Un fost căpitan de la CFR Cluj a sărit în apărarea lui Dan Petrescu şi pune la zid jucătorii: "Nu au valoare" - Antena Sport

Un fost căpitan de la CFR Cluj a sărit în apărarea lui Dan Petrescu şi pune la zid jucătorii: “Nu au valoare”

Publicat: 26 august 2025, 16:42

Jucătorii de la CFR Cluj / Sport Pictures

CFR Cluj traversează o perioadă extrem de complicată. Formaţia din Gruia a fost umilită în ultimele două meciuri. Mai întâi, în Suedia, Hacken s-a impus cu 7-2, în prima manşă a play-off-ului Conference League, după care Oţelul Galaţi a câştigat cu 4-1 meciul din etapa a şaptea a Ligii 1.

În urma meciului din Suedia, Dan Petrescu şi-a dat demisia, iar Andrea Mandorlini a fost antrenorul ales de Neluţu Varga pentru a scoate echipa din criză. Italianul se află pentru a treia oară pe banca ardelenilor.

Cadu, verdict dur despre jucătorii de la CFR Cluj: “Problema principală este lipsa de valoare”

Ricardo Cadu, fost căpitan şi jucător emblematic la CFR Cluj, a avut un discurs dur la adresa actualilor jucători din Gruia. El i-a luat apărarea lui Dan Petrescu şi susţine că principala problemă la CFR este lipsa de valoare a jucătorilor, făcând o comparaţie cu lotul pe care îl aveau clujenii în perioada în care el era căpitan, iar echipa ajungea în grupele UEFA Champions League:

“Am crezut că CFR poate să facă o echipă mai bună, care să intre în grupe. Asta e. Nu puteam spune că o echipă din Suedia o să câștige 7-2 cu CFR. CFR nici în campionat nu a făcut bine. E ceva acolo.

(n.r. pe vremea lui) Atunci erau și jucători buni care făceau diferența oricând. Problema nu e la antrenor. E la jucători. Sunt jucători care nu au calitate să fie la CFR. Nu au valoare”, a declarat Ricardo Cadu, la digisport.ro.

Cadu a ajuns la CFR Cluj în vara anului 2006 şi a stat opt sezoane în Gruia. Singurele trofee câştigate în carieră au fost obţinute la CFR, 7 la număr: 3 titluri în Liga 1, 2 Cupe ale României şi 2 Supercupe ale României.

După şase meciuri disputate în Liga 1, CFR Cluj este pe locul 14 în Liga 1, cu doar 5 puncte. Singura victorie a formaţiei din Gruia a venit în prima etapă, pe teren propriu, contra celor de la Unirea Slobozia, echipă pe care a învins-o cu 2-1.

Ioan Varga dezminte orice conflict dintre CFR și Louis Munteanu

Patronul CFR a vorbit în premieră despre situația lui Louis Munteanu și a ținut să infirme orice scenariu care prezenta un conflict între jucători și club. Atacantul ar fi avut probleme cu cei din conducere din cauza transferului său care nu s-a mai făcut, la care s-ar mai fi adăugat nemulțumiri din cauza unor restanțe salariale.

Din acest motiv, Munteanu a decis să nu se mai prezinte la antrenamentele echipei și să rateze în mod intenționat și partida din campionat cu Oțelul Galați. După ce ieri s-a scris despre revenirea jucătorului de 23 de ani la club, Ioan Varga a vorbit astăzi și a spus că nu există niciun conflict între cele două tabere.

Finanțatorul a mărturisit că i-a dat chiar el câteva zile de vacanță lui Munteanu, doar că nu a reușit să transmită mai departe vestea către colegii din conducere. În plus, Varga a punctat că atacantul nu va primi vreo sancțiune, așa cum se specula.

“El era foarte supărat din cauza meciurilor și din cauza faptului că nu a jucat foarte mult și că nu i-au ieșit prea multe. A vorbit cu mine și i-am dat câteva zile de vacanță, dar nu am apucat să vorbesc și cu cei din club.

Mi-a cerut mie voie. Dar cei din club nu au dat de mine că am fost pe avioane. Totul e în regulă acum. Nu va primi nicio amendă şi de mâine e din nou la echipă“, a declarat Ioan Varga, potrivit gsp.ro.

