniță Publicat: 22 septembrie 2025, 19:40

FOTO: Profimedia

Un club din Liga 1 a anunțat că a semnat un parteneriat cu Villarrreal. Vestea a fost transmisă prin intermediul unei postări, pe rețelele de socializare.

Este vorba despre UTA Arad, care a dezvăluit și ce beneficii aduce un astfel de parteneriat.

UTA Arad a anunțat un parteneriat cu Villarreal

„Suntem mândri să anunțăm încheierea unui parteneriat cu Villarreal CF, unul dintre cele mai respectate cluburi din Europa! Această colaborare aduce în prim-plan:

Schimb de experiență și idei între antrenorii noștri și cei de la Villarreal CF, cu accent pe metodologii moderne de pregătire.

Cursuri și vizite de specializare pentru staff-ul tehnic al academiei noastre, direct în Spania.

Tabere de vară și activități comune, unde copiii noștri vor avea șansa să lucreze după standardele internaționale ale academiei „Submarinului galben”.

Oportunități de dezvoltare pentru jucători și antrenori, prin integrarea know-how-ului Villarreal în procesul de formare de la Arad.

Acest parteneriat este un pas uriaș pentru viitorul fotbalului românesc și pentru dezvoltarea Academiei UTA”, au notat oficialii de la UTA, pe rețelele de socializare.

Specia care s-a înmulţit rapid în Marea Neagră. Considerată delicatesă în SUA, se vinde cu 100 de dolariSpecia care s-a înmulţit rapid în Marea Neagră. Considerată delicatesă în SUA, se vinde cu 100 de dolari
UTA nu este singurul club din România care are un parteneriat cu o formație din Spania. În urmă cu câteva săptămâni, Chindia Târgoviște a anunțat, la rândul ei, un parteneriat cu Barcelona.

