Surpriză uriaşă pe piaţa transferurilor! Jucătorul Farului, transferat de Parma - Antena Sport

Surpriză uriaşă pe piaţa transferurilor. Un tânăr jucător de la Farul a fost transferat la Parma. Este vorba despre puştiul de doar 16 ani, Ianis Avrămescu. Fotbalistul care a debutat deja în Liga 1 va juca la formația Primavera a „cruciaților”. Ar putea fi al doilea jucător român de la Parma dacă Dennis Man nu pleacă în Olanda, la PSV Eindhoven.

Tânărul atacant născut la Pitești ajunge la Parma sub formă de transfer definitiv. Ianis Avrămescu este născut în 2008 și a debutat în Liga a în finalul sezonului trecut. Tânărul de 16 ani a jucat câteva minute și în semifinalele Cupei României.

Ianis Avrămescu, transferat de Parma de la Farul

Tânărul atacant al celor de la Farul, Ianis Avrămescu a impresionat prin prestațiile sale din Youth League, Liga Campionilor la tineret, conform celor de la tuttomercatoweb.com. Ianis Avrămescu a jucat primul meci la seniori în Cupa României. Pe 24 aprilie anul acesta, Ianis Avrămescu debuta pentru Farul Constanța în eșecul „marinarilor” din semifinalele Cupei României. Jucătorul născut în 2008 a evoluat atunci timp de 19 minute.

Debutul în prima ligă a României a fost mai scurt, dar de impact. Jucătorul de doar 16 ani a jucat 17 minute în partida contra celor de la UTA, pierdută de trupa de la malul mării cu 1-2. La singurul gol al „marinarilor” a contribuit Ianis Avrămescu care a oferit un assist. A fost al 64-lea jucător debutat în prima ligă de către academia lui Gheorghe Hagi.

Jucătorul de 16 ani a ajuns în 2021 la echipele de juniori de la Farul Constanța. Înainte de mutarea pe litoral, Avrămescu a mai jucat pentru Star Sport Argeș și Atletic Bradu. Ianis Avrămescu are 1,87 metri înălțime și este stângaci. Noul transfer al celor de la Parma este internațional de juniori al României. Are 8 prezențe la echipa U17 a României. În meciurile disputate sub „tricolor”, Avrămescu a reușit 4 goluri, deci un raport de un gol la două meciuri.