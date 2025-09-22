Un fost atacant de la Rapid, avertisment dur pentru Alex Dobre: "Suporterul rapidist nu iartă niciodată" - Antena Sport

Alex Dobre, unul dintre cei mai importanți jucători ai Rapidului în acest început de sezon, a avut un schimb dur de replici cu galeria din Giulești, la finalul meciului cu FC Hermannstadt. Formația din Sibiu s-a impus cu 2-1 în Giulești, iar echipa lui Costel Gâlcă a ratat șansa de a se apropia de liderul Universitatea Craiova.

După fluierul final a avut loc un schimb dur de replici între Dobre și câțiva fani din peluza Rapidului. Atacantul de 27 de ani le-a transmis acestora că trebuie să susțină în continuare echipa, în timp ce era înjurat de câțiva suporteri aflați în peluză.

Ovidiu Herea, despre conflictul dintre Alex Dobre și galeria Rapidului: “Cea mai mare greșeală”

Ovidiu Herea, fost atacant la Rapid, este de părere că Alex Dobre nu a procedat corect și că va avea de suferit pe viitor, în urma acestui episod. Cu toate acestea, Herea nu înțelege motivul pentru care suporterii s-au luat de Dobre, considerând că este singurul jucător din echipa lui Costel Gâlcă cu realizări în meciul contra lui Hermannstadt:

“(n.r. despre disputa cu suporterii) Cu siguranţă îl va costa. Suporterul rapidist nu iartă niciodată, atunci când nu ai evoluţii bune te va critica. La Rapid, trebuie să-ţi vezi de treabă. OK, vii după un meci prost, te duci în vestiar, vezi ce ai făcut greşit şi la meciul următor mănânci pământul.

Cea mai mare greşeală e să te iei la ceartă cu suporterii. În calitate de jucător, tu trebuie să aplanezi asemenea conflicte. Nu ştiu dacă chiar aşa a stat situaţia. Eu cred că a trecut pe acolo să salute galeria… nu văd logica să te iei de Dobre în momentul ăsta. E singurul care a avut nişte realizări şi a tras echipa după el”, a declarat Ovidiu Herea, la primasport.ro.