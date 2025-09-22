Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Un fost atacant de la Rapid, avertisment dur pentru Alex Dobre: "Suporterul rapidist nu iartă niciodată" - Antena Sport

Home | Fotbal | Liga 1 | Un fost atacant de la Rapid, avertisment dur pentru Alex Dobre: “Suporterul rapidist nu iartă niciodată”

Un fost atacant de la Rapid, avertisment dur pentru Alex Dobre: “Suporterul rapidist nu iartă niciodată”

Publicat: 22 septembrie 2025, 8:13

Comentarii
Un fost atacant de la Rapid, avertisment dur pentru Alex Dobre: Suporterul rapidist nu iartă niciodată

Alex Dobre, în timpul meciului Rapid - FC Hermannstadt / Profimedia

Alex Dobre, unul dintre cei mai importanți jucători ai Rapidului în acest început de sezon, a avut un schimb dur de replici cu galeria din Giulești, la finalul meciului cu FC Hermannstadt. Formația din Sibiu s-a impus cu 2-1 în Giulești, iar echipa lui Costel Gâlcă a ratat șansa de a se apropia de liderul Universitatea Craiova.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

După fluierul final a avut loc un schimb dur de replici între Dobre și câțiva fani din peluza Rapidului. Atacantul de 27 de ani le-a transmis acestora că trebuie să susțină în continuare echipa, în timp ce era înjurat de câțiva suporteri aflați în peluză.

Ovidiu Herea, despre conflictul dintre Alex Dobre și galeria Rapidului: “Cea mai mare greșeală”

Ovidiu Herea, fost atacant la Rapid, este de părere că Alex Dobre nu a procedat corect și că va avea de suferit pe viitor, în urma acestui episod. Cu toate acestea, Herea nu înțelege motivul pentru care suporterii s-au luat de Dobre, considerând că este singurul jucător din echipa lui Costel Gâlcă cu realizări în meciul contra lui Hermannstadt:

“(n.r. despre disputa cu suporterii) Cu siguranţă îl va costa. Suporterul rapidist nu iartă niciodată, atunci când nu ai evoluţii bune te va critica. La Rapid, trebuie să-ţi vezi de treabă. OK, vii după un meci prost, te duci în vestiar, vezi ce ai făcut greşit şi la meciul următor mănânci pământul.

Cea mai mare greşeală e să te iei la ceartă cu suporterii. În calitate de jucător, tu trebuie să aplanezi asemenea conflicte. Nu ştiu dacă chiar aşa a stat situaţia. Eu cred că a trecut pe acolo să salute galeria… nu văd logica să te iei de Dobre în momentul ăsta. E singurul care a avut nişte realizări şi a tras echipa după el”, a declarat Ovidiu Herea, la primasport.ro.

Reclamă
Reclamă

Rapid este în acest moment pe locul 3, cu 19 puncte, la patru puncte în spatele liderului Universitatea Craiova. FC Botoșani, echipa de pe locul 2, dar și FC Argeș, formația de pe a patra poziție, au câte 19 puncte. Pentru Rapid urmează acum derby-ul de pe Ilie Oană, cu Petrolul Ploiești.

Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Ar trebui demis Elias Charalambous de la FCSB?
Loading ... Loading ...
Citește și:
Trenul prezidențial, expus la Gara de Nord. Românii au stat la coadă să vadă luxul din vremea lui Ceaușescu
Observator
Trenul prezidențial, expus la Gara de Nord. Românii au stat la coadă să vadă luxul din vremea lui Ceaușescu
Patru zodii au stea în frunte de pe 22 septembrie după ora 22.00. Dumnezeu le pune mâna-n cap acestor nativi și le aduce noroc din plin, dar și șanse unice
Fanatik.ro
Patru zodii au stea în frunte de pe 22 septembrie după ora 22.00. Dumnezeu le pune mâna-n cap acestor nativi și le aduce noroc din plin, dar și șanse unice
8:00
Max, ca vântul și ca gândul. Analiza lui Adrian Georgescu
23:46 21 sept.
Alex Dobre, înjurat teribil secunde în șir după Rapid – Hermannstadt 1-2
23:45 21 sept.
Inter Milano – Sassuolo 2-1. Cristi Chivu obține al doilea succes al sezonului
23:42 21 sept.
Costel Gâlcă, discurs agresiv la adresa jucătorilor după eșecul cu Hermannstadt: „Nu am urlat în viața mea atât”
23:33 21 sept.
Alex Dobre nu s-a abținut după 1-2 cu Hermannstadt. Mesaj dur pentru fani: “Ce facem, ne înjurăm? Nu e normal!”
23:22 21 sept.
Marius Măldărășanu a dezvăluit unde a fost plusul Hermannstadt-ului în Giulești. Cuvinte mari pentru Costel Gâlcă
Vezi toate știrile
1 „E adevărat”. Giovanni Becali a confirmat oferta primită de Dan Petrescu. Salariul pe care l-ar putea încasa 2 Programul stranierilor | Ianis Hagi a jucat 65 de minute în Bașakșehir – Alanyaspor 3 Gigi Becali schimbă radical primul 11 al FCSB-ului pentru debutul în grupa de Europa League: „Va juca echipa a doua” 4 Ioan Andone știe cine este principala favorită la titlu în Liga 1: „E o emulație acolo” 5 Gigi Becali și-a stabilit noile obiective la FCSB: „Ce se întâmplă acum nu e întâmplător” 6 Zeljko Kopic a anunțat absenții pentru Dinamo – Farul. Ce a spus croatul despre criza de la FCSB
Citește și
Cele mai citite
Neluţu Varga vrea să-l dea afară pe Andrea Mandorlini de la CFR Cluj. Cine i-ar putea lua locul italinuluiNeluţu Varga vrea să-l dea afară pe Andrea Mandorlini de la CFR Cluj. Cine i-ar putea lua locul italinului
Gabi Tamaş şi Dan Alexa, luaţi cu maşina de poliţie în Asia Express. Ce li s-a putut întâmpla celor doi pe “Drumul Eroilor”Gabi Tamaş şi Dan Alexa, luaţi cu maşina de poliţie în Asia Express. Ce li s-a putut întâmpla celor doi pe “Drumul Eroilor”
Cristi Chivu l-a citat pe Mourinho după Ajax – Inter 0-2: “Nu sunt idiot”. Dialog savuros cu Pandev: “Ai devenit jurnalist”Cristi Chivu l-a citat pe Mourinho după Ajax – Inter 0-2: “Nu sunt idiot”. Dialog savuros cu Pandev: “Ai devenit jurnalist”
Capăt de drum la FCSB! Fotbalistul a luat decizia de a plecaCapăt de drum la FCSB! Fotbalistul a luat decizia de a pleca