Un fost căpitan de la CFR Cluj a sărit în apărarea lui Dan Petrescu şi pune la zid jucătorii: "Nu au valoare" - Antena Sport

CFR Cluj traversează o perioadă extrem de complicată. Formaţia din Gruia a fost umilită în ultimele două meciuri. Mai întâi, în Suedia, Hacken s-a impus cu 7-2, în prima manşă a play-off-ului Conference League, după care Oţelul Galaţi a câştigat cu 4-1 meciul din etapa a şaptea a Ligii 1.

În urma meciului din Suedia, Dan Petrescu şi-a dat demisia, iar Andrea Mandorlini a fost antrenorul ales de Neluţu Varga pentru a scoate echipa din criză. Italianul se află pentru a treia oară pe banca ardelenilor.

Cadu, verdict dur despre jucătorii de la CFR Cluj: “Problema principală este lipsa de valoare”

Ricardo Cadu, fost căpitan şi jucător emblematic la CFR Cluj, a avut un discurs dur la adresa actualilor jucători din Gruia. El i-a luat apărarea lui Dan Petrescu şi susţine că principala problemă la CFR este lipsa de valoare a jucătorilor, făcând o comparaţie cu lotul pe care îl aveau clujenii în perioada în care el era căpitan, iar echipa ajungea în grupele UEFA Champions League:

“Am crezut că CFR poate să facă o echipă mai bună, care să intre în grupe. Asta e. Nu puteam spune că o echipă din Suedia o să câștige 7-2 cu CFR. CFR nici în campionat nu a făcut bine. E ceva acolo.

(n.r. pe vremea lui) Atunci erau și jucători buni care făceau diferența oricând. Problema nu e la antrenor. E la jucători. Sunt jucători care nu au calitate să fie la CFR. Nu au valoare”, a declarat Ricardo Cadu, la digisport.ro.