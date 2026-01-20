Un nou transfer la Dinamo. Andrei Nicolescu a confirmat mutarea: "Îl urcăm în avion" - Antena Sport

Andrei Nicolescu a anunţat un nou transfer la Dinamo. Preşedintele “câinilor” a confirmat faptul că s-a ajuns la o înţelegere finală cu Matteo Duţu, jucător care urmează să se despartă de AC Milan.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Fundaşul central a fost dorit şi de Universitatea Craiova, în această pauză de iarnă. În cele din urmă, “câinii” l-au convins să lase Italia pentru a semna în Liga 1.

Un nou transfer la Dinamo: Matteo Duţu

Andrei Nicolescu a dezvăluit faptul că Matteo Duţu urmează să ajungă în România în zilele următoare, după ce îşi va încheia contractul cu cei de la AC Milan.

“Urmează să semneze sper. Azi se întâlneau să semneze ce aveau ei de semnat, apoi să primesc eu acordul de transfer. Dacă toate merg repede, poate mâine seară sau poimâine dimineaţă să-l urcăm şi în avion”, a declarat Andrei Nicolescu, conform primasport.ro.

Până în acest moment, Dinamo a oficializat două transferuri, în perioada de mercato de iarnă. “Câinii” i-au transferat pe Valentin Ţicu şi pe Ianis Târbă.