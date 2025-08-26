Un fost căpitan de la CFR Cluj a sărit în apărarea lui Dan Petrescu şi pune la zid jucătorii: "Nu au valoare" - Antena Sport

CFR Cluj traversează o perioadă extrem de complicată. Formaţia din Gruia a fost umilită în ultimele două meciuri. Mai întâi, în Suedia, Hacken s-a impus cu 7-2, în prima manşă a play-off-ului Conference League, după care Oţelul Galaţi a câştigat cu 4-1 meciul din etapa a şaptea a Ligii 1.
În urma meciului din Suedia, Dan Petrescu şi-a dat demisia, iar Andrea Mandorlini a fost antrenorul ales de Neluţu Varga pentru a scoate echipa din criză. Italianul se află pentru a treia oară pe banca ardelenilor.
Cadu, verdict dur despre jucătorii de la CFR Cluj: “Problema principală este lipsa de valoare”
Ricardo Cadu, fost căpitan şi jucător emblematic la CFR Cluj, a avut un discurs dur la adresa actualilor jucători din Gruia. El i-a luat apărarea lui Dan Petrescu şi susţine că principala problemă la CFR este lipsa de valoare a jucătorilor, făcând o comparaţie cu lotul pe care îl aveau clujenii în perioada în care el era căpitan, iar echipa ajungea în grupele UEFA Champions League:
“Am crezut că CFR poate să facă o echipă mai bună, care să intre în grupe. Asta e. Nu puteam spune că o echipă din Suedia o să câștige 7-2 cu CFR. CFR nici în campionat nu a făcut bine. E ceva acolo.
(n.r. pe vremea lui) Atunci erau și jucători buni care făceau diferența oricând. Problema nu e la antrenor. E la jucători. Sunt jucători care nu au calitate să fie la CFR. Nu au valoare”, a declarat Ricardo Cadu, la digisport.ro.
Cadu a ajuns la CFR Cluj în vara anului 2006 şi a stat opt sezoane în Gruia. Singurele trofee câştigate în carieră au fost obţinute la CFR, 7 la număr: 3 titluri în Liga 1, 2 Cupe ale României şi 2 Supercupe ale României.
După şase meciuri disputate în Liga 1, CFR Cluj este pe locul 14 în Liga 1, cu doar 5 puncte. Singura victorie a formaţiei din Gruia a venit în prima etapă, pe teren propriu, contra celor de la Unirea Slobozia, echipă pe care a învins-o cu 2-1.
Ioan Varga dezminte orice conflict dintre CFR și Louis Munteanu
Patronul CFR a vorbit în premieră despre situația lui Louis Munteanu și a ținut să infirme orice scenariu care prezenta un conflict între jucători și club. Atacantul ar fi avut probleme cu cei din conducere din cauza transferului său care nu s-a mai făcut, la care s-ar mai fi adăugat nemulțumiri din cauza unor restanțe salariale.