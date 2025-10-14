Un fost președinte de la Dinamo, făcut praf de un jucător emblematic al alb-roșiilor: "Nu ți-e, mă, rușine?" - Antena Sport

Gică Mihali, unul dintre foștii mari jucători ai lui Dinamo din ultimii 30 de ani, “a pus tunurile” pe Alexandru David, cel care a ocupat funcția de președinte al clubului între 2016 și 2019. Fostul conducător a acordat acum aproape două luni câteva declarații în care a criticat dur o parte din legendele “câinilor”, iar acum a venit o replică pentru el.

Mihali nu a ezitat să îl “înțepe” pe David pentru cum l-a dat afară pe Claudiu Niculescu după doar săptămâni în 2018, în locul său fiind adus Mircea Rednic. În plus, emblema alb-roșiilor a dat de înțeles că fostul președinte ar trebui să nu mai vorbească atât de mult, ținând cont că a stat prea puțin la conducere din punctul său de vedere.

Gică Mihali nu l-a iertat pe Alexandru David pentru declarațiile făcute

Cel care a îmbrăcat tricoul lui Dinamo timp de șase ani și jumătate este de părere că David ar trebui să nu mai acorde declarații prin care să țintească legende ale clubului pe care el ar fi trebuit să le gestioneze. În plus, Mihali l-a criticat pe fostul președinte pentru modul în care și-a gestionat mandatul din Ștefan cel Mare.

“Am văzut că și fostul președinte David dă foarte multe lecții. A fost un an președinte la Dinamo (n.r. – 3 ani) și are ceva cu foștii jucători. Că n-au fost la program… Păi asta era treaba ta să vorbești cu ei! Vorbește foarte urât de foștii jucători, ar trebui să-și vadă de treburile lui.

El a fost președinte un an, cred. A reușit cea mai mare performanță la ora 2 noaptea, să dea afară un mare jucător și un idol, după două săptămâni de antrenorat (n.r. – Claudiu Niculescu). Păi nu ți-e, mă, rușine? Și vii acum și vorbești, tu, care l-ai dat pe ăla afară, pe Claudiu Niculescu, un idol pentru toți dinamoviștii, goluri, băiat cuminte, și-l dai afară la 2 noaptea?