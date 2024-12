Un fost jucător de la CFR Cluj, pe lista lui Napoli! E aproape de transferul carierei. Anunțul făcut de italieni - Antena Sport

Viitorul lui Dan Petrescu la CFR Cluj, decis de Neluțu Varga

S-a terminat şedinţa maraton de la CFR Cluj. Neluţu Varga a purtat negocieri cu Dan Petrescu şi i-a decis viitorul. Patronul grupării din Gruia a anunţat ce se întâmplă la club din 2025.

CFR Cluj are două victorii în ultimele cinci meciuri din campionat şi au apărut tot mai multe zvonuri că Dan Petrescu va fi demis. Cristi Chivu şi Andrea Mandorlini erau antrenorii care puteau să îl înlocuiască pe „Bursuc”.

După mai multe ore de discuţii, Neluţu Varga a ajuns la un acord cu Dan Petrescu şi a decis să îl păstreze la echipă.

„Am discutat și am hotărât că va rămâne Dan Petrescu. Am analizat mai bine situația și am în continuare încredere în el. Cred că este cea mai bună variantă pentru CFR, în acest moment”, a spus Neluțu Varga pentru prosport.ro.

Finanţatorul ardelenilor a anunţat că Dan Petrescu i-a promis că aduce titlul în Gruia şi că, sezonul viitor, va califica CFR-ul în grupele Europa League. „Bursucul” va primi întăriri în această iarnă.