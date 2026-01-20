Un nou transfer la Dinamo. Andrei Nicolescu a confirmat mutarea: "Îl urcăm în avion" - Antena Sport

Andrei Nicolescu a anunţat un nou transfer la Dinamo. Preşedintele “câinilor” a confirmat faptul că s-a ajuns la o înţelegere finală cu Matteo Duţu, jucător care urmează să se despartă de AC Milan.
Fundaşul central a fost dorit şi de Universitatea Craiova, în această pauză de iarnă. În cele din urmă, “câinii” l-au convins să lase Italia pentru a semna în Liga 1.
Un nou transfer la Dinamo: Matteo Duţu
Andrei Nicolescu a dezvăluit faptul că Matteo Duţu urmează să ajungă în România în zilele următoare, după ce îşi va încheia contractul cu cei de la AC Milan.
“Urmează să semneze sper. Azi se întâlneau să semneze ce aveau ei de semnat, apoi să primesc eu acordul de transfer. Dacă toate merg repede, poate mâine seară sau poimâine dimineaţă să-l urcăm şi în avion”, a declarat Andrei Nicolescu, conform primasport.ro.
Până în acest moment, Dinamo a oficializat două transferuri, în perioada de mercato de iarnă. “Câinii” i-au transferat pe Valentin Ţicu şi pe Ianis Târbă.
Matteo Duţu va semna un contract valabil pe trei ani și jumătate, până în 2029, iar “rossonerrii” vor păstra 50% din drepturile fedrative ale jucătorului. În plus, formația din Italia va avea și o clauză de răscumpărare care se poate activa până în această vară, potrivit lui Andrei Nicolescu.
Cotat la 250.000 de euro pe transfermarkt.com, Duțu a adunat în acest sezon 20 de meciuri pentru Milan Futuro, unde a purtat banderola de căpitan.
- CFR Cluj transferă din prima ligă a Belgiei! Mijlocaşul cu care echipa din Gruia a bătut palma
- Ce lovitură pentru FCSB! Verdictul specialiştilor despre şansele roş-albaştrilor de a prinde play-off-ul
- “E gata, s-a terminat”. Mihai Stoica a anunţat transferul lui Ofri Arad la FCSB. Cu ce probleme s-a confruntat jucătorul
- Ilie Dumitrescu a numit principala favorită la titlu, după prima etapă din 2026: “Arată foarte bine”
- “Ruşinos, usturător” Papp a refuzat un subiect după umilinţa cu Craiova: “Aş fi un idiot să vorbesc despre asta”