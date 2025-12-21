Lovitură pentru jucătorul dorit de FCSB și Rapid! S-a accidentat și ar putea rata startul cantonamentului - Antena Sport

Închide meniul
Daniel Işvanca Publicat: 21 decembrie 2025, 13:57

Lovitură pentru jucătorul dorit de FCSB și Rapid! S-a accidentat și ar putea rata startul cantonamentului

Cadru din Oțelul - FC Argeș / Sportpictures

FC Argeș va încheia anul 2025 pe loc de play-off, o performanță remarcabilă, având în vedere faptul că formația antrenată de Bogdan Andone abia a promovat în primul eșalon al fotbalului românesc.

Gruparea piteșteană a fost învinsă în ultimul meci al anului de Oțelul Galați, dar cea mai proastă veste este că l-au pierdut pe Mario Tudose, care a ieșit accidentat la pauză.

S-a accidentat Mario Tudose! Cât va lipsi fundașul celor de la FC Argeș

Mario Tudose a ieșit accidentat la pauza meciului dintre Oțelul Galați și FC Argeș, lucru care a stârnit îngrijorare în tabăra piteștenilor. Fotbalistul a fost ofertat recent de FCSB și poate fi următorul produs de export al nou promovatei.

Potrivit gsp.ro, stoperul în vârstă de 20 de ani s-a ales cu o contractură musculară, ceea ce înseamnă că va avea nevoie de aproximativ 15 zile pentru a se putea recupera.

Vestea bună pentru Bogdan Andone este că acesta ar putea fi apt pentru startul cantonamentului de iarnă din Antalya. Fotbalistul va mai fi supus unor investigații amănunțite, pentru a fi excluse alte probleme medicale.

