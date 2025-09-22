Un fost atacant de la Rapid, avertisment dur pentru Alex Dobre: "Suporterul rapidist nu iartă niciodată" - Antena Sport

Alex Dobre, unul dintre cei mai importanți jucători ai Rapidului în acest început de sezon, a avut un schimb dur de replici cu galeria din Giulești, la finalul meciului cu FC Hermannstadt. Formația din Sibiu s-a impus cu 2-1 în Giulești, iar echipa lui Costel Gâlcă a ratat șansa de a se apropia de liderul Universitatea Craiova.
După fluierul final a avut loc un schimb dur de replici între Dobre și câțiva fani din peluza Rapidului. Atacantul de 27 de ani le-a transmis acestora că trebuie să susțină în continuare echipa, în timp ce era înjurat de câțiva suporteri aflați în peluză.
Ovidiu Herea, despre conflictul dintre Alex Dobre și galeria Rapidului: “Cea mai mare greșeală”
Ovidiu Herea, fost atacant la Rapid, este de părere că Alex Dobre nu a procedat corect și că va avea de suferit pe viitor, în urma acestui episod. Cu toate acestea, Herea nu înțelege motivul pentru care suporterii s-au luat de Dobre, considerând că este singurul jucător din echipa lui Costel Gâlcă cu realizări în meciul contra lui Hermannstadt:
“(n.r. despre disputa cu suporterii) Cu siguranţă îl va costa. Suporterul rapidist nu iartă niciodată, atunci când nu ai evoluţii bune te va critica. La Rapid, trebuie să-ţi vezi de treabă. OK, vii după un meci prost, te duci în vestiar, vezi ce ai făcut greşit şi la meciul următor mănânci pământul.
Cea mai mare greşeală e să te iei la ceartă cu suporterii. În calitate de jucător, tu trebuie să aplanezi asemenea conflicte. Nu ştiu dacă chiar aşa a stat situaţia. Eu cred că a trecut pe acolo să salute galeria… nu văd logica să te iei de Dobre în momentul ăsta. E singurul care a avut nişte realizări şi a tras echipa după el”, a declarat Ovidiu Herea, la primasport.ro.
Rapid este în acest moment pe locul 3, cu 19 puncte, la patru puncte în spatele liderului Universitatea Craiova. FC Botoșani, echipa de pe locul 2, dar și FC Argeș, formația de pe a patra poziție, au câte 19 puncte. Pentru Rapid urmează acum derby-ul de pe Ilie Oană, cu Petrolul Ploiești.
- Alex Dobre, înjurat teribil secunde în șir după Rapid – Hermannstadt 1-2
- Costel Gâlcă, discurs agresiv la adresa jucătorilor după eșecul cu Hermannstadt: „Nu am urlat în viața mea atât”
- Alex Dobre nu s-a abținut după 1-2 cu Hermannstadt. Mesaj dur pentru fani: “Ce facem, ne înjurăm? Nu e normal!”
- Marius Măldărășanu a dezvăluit unde a fost plusul Hermannstadt-ului în Giulești. Cuvinte mari pentru Costel Gâlcă
- Rapid – Hermannstadt 1-2. Dramatism total în Giulești! Sibienii au câștigat după un gol marcat în prelungiri